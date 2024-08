Shows nacionais, feiras e últimos dias do circo marcam fim de semana

Festival de Inverno de Bonito ainda segue a todo vapor

Mais um fim de semana dá as caras com muitas atrações em ‘Campão’ e no interior do Estado e dessa vez com shows de nomes nacionais marcando presença na agenda cultural do jornal O Estado, confira:

CPM22 e Marcelo Falcão

No dia 25 de agosto de 2024, Campo Grande receberá um evento imperdível com a presença de duas grandes atrações: CPM 22 e Marcelo Falcão (ex-O Rappa). O show acontecerá no Bosque Expo, localizado no Shopping Bosque dos Ipês, com os portões abrindo às 16h. O evento contará com atrações locais e se estenderá até às 3h da manhã, incluindo DJs e bandas regionais. Os ingressos para o 2º lote já estão disponíveis e variam entre pista, área VIP e camarote, com opções de meia-entrada solidária mediante a doação de 1kg de ração para cães ou gatos.

O CPM 22 estará em Campo Grande para divulgar seu mais recente álbum, “Enfrente”, lançado em maio deste ano. O novo trabalho da banda aborda uma série de críticas sociais, incluindo questões políticas, sociais, a descriminalização da maconha e a cena musical brasileira. As letras também refletem experiências vividas durante o período pós-pandemia. O show incluirá não apenas os grandes sucessos da banda, mas também uma seleção de músicas do álbum “Enfrente”, prometendo uma apresentação que mescla clássicos com novas produções.

Dut’s 15 anos

Com gêneros variados, a produtora Dut’s Entretenimento irá celebrar seus 15 anos e o presente será três dias de shows neste fim de semana: na sexta-feira (23) será dia de ⁠Veigh, Teto e Matuê; no sábado (24), sobem ao palco Pedro Sampaio e Thiaguinho; para encerrar a programação, no domingo (25) é a vez de Daniel e Guilherme e Santiago.

Matuê é um dos queridinhos do trap da atualidade e dono dos sucessos “Vampiro”, “Máquina do Tempo” e “Quer Voar”. Já Veigh, rapper criado na periferia de São Paulo, lançou o segundo álbum da carreira, “Dos Prédios (Deluxe)”, e bateu recorde na semana do lançamento ao estrear em primeiro lugar global do serviço de música Spotify.

Teto é conhecido por meio das prévias de suas músicas, que foram lançadas não oficialmente em vários canais do YouTube, alcançando milhões de visualizações e ganhando fama em redes sociais como o TikTok e Instagram. “PayPal”, “Manha”, ” Dia Azul” e “Fashion” são conhecidas do público.

Os preços dos ingressos podem variar entre R$ 60 e R$ 540, dependendo do local escolhido (área vip, bangalô e camarotes) e da atração. Eles estão disponíveis para compra por meio do link: https://baladapp.com.br/evento/duts-15-anos/5152

Le Cirque se despede de Campo Grande!

Após dois meses divertindo e encantando o público de Campo Grande, o Le Cirque – espetacular circo francês – se despede da Capital Morena no próximo dia 26 de agosto – feriado pelo aniversário de 125 anos da cidade. Para que o respeitável público possa aproveitar o feriado prolongado com um show que agrada toda a família, o circo mantém a promoção do valor de meia-entrada para todos.

Os valores estão a partir de R$ 30, dependendo da área da arquibancada escolhida. Para ampliar o acesso ao público, os espetáculos terão novos horários nos próximos dias, com muitas risadas e travessuras dos palhaços, encanto e surpresas do mágico, as fortes emoções dos aramistas e toda a delicadeza e desenvoltura dos ilusionistas e acrobatas.

Sucesso entre a criançada, o Carro Transformer também marca presença, além do novo show de Malambos e Bambolês. “Campo Grande nos recebeu de braços abertos e prometemos shows especiais para nossa despedida dessa cidade encantadora”, afirma George Stevanovich, proprietário do Le Cirque. Os espetáculos têm duração média de 1h45 e contam com artistas do Brasil, México, França, Colômbia, Portugal e Argentina.

Serviço: Horários especiais de última semana: até sexta-feira (23), às 20h. Sábado e domingo (24 e 25), 16h, 18h e 20h. Segunda– feira (26), 16h e 18h – último dia de espetáculo. Local: estacionamento do Shopping Campo Grande (Carrefour). Compra online: https://www.guicheweb.com.br/lecirque

Festa do Folclore

A 34ª edição da Festa do Folclore, tradicional no município de Três Lagoas, começou na última quinta-feira (22) e segue até o domingo (25). A expectativa é reunir mais de 30 mil pessoas, com shows de artistas locais e nacionais, feira de artesanatos com mais de 15 expositores, praça de alimentação variada e parque de diversões.

Na sexta é dia de show com a dupla Israel e Rodolfo, dona de hits como ‘Batom de Cereja’ e ‘Só de Sacanagem’. No dia seguinte sobem ao palco a dupla César Menotti e Fabiano, já reconhecidos no meio sertanejo, com sucessos como ‘Leilão’, e ‘Ciumenta’. O encerramento está a cargo de João Bosco e Vinicius, uma das primeiras duplas a tocar no sertanejo universitário.

SEXTA-FEIRA (23):

Festival Inverno de Bonito

O Festival de Inverno já está em pleno vapor, e nesta sexta-feira, a atração principal é Zé Ramalho! De 21 a 25 de agosto, o evento oferece uma rica programação com música, dança, gastronomia, teatro, circo, cinema, literatura, artesanato, moda e economia criativa. Venha vivenciar a essência da música brasileira com o show de Zé Ramalho no Festival de Bonito. O evento acontece na Praça da Liberdade, e a apresentação de Zé Ramalho será no palco Lua.

Espetáculo João o Alfaiate — Um Herói Inusitado

Prepare-se para uma semana no Sesc Teatro Prosa, situado na Rua Anhanduí, 200, Centro, com uma programação que abrange teatro e música. A série de espetáculos começou nesta quarta-feira, mas o fim de semana reserva atrações imperdíveis. Nesta sexta-feira, às 19h, a Cia. Etc. e Tal apresenta “João o Alfaiate – Um Herói Inusitado”, uma adaptação do conto dos irmãos Grimm. No espetáculo, o pequeno alfaiate embarca em uma jornada épica para salvar o reino de ameaças fantásticas. A classificação é livre, recomendada para crianças a partir de 5 anos. Ingressos na plataforma Sympla.

Quintal Sesc

A cerveja, uma das bebidas mais queridas e celebradas pelos brasileiros, estará em destaque no Quintal Sesc desta sexta-feira. A bebida será homenageada em uma edição temática do evento, que reunirá algumas das mais tradicionais cervejarias da cidade: Éden, Canalhas, Capivas e Germânia. Além das cervejas artesanais, o Quintal Sesc oferecerá uma variedade de opções gastronômicas, com foodtrucks prontos para atender aos mais variados paladares. Artesanato local e atividades especialmente preparadas para a criançada também fazem parte da programação, garantindo diversão para toda a família.

As atividades começam às 17h20 com a animada equipe do Sesc. Às 18h30, o público poderá desfrutar de uma apresentação teatral com a Trupe Guavira. E, para fechar a noite com chave de ouro, a cantora Karla Coronel sobe ao palco às 20h, trazendo muita brasilidade, samba e pagode. O Quintal SESC tem entrada gratuita e o espaço é Pet Friendly, onde os animais são bem recebidos junto aos seus tutores. O evento ocorre no estacionamento do Shopping Campo Grande (entrada da Riachuelo).

Stand-up Dihh Lopes e Marcio Donato

Nesta sexta também tem humor nacional em campão, com o show de stand up ‘A série B’, de Dihh Lopes e Márcio Donato. “Unidos pela classe menos favorecida, onde é extremamente proibida a entrada de noia e órfão. Marcio cada vez mais odiando viver e Dihh sem papas na língua, cada vez mais sincero”, diz a sinopse. Além do tradicional Stand up comedy com conteúdos inéditos, ao término, um bate-papo de boteco em forma de desabafo da vida ao quadro ‘Terapia’. O show será no Teatro Dom Bosco, às 20h, com ingressos disponíveis no link: https://realizashows.com.br/comprar-ingresso

SÁBADO(24):

Vórtex Literário

A 84ª Reunião do Vórtice Literário acontecerá neste sábado, às 16h, no Café do Teatro Mundo. O projeto visa reunir entusiastas da literatura para uma discussão descontraída sobre suas leituras do mês. O encontro é mensal e aberto ao público, sem custos. Para mais informações, visite o perfil no Instagram @grupovorticeliterario. O Teatro Mundo está localizado na Rua Barão de Melgaço, 177, no Centro.

Concerto Gaia

A partir das 19h, chegou a vez do Teatro Prosa do Sesc ser invadido pelo Concerto Gaia! Uma viagem musical que explora o conceito de “Terra mãe” da mitologia grega, com a participação especial do Coral Sesc Lageado e Bibi do Cavaco. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o nosso papel no mundo, através da música de Norberto Gonçalves da Cruz. O teatro fica localizado na Rua Anhanduí, 200, Centro (Classificação Livre). Ingressos na plataforma Sympla.

Sunset Growler Station

A banda Believe, reconhecida como uma das melhores U2 covers do Brasil aterrissa em Campo Grande direto no palco do Sunset Growler Station, com toda a energia e os sucessos que você ama da maior bada irlandesa de rock. A abertura ficará por conta de Yule, vocalista da banda Plano Zero. O show começa às 20h, e o Sunset fica na avenida Afonso Pena, 5668, Chacará Cachoeira.

Desapega CG

O Desapega CG, um dos maiores eventos de economia circular e consumo consciente de Campo Grande, chega à sua 4ª edição no próximo dia 24 de agosto, desta vez atendendo o pedido da comunidade da Moreninha III. O evento acontece no Parque Jacques da Luz, das 8h às 16h, e promete ser o maior evento de desapego que a cidade já viu. Com mais de 100 expositores, o Desapega CG oferece uma ampla variedade de produtos, incluindo roupas, calçados, acessórios, brinquedos, itens de decoração, livros e até plantas, com preços acessíveis a partir de R$ 1,00. Serão mais de 25 mil itens disponíveis para garimpo, garantindo opções para todos os gostos e bolsos.

DOMINGO (25)

A Boca Filmes

Neste domingo, às 18h30, acontecerá o lançamento oficial do primeiro curta produzido pela Boca Filmes no Teatro Glauce Rocha. O filme exibido será “Macário” (2024), dirigido por Felipe Feitosa, que adapta a obra ultrarromântica homônima escrita por Álvares de Azevedo. A entrada é gratuita E classificação indicativa é de 14 anos.

Som da Concha

Neste domingo, a partir das 18h, o projeto Som da Concha traz para você duas apresentações imperdíveis na Concha Acústica Helena Meirelles, localizado na R. Antônio Maria Coelho, 5655. Julio Borba vai abrir a noite com seu talento singular no violão, seguido da energia e originalidade da banda Filho dos Livres. O evento é gratuito.

Som do Afoxé

O projeto Som do Afoxé realiza neste domingo (25) o ‘Festival do Afoxé – Espetáculo Baianá: Axé dos anos 90’, na Plataforma Cultural. Das 16h às 22h haverá exposição de peças artesanais e artísticas da cultura afro; às 18h a abertura com espetáculo das adolescentes e mulheres do projeto; das 19h às 20h, apresentação de artistas negros; das 20h às 20h30 desfile de moda criativa e em seguida o grupo Batuque Canta. Haverá gastronomia e shows com Erico Bisco e Guitto.

Esquenta aniversário Ziriguidum

Com muita música, cortejo, roleta de prêmios, arte e expositores, neste domingo é dia de esquenta para o aniversário da Feira Ziriguidum, e em prol da perda da kombosa da Lú, do Laricas Cultural. Haverá som com DJ Lady Afro, Nino Rodrigues e Brasilis, tudo a partir das 17h, na Praça do Preto Velho.

Feira Vai ou Racha

Domingo de manhã é dia de Feira Vai ou Racha, das 8h às 13h, com muitas comidinhas, artesanato regional e brechós, numa edição especial de aniversário de 125 anos de Campo Grande. A feira é realizado na rua 14 de julho, 4000, atrás do Comper São Francisco.

Mirante Pub

O Mirante Pub vai tremer com uma noite dedicada ao metal, logo na véspera do aniversário de 125 anos de Campo Grande. A sonzeira pesada ficará por conta das bandas Shadows Legacy e Mindevil. Ingressos antecipados ficarão disponíveis até às 19h do mesmo dia, por R$ 15 no Pix ou na plataforma Sympla. Na hora do show, o preço sobe conforme a lotação da casa, que abre às 21h e vai até às 3h da manhã, na rua Rua Doutor Zerbini, 53 Chácara Cachoeira.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.