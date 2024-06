Stand up, circo e festas juninas animam Capital e municípios neste fim de semana

Tem também blues e rock e muita diversão para criançada

Mais um fim de semana chegou, mas para quem não quer ficar apenas de sombra e água fresca, o jornal O Estado reuniu uma série de eventos em Campo Grande e em outros municípios, com destaque para as festas juninas, que ainda não acabaram.

O ator e humorista Fábio Porchat chega hoje em Campo Grande com o espetáculo “Histórias do Porchat”. Durante a apresentação, serão contadas diversas situações vividas por ele durante suas inúmeras viagens pelo mundo, como uma massagem na Índia, encontro com gorilas, safáris na África e até uma dor de barriga no Nepal. A apresentação será realizada também às 20h, no Teatro Dom Bosco. Ingressos para uma sessão extra às 22h estavam disponíveis até o fechamento desta edição com preços, variando de R$ 87 a R$ 157, dependendo do setor escolhido. Os ingressos podem ser adquiridos através do site https://realizashows.com.br/comprar-ingresso

Para quem curte teatro, o grupo Senta que o Leão é Manso realiza nesta sexta-feira (22), às 19h30, uma sessão extra da sua nova peça ‘William e Olavo’, no Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. A entrada é gratuita e os ingressos serão distribuídos com meia hora de antecedência. A classificação é de 14 anos. A obra, realizada pela área de Cultura e Arte da UCDB, conta com o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura e do Centro Cultural José Otávio Guizzo.

SEXTA-FEIRA (21):

Fernando Pedrosa – Stand Up

Hoje Campo Grande recebe um dos grandes nomes do humor nacional, Pedrosa, em um evento imperdível no colégio Elite Rede de Ensino – MACE, localizado na Rua Íria Loureiro Viana, 47 Centro. Conhecido por suas performances nos principais clubes de comédia do Brasil, Pedrosa é um dos fundadores do grupo ‘Não Sou Obrigadx’, pioneiro em reunir humoristas da comunidade LGBTQIAP+. Os ingressos estão à venda com opções que vão de R$ 0,00 a R$ 140,00, com vendas encerrando no dia 22 de junho de 2024. Garanta já o seu lugar para uma noite de risadas e diversão garantida!

Le Cirque

A partir de hoje, o circo francês Le Cirque chega a Campo Grande, montado no estacionamento do Shopping Campo Grande. Com mágicos, palhaços, acrobatas, globo da morte, carro transformers e artistas internacionais, a atração é uma remontagem dos circos tradicionais, com artistas de diversos países. Além disso, o circo conta com luzes, efeitos especiais e o melhor da família Stevanovich, que possui mais de 150 anos de tradição circense e já está em sua 6ª geração de artistas, com turnê de 25 anos pela América Latina.

Com curta temporada, o Le Cirque estreia às 20h, com ingressos entre R$ 30 e R$ 60, que podem ser adquiridos na bilheteria ou no site https://www.guicheweb.com.br/lecirque. Haverá praça de alimentação e banheiros disponíveis.

Festa Junina Solidaria

Fred & Victor e DJ Fabinho estarão animando a Festa Junina Solidária, um evento beneficente em prol da tragédia no Rio Grande do Sul. O evento contará com uma variedade gastronômica, incluindo arroz carreteiro, pamonha, pastel, pizza, espetinho, cachorro-quente, doces, milho e outros pratos, com preços variando de R$ 10 a R$ 30. Além das opções culinárias, haverá atividades como barracas de pescaria, prisão do amor, correio elegante, área para crianças com brinquedos, pipoca e algodão-doce, com preços entre R$ 5 e R$ 10. Ingresso único para entrada de R$ 50,00 (+ R$ 5,00 taxa.) O evento será realizado na casa do curador do evento, Carlos Coimbra, localizado na Av. Eduardo Elias Zahran, 1967, Casa, Vila Antonio Vendas.

Festa Junina de Dourados

O município de Dourados, a 228 quilômetros de Campo Grande, começou esta semana sua agenda cultural junina, no Centro de Convenções de Dourados. A Festa Junina de 2024 da cidade conta com feira de empreendedores, praça de alimentação, concurso de dança de quadrilha, parque de diversões e shows nacionais e regionais.

Os portões serão abertos às 18h todos os dias, com entrada gratuita. Nesta sexta-feira sobem ao palco o Trio Violada, Victor Gregório e Marco Aurélio, Léo Diniz, Marco Aurélio e Villela. Já no sábado (22) é a vez de Los Castillos; Grupo Terra Seca; Sócrates & Matheus; Grupo Boramexer.

Arraial do Banho de São João

A principal festa junina e religiosa do Centro-Oeste, o Arraial do Banho de São João, começa nesta sexta-feira e vai até o domingo (23), no Porto Geral de Corumbá. Durante a programação é realizada a Novena na Capela de São João, localizada na ladeira Cunha e Cruz, sempre a partir das 17h30. A festa ainda traz o tradicional Concurso de Andores, na sexta, a partir das 19h, e Concurso de Quadrilhas, no sábado, a partir das 18h15. Nos três dias, o perímetro da festa — ao longo da rua Manoel Cavassa — contará com Praça de Alimentação; Estande de Artesanato; Altar de Todos os Santos e Pau de Sebo. Shows nacionais como Thaeme e Thiago e Bonde do Forró agitam a festa, além de shows locais e regionais.

Aniversário de Bandeirantes

O município de Bandeirantes, a 58 quilômetros de Campo Grande, comemora nesta semana 59 anos de sua emancipação, com quadrilhas e apresentação de Kleber e Ruan para abertura. O show nacional será de Guilherme e Santiago, a partir das 22h, no Estádio Ananias Ferreira dos Santos. Ainda haverá programação no sábado e no domingo, com shows de Manuti, Grupo Uirapuru e Grupo Tradição.

SÁBADO (22):

Bosque Fun

Das 10h às 22h, os pequenos – e até adultos – terão diversão garantida no Shopping Bosque dos Ipês com o Bosque Fun, parque temático com muita diversão para crianças e adolescentes, com 409,17m² com diversas opções de entretenimento. Valores podem ser consultados no local.

2ª Arraiá da ALEMS

Com o tema ‘Cordel’ e foco em ajuda as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul, a ALEMS (Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul), realiza a segunda edição do seu arraial neste sábado (22), a partir das 17h30, na rampa central do Parlamento e aberta ao público e de forma gratuita. Também haverá fazendinha para as crianças, comidas e bebidas típicas como arroz carreteiro, espetinho, milho-verde, quentão e doces. O dinheiro arrecadado com as vendas será convertido em ações realizadas a públicos diversos, como crianças, adolescentes, mulheres, idosos, pessoas com deficiência, em situação de vulnerabilidade, entre outros. O grupo Canto da Terra e os músicos da banda Flor de Pequi fazem o show.

Banda FOOGHA

Neste Sábado, Kleber Almeida, Caio Dutra, Matheus Mattos e Rony Abreu voltaram e prontos para proporcionarem a sua melhor opção para o dia 22! Com repertório alternativo, a banda se apresenta no Canalhas Cervejaria que está localizado na R. Dom Lustosa, 214 – Seminário. O bar fica aberto às 18h e o show às 20h. Os ingressos do primeiro lote estão saindo por R$ 50, 00 (R$ 2,50 com taxa da máquina).

47ª Festa do Padroeiro São João Batista

No dia 22 de junho vai ter show de prêmios (de R$ 30 mil, com cada cartela custa R$ 25), comidas típicas e atrações musicais na Paróquia São João Batista, a partir das 19h, na rua São Francisco Sabino, 58, no bairro Coophasul.

Festival dos Prêmios

O Festival de Prêmios promovido pela Paróquia Nossa Senhora Aparecida das Moreninhas.

O convite do Pároco Padre. Juscelândio promete uma festa junina abençoada, repleta de comidas deliciosas e um emocionante Show de Prêmios com bingo. O evento convida amigos e familiares a participarem dessa celebração especial.

Para participar, basta adquirir sua cartela com um dos nossos agentes e colaboradores, disponíveis para atendimento via WhatsApp, pelo número (67) 996548269. O sorteio será realizado de forma eletrônica, garantindo que todas as cartelas vendidas concorram aos prêmios incríveis, incluindo um carro 0km como prêmio principal, além de valores em dinheiro para os demais ganhadores, sendo a premiação de 2⁰ 5.000,00 , 3⁰ 2.000,00, 4⁰ 1.000,00. O Festival será na Rua Minas Novas, 550 – Vila Cidade Morena.

Ruschel: Flores Astrais

Ruschel: Flores Astrais é um show do artista sul-mato-grossense Julio Ruschel, inspirado pela arte de Ney Matogrosso. O evento acontecerá nesse sábado, às 19h, no Teatro Grupo Casa, com ingressos limitados à venda pelo Sympla. O show será dia 22 de junho 19 h no teatro Grupo Casa. São ingressos limitados e estão sendo vendidos por um link do Sympla.

1° O Kintal Festival

Prepare-se para um evento imperdível para os apreciadores de boa música. O Gastrôbar O Kintal será o palco de 8 horas de Blues, Country e Rock’n’Roll com as melhores bandas do circuito sul-mato-grossense: Coyotes Country, Último Gole BluesBand, Coquetel Blue e Bêbados Habilidosos. . O local fica na Avenida Panamericana, 643, Vila Danúbio Azul. Os ingressos estão disponíveis por R$ 22,50 (+ R$ 2,50 de taxa).

DOMINGO (23):

Uatahell Bar

Com a programação “Chill de domingo” o bar UataHell irá proporcionar uma noite tranquila para aqueles que escolherem uma noite mais descontraída. iO som de corda do DJ David Dias, estará rolando no espaço que estreou no último mês de março com uma proposta de música alternativa, mas oferecendo uma experiência imersiva para os frequentadores. O Uatahell bar está localizado na rua 15 de Novembro, 797, Centro, das 17h às 22h. Entrada franca.

Ball Arraial Pantanal

Neste domingo, às 17:00, o Capivas será palco da Ball arraia pantanal, um evento beneficente com entrada no valor de $10, destinado a apoiar projetos locais. O evento promete diversão para todos com cinco categorias competitivas e uma quadrilha especial. Entre as atrações estão a DJ Gabis, o Chante, Imperatriz Yara, o MC Kiara Kido, os anfitriões MAIA/GAL, e o suporte audiovisual de KAIQUE, além das Hostess Atreides, Greyce Kelly Fetake, Caio Paes. O júri, composto por Mother Roger Pacheco hands Up, Mother Skill’s Afro Paty, e 007 Afro Queer, avaliará categorias como baby vogue, vogue performance, face caipira, runway tag team e realness. O bar Capivas fica localizado na Rua Pedro Celestino, 1079.

Van Gogh & Impressionistas

Sucesso de público, a exposição entra em sua reta final. Quem ainda não conhece, pode aproveitar o fim de semana para visitar a aclamada exposição que aplica efeitos e movimentos de videografismo em obras consagradas, levando arte, tecnologia e emoção com superprojeções 360º de alta definição e outras instalações em um complexo com 1.500m². A exposição funciona diariamente, exceto às terças-feiras, 10h às 22h (último horário de entrada às 21h), de segunda-feira à sábado e aos domingos e feriados, das 12h às 22h (último horário de entrada às 21h).

Valores: Segunda a sexta – Diurno (entrada até 17h30): R$$30 meia-entrada; Segunda a sexta – Noturno: R$40 meia-entrada; Final de semana e feriados: R$47,50 meia-entrada.

Festival de Ioga

Domingo também é dia de cuidar da saúde! De forma gratuita, o Parque das Nações Indígenas recebe o Festival de Ioga, em alusão ao Dia Internacional da Ioga, celebrado em 21 de junho. O festival começará às 7h com uma caminhada, e às 9h serão conduzidas aulas pelos professores da Associação dos Professores de Ioga e da Associação Ioga para Todos CG, e as crianças também poderão participar, além de terem espaço kids. O evento irá oferecer projeto Quick Massage, avaliação de bioimpedância, e o Projeto +60. A organização incentiva que os participantes tragam seus próprios tapetes.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi