Shows nacionais movimentarão o Estado em 2025 com programação gratuita e diversidade musical

Projeto MS Cultural reúne grandes nomes da música brasileira em eventos como Campão Cultural, FIB, MS ao Vivo e Festival América do Sul

O ano de 2025 será marcado por uma série de shows gratuitos em Mato Grosso do Sul. Grandes artistas nacionais estão confirmados para apresentações em diferentes cidades, por meio do projeto MS Cultural, promovido pelo Governo do Estado por intermédio da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e da FCMS (Fundação de Cultura).

A iniciativa tem como proposta reunir uma programação plural em eventos já consolidados no calendário cultural do estado, como o Campão Cultural, o Festival de Inverno de Bonito (FIB), o Festival América do Sul (FAS) e o MS ao Vivo. A organização promete artistas de diferentes estilos musicais e acesso gratuito aos espetáculos.

Entre os destaques confirmados estão nomes populares do pop, MPB, rock, samba, pagode, forró, sertanejo e música nordestina. Alcione, Pixote e Xamã se apresentarão no Festival América do Sul, que ocorre entre os dias 15 e 18 de maio em Corumbá. A programação do MS Cultural ainda inclui Titãs, Samuel Rosa, Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Liniker, João Gomes, Elba Ramalho, Maestro Spok, Atitude 67, Jorge Aragão, Duduca & Dalvan, Isabel Fillardis, Sandra Sá, Seu Jorge e Michel Teló, entre outros.

O projeto também receberá Buena Vista Social Club – Tributo Ferrer (Argentina) e a dupla sertaneja Guilherme & Santiago. Os Garotin também estão na lista, mas a banda já subiu aos palcos do Estado em 2025, a apresentação foi no dia 05 de abril, no Festival Campão Cultural, em Campo Grande.

De acordo com o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, o MS Cultural busca fortalecer a ligação entre a população e os artistas. “Estamos trazendo para Mato Grosso do Sul uma programação que valoriza nossa identidade cultural e, ao mesmo tempo, conecta nosso público com grandes artistas do cenário nacional. Queremos que cada apresentação seja uma celebração da arte, proporcionando momentos inesquecíveis para a população. É um esforço conjunto para garantir que o acesso à cultura seja cada vez mais amplo e acessível a todos”, afirmou.

O diretor-presidente da FCMS, Eduardo Mendes, destaca a diversidade da proposta. “O MS Cultural foi pensado para contemplar todos os gostos e idades, garantindo uma programação que transita entre diferentes estilos e referências musicais. É um evento que reforça a importância da música como ferramenta de identidade e inclusão social, promovendo entretenimento e também conexão genuína entre artistas e público. Estamos muito orgulhosos de apresentar essas grandes novidades para a população sul-mato-grossense”.

O MS Cultural 2025 dá continuidade ao calendário de eventos promovidos pelo governo estadual. Em 2024, o MS ao Vivo levou ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, artistas como Margareth Menezes (10 de março), Diogo Nogueira (14 de julho), Lenine (18 de agosto), Marina Sena (15 de setembro) e Jota Quest (13 de outubro). As apresentações foram abertas ao público e reuniram milhares de pessoas ao longo do ano.

