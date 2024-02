Sextou! Confira opções de lazer para esta sexta-feira na capital

Cinema, música, diversão para crianças e eventos ao ar livre oferecem alternativas para todos os gostos

Este final de semana promete agitar a cidade de Campo Grande com uma variedade de opções de lazer para todos os gostos. Confira as atividades que estarão movimentando a capital sul-mato-grossense nos próximos dias.

Semana do Cinema: Preços Promocionais e Descontos em Combos

A Semana do Cinema chega com força total, oferecendo sessões a R$ 12 em todas as redes de cinema pelo Brasil. Em Campo Grande, o Cinemark (Shopping Campo Grande), Cinépolis (Norte Sul Plaza) e UCI (Bosque dos Ipês) estão preparados para receber o público ávido por uma boa sessão cinematográfica. Além dos ingressos promocionais, haverá descontos nos combos de pipoca e guloseimas. O horário das sessões ainda será confirmado.

Quintal Sesc: Diversão para a Família

A partir das 17h, o Quintal Sesc abre suas portas no estacionamento da Riachuelo, no Shopping Campo Grande. Com recreação, oficina de pintura e brincadeiras para as crianças, o evento promete entretenimento para toda a família. O show musical Brasilidades, com Karla Coronel, começa às 20h. Animais de estimação são bem-vindos, e o espaço contará com venda de bebidas, comidas e doces para todos os gostos. A entrada é gratuita, mas a programação está sujeita a alterações devido às condições climáticas.

Laço Comprido e Show Carapé: Evento Agropecuário no Parque Laucídio Coelho

A primeira etapa da Copa Acrissul de laço comprido será realizada neste fim de semana no Parque Laucídio Coelho. Além da competição, uma feira de artesanato com decoração, doces, roupas, acessórios, cutelaria e diversos outros empreendedores locais estará presente. O evento contará também com estande para agronegócios, praça de food trucks, playground e show carapé. As atividades começam nesta sexta-feira às 13h e vão até domingo.

Ita Center Park:

O Ita Center Park, ícone das décadas de 1990 e 2000, está de volta no estacionamento do Carrefour. Oferecendo uma mistura de brinquedos clássicos e novas atrações, o parque inclui Ranger, Disco, Pista de choque, Cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, Rock & Roll, Cama elástica, Giostrina, Trenzinho, Charrete, Caminhãozinho, Tiro ao alvo, Pesca e a icônica Roda Gigante. Os ingressos variam de R$15 a R$60, com a Roda Gigante tendo valor separado.

Parques Infláveis no Shopping Campo Grande

Os parques infláveis continuam no Shopping Campo Grande com diversas brincadeiras. O Parque do Gato Galáctico e o circuito inflável do Capitão Pop It oferecem diversão para crianças de 2 a 13 anos. Aberto diariamente, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h, os valores para brincar variam de R$50 a R$90, dependendo do tempo de diversão.

Atividades no Shopping Norte Sul Plaza

O Shopping Norte Sul Plaza preparou um final de semana repleto de atividades para crianças, incluindo o Parque Floresta Encantada: Madagascar, simulação de montanha-russa em realidade virtual, workshops de modelagem com massinha elástica (slimeria), sessões de jogos de tabuleiro, acesso à biblioteca e área recreativa do Espaço Sesc. As atividades começam a partir das 13h, e a entrada é gratuita no Espaço Sesc. Para parques e oficinas, os ingressos estão à venda na bilheteria.

Música Estranha no Vexame Bar: DJ Set com Compacta + Edu

Para quem busca uma noite musical, o Vexame Bar traz a temática “música estranha” com DJ set de Compacta + Edu, tocando do indie ao new wave. O evento começa às 20h na Avenida Calógeras, 3100, no Centro. O valor da entrada pode ser consultado na portaria.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: