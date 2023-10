Show de integrantes da banda Legião Urbana e exposição fotográfica movimentam a Capital

Para este fim de semana tem ainda atração para o público infantil com uma peça do Grupo de Teatro Prisma

Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá retornam à Capital com a turnê “As V Estações”, propondo aos fãs da aclamada Legião Urbana um show inesquecível. O evento acontecerá no espaço de shows do shopping Bosque dos Ipês, a partir das 21h e promete ser uma apresentação histórica, com um repertório repleto de clássicos, como “Meninos e Meninas” e “Pais e Filhos”. Ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site, e compras realizadas no shopping Bosque garantem ingressos vip, com valor promocional a R$ 50 para o show.

Esta é a terceira turnê do projeto, que começou em 2015, e é realizada em celebração aos discos “Quatro Estações”, lançado em 1989, e “V”, de 1991, que completam mais de três décadas. Totalizando mais de duas horas de espetáculo, a apresentação costura, por meio de seu repertório, grandes sucessos da banda com o vocal de André Frateschi, Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados), que das 11 faixas do primeiro disco, algumas já mencionadas, nove serão tocadas, com destaque a “Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto”, que será cantada por Dado. Já o segundo trabalho é representado por seis canções, a exemplo de “Metal Contra as Nuvens”, “Vento no Litoral”, “O Mundo Anda Tão Complicado”, além de outros sucessos que marcaram a trajetória da banda e impactaram o rock nacional.

A cada R$ 100 em compras no shopping, o cliente ganha o direito de levar um ingresso vip do show por apenas R$ 50. O limite é de até duas trocas por CPF. A promoção é válida até o dia 21 de outubro, às 19 horas. Para participar, basta apresentar as notas fiscais das compras no ponto de troca, localizado no primeiro piso do shopping, em frente ao cenário inspirado em Londres.

Para mais informações sobre a promoção, acesse, no Instagram, @bosqueexpo. Outros valores de ingressos e setores podem ser consultados pelo site https://cegonhaeventos.com.br/ comprar-ingresso/as-v-estacoes-3332.

Grupo Teatral Prisma apresenta peça infantil

Prisma Grupo de Teatro, um dos mais antigos e tradicionais de Campo Grande, abriu sessões no mês de outubro para apresentar o seu novo trabalho, “O Vale dos Sentimentos Perdidos”. As sessões começaram no dia 8 de outubro, com duas apresentações, uma a partir das 16h e outra às 18h, no teatro Mace. O espetáculo, que está em sua terceira apresentação, é um trabalho de cunho infantil, levando à reflexão, de forma lúdica, as mazelas que acontecem na realidade. Conforme comenta a produtora cenográfica Anne Kevelyn, apesar de a peça tratar de questões sérias, o espetáculo é leve, divertido e lúdico. “O espetáculo mágico ‘No Vale dos Sentimentos Perdidos’ é uma peça teatral especialmente criada para crianças, que nos leva a uma aventura incrível! Neste mundo de sonhos, conversamos sobre coisas importantes, como sentir-se triste ou nervoso, entender o que acontece quando algo desaparece e como lidar com momentos de solidão. Tudo isso é apresentado de maneira divertida e lúdica, em que a imaginação da criança é nossa melhor amiga”, explica.

As apresentações da nova peça “O Vale dos Sentimentos Perdidos” acontecem neste domingo (22) e no dia 29 de outubro, no teatro Mace, localizado na rua 26 de Agosto, 63, região central de Campo Grande. São duas sessões por dia, nos seguintes horários: 16h e 18h. Os ingressos podem ser adquiridos no local ou nos pontos de venda, nos valores de R$ 40 reais (inteira) ou R$ 20 (meia + 1 kg de alimento).

Exposição ‘Ontem’ desvenda a fusão entre fotografia e performance

Em uma sensível exposição intitulada “Ontem – Foto Performance e Interatividade”, o artista Raique Moura mergulha no universo cênico e fotográfico para capturar a essência de artistas em pleno movimento. A exposição está fisicamente acessível no Casulo Espaço de Cultura e Arte, localizado em Dourados, a 233 km de Campo Grande. Para garantir que o público tenha fácil acesso, o trabalho também está disponível gratuitamente on-line.

O trabalho representa o resultado de uma jornada que se originou durante a formação acadêmica de Raique Moura. Durante seus anos de graduação, ele percebeu a oportunidade de unir elementos do teatro ao mundo da fotografia, criando uma abordagem mais orgânica na captação da essência do outro. Os registros apresentados na exposição abrangem um período desde 2015 até os dias atuais. Para o artista, a capacidade de explorar diversas formas de expressão artística é fundamental para sua jornada criativa.

A exposição do artista foi oficialmente lançada nessa quinta-feira (19), às 20h, com a presença especial da cantora Camila Faca, Hélio Cruz e PV Sanches. “Ontem” pode ser apreciada no site https://ontem.art.br. O espaço Casulo fica na rua Reinaldo Bianchi, 398, Parque Alvorada.

Sexta-feira (20)

Sesc Cultura

Nesta sexta (20), em um show intimista, Erika Espíndola e Flávio Bernardo lançam novo single no Sesc Cultura. Em formato voz e violão, Erika (voz) e Flávio (violão) exploram toda a intimidade musical e pessoal que possuem e apresentam um repertório autoral e com sucessos de cantores sul-mato-grossenses, como Geraldo Espíndola e Begèt de Lucena. A apresentação tem início às 19h30, com entrada gratuita. O Sesc Cultura fica na Av. Afonso Pena, 2.270.

Canalhas Bar

A banda Dente de Ouro é a atração de sucesso nesta sexta (20), no Canalhas Bar. A banda promete um show repleto de blues, soul e muito rock‘n’roll. Com promoção no bar até às 20h, o Canalhas inicia suas atividades às 18h. A entrada possui valor único de 20 reais. Para mais informações, acesse, no Instagram, @cervejariacanalhas. O bar fica localizado na rua Dom Lustosa, 214, Seminário.

Blues Bar

Com programação especial, Plebheus comemora 25 anos no Blues Bar, hoje (20). Com um repertório composto de muitos clássicos, tributos, além de participações especiais, a banda comemora mais de duas décadas com um show imperdível. Com início previsto às 20h, a entrada é limitada e ingressos à venda somente na hora. O Blues fica na rua 15 de Novembro, 1.180. Para mais informações, acesse a página, no Instagram: @bluesbarms.

Valley CG

A previsão para a Valley, nesta sexta (20), é de muito funk e sertanejo ao som de Forzan, Jottapê, DJ Giovani Martins e Talles & Rafael. O evento inicia às 22h e os ingressos podem ser reservados pelo telefone: (67) 99150-8194. A Valley é localizada na Av. Afonso Pena, 4.176, Jardim dos Estados. Outras informações podem ser obtidas na página do bar, no Instagram: @valleycg.

Barcelona Pub

Nesta sexta (20), a partir das 22h, com programação especial, o Barcelona Pub realiza o terceiro Monsters Fest. As atrações musicais ficam por conta de Mindevil (23h) e Monsters (1h) que anunciam uma noite de muito metal, bebidas, fantasias e diversão. Os ingressos possuem valores variados: antecipados são R$ 20, na hora com fantasia é R$ 15 e sem fantasia R$ 25. Os antecipados podem ser comprados pelo site sympla:https://www.sympla.com. br/evento/monsters-fest-iii/2183484. Para mais informações, acesse, no Instagram: @barcelonapub.

Sábado (21)

Sesc Cultura

Os sábados no Sesc Cultura são dedicados aos pequenos. Com atrações direcionadas às crianças, o espaço cultural oferece desde oficina artística, como “A Paisagem pelos Olhos de Tarsila do Amaral”, atividade que propõe às crianças realizar uma releitura de uma das obras da artista. Além de “Contos de Brincar e Cantar” com Edu Brincante e Gabi Cantante. As atividades de pintura podem ser realizadas por crianças a partir de 5 anos e para participar é necessário levar o material: 1 tela de 30 x 40 cm ou aproximadamente, 1 pincel largo, 1 pincel fino e cola branca. A entrada é gratuita e o Sesc Cultura fica na rua Av. Afonso Pena, 2.270, Centro. Para informações detalhadas, basta acessar, no Instagram: @sescculturams.

Blues Bar

Banda Fever, de SP, traz o melhor do Aerosmith, neste sábado (21). Clássicos como “Dream On”, “Crazy”, “I Don’t Want to Miss a Thing” e muitos outros compõem o repertório da banda que, em uma performance cover imperdível, realizam uma homenagem à lendária banda de rock. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente e os valores variam conforme o lote, de R$ 20 até 30 reais. Acesse: www.sympla.com.br/ bluesbarms. O Blues fica na rua 15 de Novembro, 1.180. Para mais informações, acesse a página, no Instagram: @bluesbarms.

Valley CG

Hoje (21), a dupla Carla e Júnior comanda o palco da Valley, seguida por Brendo & Vinicius e Lucas & Lauan encerram o sábado no bar. O evento inicia às 22h. Os ingressos podem ser reservados por meio do telefone: (67) 99150-8194. A Valley é localizada na Av. Afonso Pena, 4.176, Jardim dos Estados. Outras informações podem ser obtidas na página do bar no Instagram: @valleycg.

Teatro Dom Bosco

O humorista Maurício Meirelles desembarca em Campo Grande com sessão dupla do espetáculo “Web Bullyng-Geração Z”. A apresentação conta uma hora de textos de stand-up comedy no estilo de comédia reflexiva. A apresentação na Capital acontece às 18h, neste sábado (21). O teatro Dom Bosco fica localizado na Av. Mato Grosso, 225, Centro. Outras informações podem ser consultadas na página, no Instagram @realizashows.

Sunset Growler Station

Neste sábado (21), Sunset apresenta Noite de Flashback. A banda Franz Duo com o DJ Sammy garantem uma noite com o melhor dos clássicos das décadas de ouro. Com o valor único R$ 25, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla: https://www.sympla.com. br/evento/noite-flashback-com-dj- -sammy-e-franz/2205714. Os valores variam conforme o lote. O Sunset Growler Station fica na Av. Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Barcelona Pub

Com programação especial, Barcelona Pub realiza, neste sábado (21), Flash em Dobro. Trazendo o melhor dos clássicos, as atrações musicais desta noite são os DJ’s Ney Ítalo, Marcello Caballero e Luiz Maciel. O evento inicia às 22h, com promoção de caipirinha até às 23h. Os ingressos possuem valor único R$ 25 e devem ser comprados antecipadamente pelo Pix (chave 67992042373). Para mais informações, acesse, no Instagram: @ barcelonapub. O bar fica na rua José Eduardo Rolim, 201.

Domingo (22)

Choperia do Lugui

Neste domingo (22), a Choperia do Lugui traz à Capital a verdadeira festa típica da Alemanha, a Oktoberfest. Com comidas típicas, muito chopp gelado, o evento é às 13h. A entrada possui valor único R$ 100 e pode ser comprada antecipadamente via site, acesse https://www.sympla.com.br/evento/ oktoberfest/2196450?referrer=l.instagram.com. A choperia fica na Av. Eduardo Elias Zahran, 1.337, TV Morena.

Feira Mixturô

Vem aí mais uma edição da Feira Mixturô, com diversos expositores no ramo da gastronomia, artesanato, moda sustentável, livraria independente e muito mais. A feira ainda conta com atrações musicais que vão conquistar o público, e inicia às 16h, na Praça do Rádio, com entrada gratuita.

