Shoppings da Capital e Gibiteca realizam atividades em últimos dias de férias

Ainda dá tempo da criançada curtir atrações variadas antes da volta as aulas

Com o fim do mês se aproximando, as férias da criançada está com os dias contados. Mas ainda há muita diversão disponível, e dois shoppings de Campo Grande oferecem programação e brinquedos especiais para os pequenos no fim de semana.

O Shopping Norte Sul Plaza realiza neste sábado (25) atividades especiais para o público infanto juvenil que se despede das férias. Das 15h30 às 18h, o local promove um ‘Dia de Brincar’ para crianças de 3 a 13 anos. Serão realizadas atividades recreativas que promovem o resgate da convivência social entre os pequenos. Com brinquedos nostálgicos de madeira, jogos e brincadeiras de baixa complexidade, a ideia é que as crianças vivenciem experiências lúdicas e adaptadas a cada estação temática.

Para participar, é necessário se inscrever antecipadamente no aplicativo Norte Sul Plaza, disponível para Android e iOS. O cliente deve estar ativo no programa de benefícios do shopping, o Clube+ e resgatar o cupom “Passaporte Dia do Brincar”. Para ser um cliente ativo no Clube+, o cliente precisa cadastrar qualquer nota fiscal de compra no shopping.

Já das 14h30 às 16h, na Praça de Eventos, acontece a oficina de artesanato, que tem como público-alvo pessoas de todas as idades, sendo uma opção de divertimento para toda a família. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo app Norte Sul Plaza. Para isso, o cliente ativo no Clube+ deve resgatar o cupom “Oficina de artesanato 25-01”.

O Parque Dino Baby é outra atração para as crianças. O brinquedo leva as crianças a uma aventura sem igual e chama atenção até de quem observa de fora. Crianças menores de quatro anos e aquelas com deficiência devem ser acompanhadas por um responsável. Crianças com deficiência têm 50% de desconto mediante comprovação. O mesmo desconto vale para os aniversariantes, desde que mostrem documento de identificação que comprove a data de nascimento. A idade máxima permitida no Dino Baby é de 13 anos.

Outra opção é o Magic Game, que reúne diversas atrações em apenas um local. O passaporte do Kid Play, com piscina de bolinhas, tobogã e chute a gol, custa R$ 40,00 e as crianças podem ficar o tempo que quiserem. Crianças menores de cinco anos devem estar acompanhadas por um responsável. Para crianças com autismo e síndrome de down, tem desconto especial de 50% mediante comprovação.

Já no Shopping Campo Grande promove atividade ligada a saúde: em parceria com a Academia Fórmula, haverá aulas de Mat Pilates Kid, em duas turmas, das 8h às 8h30 e das 9h às 9h30, para crianças a partir de 8 anos.

No mesmo dia, às 15h, haverá Oficina de Fantoches, na Praça Central de Eventos, para crianças a partir dos 4 anos, com dinâmica, recreação e contação de histórias com a trupe Guavira. Já às 16h30 tem Oficina de Brinquedos Criamigos, para crianças a partir dos 4 anos, no mesmo local.

Todas as atividades precisam de inscrição prévia por meio de aplicativo do shopping.

Mônica Esportes e Feira do Livro

Sucesso entre a garotada, o parque Mônica Esportes, também no Shopping Campo Grande, continua com muita aventura. A atração oferece um circuito dinâmico com infláveis, piscina de bolinhas, giro radical e espaço multijogos, além de toda a temática do grupo de amigos mais amados dos quadrinhos: a Turma da Mônica.

O evento é para crianças de 2 a 13 anos e tem valores a partir de R$ 60 (até 40 minutos); R$ 70 (41 a 80 minutos); R$ 80 (81 a 120 minutos) e R$ 90 (121 a 160 minutos). A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada.

Meia entrada: Crianças PCD (Pessoa com Deficiência) e dentro do TEA (Transtorno Espectro Autista) têm direito à meia-entrada, mediante apresentação de carteirinha ou laudo de comprovação.

Para quem não abre mão da diversão, mas prefere viajar pelas páginas dos livros, o Shopping promove a feira de livros Letrinha, com títulos a partir de R$ 6,90. A variedade de títulos traz publicações infantis, ficção, romances, aventura e muito mais. A atração está localizada na praça de eventos em curta temporada.

Na próxima terça-feira (28) haverá edição especial de Caça ao Tesouro, a partir das 18h. A dinâmica inicia na Criamigos e as vagas são limitadas para participação gratuita. Já na quinta-feira (30), tem teatro gratuito e o espetáculo Tin-Do-Le-lê, com a turminha da Trupe Teatro de Brincar, a partir das 18h, na Yuup! Play.

Gibiteca Mais Cultura

A Gibiteca Mais Cultura, localizada na rua Sacramento, 800, bairro Sãoo Francisco, preparou uma programação especial e gratuita para as férias, oferecendo diversas atividades que unem diversão e aprendizado para as crianças.

Na programação, de segunda a sexta-feira, os pequenos poderão aproveitar opções como o Espaço da Leitura, que funciona das 9h às 11h e das 14h às 17h, promovendo o hábito da leitura em um ambiente lúdico. Também estão disponíveis sessões de contação de histórias e cinema com desenhos da Turma da Mônica nos mesmos horários.

Para os amantes das artes, a programação inclui a Oficina de Desenho, que acontece às quartas-feiras das 9h às 10h e às sextas-feiras das 14h às 15h, e a Oficina de Desenho Digital, realizada às quartas-feiras das 10h às 11h e às sextas-feiras das 15h às 16h. Além disso, os participantes poderão conhecer a Exposição Manoel de Barros, que estará aberta ao público durante todo o horário das atividades.

“Essa programação não apenas garante momentos de lazer, mas também contribui para o desenvolvimento de habilidades como leitura, criatividade e expressão artística. É uma excelente oportunidade para proporcionar às crianças férias mais enriquecedoras e cheias de aprendizado”, comentou Ronilço Guerreiro, idealizador do projeto.

Todas as ações são gratuitas, mas possuem vagas limitadas. Os interessados devem realizar a inscrição pelos telefones (67) 3365-0405 ou (67) 9 9115-0283.

Por Carolina Rampi