Som da Concha tem Ariadne e Simona como atração musical neste domingo

Para quem curte uma boa música, o Som da Concha deste domingo (3), terá shows musicais da cantora e compositora Ariadne e Simona. A programação tem início às 18h, no Parque das Nações Indígenas. Devido a pandemia, a edição deste ano acontece de forma híbrida, com transmissão ao vivo pela internet e com público presencial de até 238 pessoas.

Responsável pela abertura dos trabalhos deste domingo, Ariadne promete um show com músicas autorias e releituras que fazem parte do seu universo de criação. O show ira mostrar como é possível criar uma grande atmosfera musical minimalista. Com a estreia do trabalho denominado “Indomada”, Ariadne irá fazer uma viagem entre o místico e o real, mergulhando nas águas profundas do ser nem sempre humano.

ÀS 19h, é a vez do cantor e compositor Simona subir ao palco com o show “Não vou mais embora daqui”. Sua apresentação terá o acompanhamento do power-trio formado por por Guilherme Cruz (guitarra), Rodrigo Teixeira (baixo) e Ju Souc (bateria). O repertório é composto de 12 canções que traz releituras de suas próprias músicas e novas obras. A cantora Karô Castanha, filha de Simona, fará participação especial no show ao lado do pai.

O projeto Som da Conha foi criado em 2008 pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul e oferece shows com entrada franca na Concha Acústica Helena Meirelles, localizada no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O projeto tem como objetivo valorizar e difundir a produção musical do Estado, selecionando artistas locais para apresentações.

Com informações da assessoria.

