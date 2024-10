Som da Concha traz Bela Rio e SoulRa para animar o domingo em Campo Grande

O projeto Som da Concha 2024 traz mais um show imperdível no domingo (20), na Concha Acústica Helena Meirelles, em Campo Grande. As atrações serão o show “Bem Bolado”, de Bela Rio, e “Do Interior”, da artista SoulRa. As apresentações terão início às 18h, com entrada franca, no Parque das Nações Indígenas, onde a Concha está localizada.

Criado em 2008 pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), atualmente subordinada à Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), o Som da Concha promove shows aos domingos na Concha Acústica Helena Meirelles, e, pela primeira vez, estende suas apresentações a cidades do interior do estado. O projeto tem como objetivo valorizar e difundir a produção musical sul-mato-grossense.

Bela Rio

A sensualidade e feminilidade são aspectos profundamente ligados à musicalidade de Bela Rio. Além disso, sua performance convida à autoconfiança e ao empoderamento, expressando-se na maneira como a artista se movimenta, fala e interage com o mundo.

Essas características são evidentes no show Bem Bolado, onde Bela Rio se apresenta ao lado de Guilherme Cruz, com participação especial de Jerry Espíndola.

Nascida em Rio Verde-MS, Bela Rio incorpora em sua formação musical elementos da MPB e a magia dos sons da natureza, especialmente das águas e cachoeiras, que inspiram suas letras e canções. Como compositora e cantora, Bela traz em seu trabalho uma marca pessoal, com um estilo único de interpretação.

Em 2023, lançou seu primeiro EP, Bem Bolado, pelo selo paulista Phant Music, já disponível nas plataformas de streaming. No show, além das músicas de seu EP, Bela Rio interpretará suas parcerias com Jerry Espíndola, além de sucessos de Almir Sater, Lulu Santos, Lineker e Milton Nascimento.

SoulRa

“Me perguntaram de onde vem tanta inspiração para fazer minhas músicas, e eu respondi: do mesmo lugar de onde eu venho, do interior”.

Com essa afirmação, a rapper, cantora e compositora SoulRa apresenta seu novo show autoral, que também dá nome ao seu primeiro álbum de carreira: Do Interior. Esse espetáculo é uma experiência musical urbana e eletrônica, marcada pela versatilidade que mescla samples de chamamé, afrobeat sul-africano (Amapiano) e Drill, com beats produzidos em parceria com engenheiros musicais de Mato Grosso do Sul.

O projeto conta com arranjos instrumentais da trompetista Nicolly, de São Paulo, do guitarrista campo-grandense Tom Alves, e arranjos vocais de Llez, conduzidos no show pela DJ Gabis. As composições de SoulRa são intensas e narram experiências cotidianas diversas, sempre conectadas ao íntimo — ou ao interior — de uma mulher negra, sul-mato-grossense, fronteiriça e periférica.

SoulRa é uma artista multifacetada, atuando tanto na música quanto na moda, com raízes em Dourados, Mato Grosso do Sul. Rapper, cantora, compositora, estilista e mulher negra, seu principal objetivo é elevar a autoestima das pessoas e promover a identificação por meio da força visceral de suas criações.

Ela já se apresentou nos principais festivais do estado, além de eventos na Bolívia e no Paraguai. Dividiu o palco com nomes importantes do hip hop, como Djonga, Marina Peralta, Kamau, Slim Rimografia, Tasha e Tracie, KL Jay e Thaíde, consolidando-se como uma voz de destaque na cultura urbana regional.

Em 2023, SoulRa foi indicada ao Prêmio Multishow na categoria Brasil, com a música Trapnojo, em colaboração com Théo TWK e Enivbeats. Sua música transita por gêneros como rap, trap e R&B, incorporando elementos da cultura pantaneira e afrodiaspórica. Recentemente, lançou seu primeiro álbum de carreira, Do Interior.

Serviço

Som da Concha com Bela Rio e SoulRa

Data: domingo, 20 de outubro de 2024

Horário: 18 horas

Local: Concha Acústica Helena Meirelles, no Parque das Nações Indígenas – R. Antônio Maria Coelho, 5655 – Carandá Bosque

Entrada franca

