Spoiler: Figurinista fala sobre as noivas do último capítulo

Faltando um dia para terminar o folhetim da Globo que parou o país, a figurinista da novela, Marie Salles usou usa rede social para mostrar dois dos belos vestidos que serão usados na última cena de Pantanal exibido nesta sexta-feira (7), que traz o casamento de Zé Leôncio e Filó, Irma com Zé lucas e Tadeu e Zefa e exalta o amor e vestidos modernos.

Na noite de ontem (6), Marie falou do vestido de Camila Morgado que interpreta a doce Irma. “Hoje venho falar da nossa segunda noiva, a Irma a gente não queria uma noiva tradicional, clássica. Ela tem um estilo mais urbano e, ao mesmo tempo, confortável, já que ela usa umas roupas mais largas, confortáveis. Então, queríamos um vestido que não fosse de noiva, mas, sim, de festa, que poderia ser usado à tarde, já que a cerimônia é no pôr do sol. Optamos por um vestido da La Thompson @__lathompson , um ateliê do Rio de Janeiro. Ela não usa nada na cabeça e, para substituir o arranjo, coloca uns brincos grandes @estudio.ripa , que são orquídeas de prata. ;)”, finalizou a figurinista que muito estudou para vestir os personagens com fidelidade a cada cena e circunstância.

Já o vestido da personagem Filó interpretado por Dira Paes será mais tradicional e contou com três tipos diferentes de panos que deram este ar lindo e suave a personagem que sonhava casar com seu eterno amor o Zé Leôncio, interpretado por Marcos Palmeira.

‘Queria que ela continuasse seguindo a própria forma e que fosse uma noiva de branco, porque ela sempre fala que queria se casar, era um sonho dela. Escolhemos um branco off-white e por ser a dona da fazenda, optamos por um vestido mais fluido, que voasse com o vento.”, explicou Salles.

A terceira noiva da trama será a Zefa mas até a publicação desta matéria a figurinista não publicou, então ficaremos com a surpresa e a certeza de que será mais uma bela obra prima.

A novela trouxe uma fotografia exuberante, ângulos muito bem pensados que deram com os drones um tom moderno com o uso da tecnologia, porém sem perder a beleza da simplicidade e da iluminação do próprio paraíso que é o Pantanal.

A expectativa desta noite é que o Brasil, mais uma vez quase 20 anos depois pare, mais uma vez, para assistir o último capítulo da novela Pantanal que conquistou os brasileiros e abordou temas tão importantes como a seca do pantanal, o fogo, biodiversidade e preservação sem esquecer é claro de questões como a violência contra mulher, racismo e homofobia.

Personagens como a mulher que virava onça, o a sabedoria da entidade do velho do rio e tantos outros causos ficarão por um longo tempo no coração dos brasileiros.

