Show gratuito de Jonavo, Ana Vilela e Paulo Simões acontece nessa quarta em Campo Grande

Como parte do cronograma de recepção do novo semestre, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) promove o Arraiá UFMS é 10. O evento contará com um show do cantor Jonavo nessa quarta-feira, (9), no Teatro Glauce Rocha.

O espetáculo começará às 19h com um show de abertura do cantor Léo Verão e terá a participação especial de Ana Vilela e Paulo Simões.

Jonavo é natural de Campo Grande e fundador de projetos como o “Folk+Brasil”, “Folk na Kombi” e “Sunday Folk”. O artista já se apresentou no exterior abrindo show de outros cantores famosos como Vitor Kley e Marcos & Belutti, além da sua própria turnê.

Em Campo Grande, Jonavo apresentará o show “Revoada Acústica”, parte de sua turnê de 2023. ‘Beijo Beijo’, ‘Barriga Minha’, ‘Paraíso Baby” e “Monogamia” são algumas das músicas que farão parte da setlist da apresentação, além de outras gravações exclusivas.

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, Albert Schiaveto de Souza, convida a todos para participar desse evento. “Todos os nossos estudantes e servidores estão convidados a participar deste show imperdível! E, para a nossa comunidade que gostaria de participar, a entrada é franca.”

O evento é gratuito e aberto para toda comunidade, mas os ingressos devem ser reservados com antecedência pelo site: https://www.sympla.com.br/evento/jonavo-revoada-acustica-tour-2023/2095666

Com informações de Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.