Shopping da Capital recebe ‘Páscoa encantada’ com vila temática, oficinas gratuitas e caça aos chocolates

Atividades acontecem de 1° a 5 de abril, com vagas limitadas e muita diversão

A magia da Páscoa vai tomar conta do Shopping Campo Grande com uma programação especial feita para encantar crianças e famílias. Entre os dias 1º e 5 de abril, o empreendimento promove uma série de atividades gratuitas com direito a inauguração de espaço temático, oficinas criativas, pinturinha facial, teatro e a tão esperada chegada do Coelhinho da Páscoa.

O destaque da programação é a Vila da Páscoa, que será inaugurada na quarta-feira (1º), e promete transformar o Shopping em um verdadeiro cenário de fantasia e diversão. As ações acontecem sempre a partir das 15h, em frente à Sephora, e voltadas especialmente para o público infantil.

Além das oficinas, a criançada poderá participar da Caça aos Chocolates, uma brincadeira que faz sucesso todos os anos e que garante momentos inesquecíveis para quem ama aventura e, claro, chocolate.

As atividades são gratuitas e as inscrições devem ser feitas pelo aplicativo do Shopping Campo Grande, com vagas limitadas.

Programação completa

Quarta-feira (1º)

Inauguração da Vila da Páscoa

Oficina de Orelhinha de Coelho

Quinta-feira (2)

Chegada do Coelhinho da Páscoa

Teatro especial

Caça aos chocolates

Encerramento na Yuup Play

Sexta-feira (3)

Oficina de pinturinha em ovos

Pinturinha facial

Sábado (4)

Oficina de orelhinhas de coelho

Pinturinha facial

Domingo (5)

Oficina de máscara de coelhinho

Pinturinha facial

Serviço – Páscoa no Shopping Campo Grande

Data: 1º a 5 de abril

Horário: a partir das 15h

Local: Vila da Páscoa (em frente à Sephora)

Atividades gratuitas

Inscrições: pelo aplicativo do Shopping Campo Grande

Vagas: oficinas para até 60 crianças – caça aos chocolates para até 50 crianças

Funcionamento no feriado

Na sexta-feira (3), feriado, o Shopping Campo Grande estará com sua estrutura aberta ao público das 10h às 22h. A abertura das lojas fica a critério de cada lojista. Já os setores de lazer e alimentação funcionam normalmente, garantindo opções completas para quem quiser aproveitar o dia em família.

Com um clima alegre, colorido e cheio de fantasia, o Shopping Campo Grande convida as famílias para viverem uma Páscoa inesquecível, com diversão garantida, muitas brincadeiras e momentos especiais para guardar na memória.