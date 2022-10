Sextou com receita de mousse de maracujá com vodka

O sextou de hoje é pra inovar na sobremesa sem deixar o happy hour de lado, com um doce feito com álcool. Esta receita de mousse maracujá leva apenas quatro ingredientes e tem um a modo de preparo simples e rápido, e que irá agradar os amigos e convidados em qualquer reunião no pré-fim de semana.

Ingredientes:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

2 ou 3 maracujás (ou 200ml de suco concentrado natural)

1 dose de vodka

Modo de Preparo:

Bata a polpa do maracujá no liquidificador e peneire para tirar os caroços. Você pode guardar as cascas do maracujá para usar de copo para servir.

Em seguida, bata o creme de leite, o leite condensado e o suco do maracujá peneirado no liquidificador. Adicione a dose de vodka e misture bem.

Encha os copinhos (ou as cascas de maracujá) e leve à geladeira até endurecer, por aproximadamente 3 a 4 horas. Se preferir, use sementes de maracujá para decorar e sirva a seguir.