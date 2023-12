Sepultura anuncia fim da banda com turnê de despedida de 40 anos

A banda brasileira de heavy metal, Sepultura, está se preparando para uma despedida épica após 40 anos de carreira. Os membros anunciaram uma turnê mundial de despedida que se estenderá pelos próximos 18 meses, celebrando quatro décadas de sucesso, altos e baixos, e uma contribuição significativa para o cenário musical global.

Ao longo desses 40 anos, o Sepultura percorreu 80 países, mergulhando em diversas culturas e levando a mensagem do Brasil para o mundo por meio de suas músicas, cores e ritmos marcantes. Com o lançamento do mais recente álbum de estúdio, ‘Quadra’, a banda adicionou um capítulo inesquecível à sua carreira. Além disso, a experiência “SepulQuarta” foi uma forma de superar os desafios impostos pela pandemia e fortalecer a conexão com os fãs.

Durante a turnê de despedida, o Sepultura planeja gravar 40 faixas ao vivo em 40 cidades diferentes, resultando em uma compilação abrangente de seus momentos mais energéticos e memoráveis no palco. Os fãs terão a oportunidade de fazer parte dessa jornada final da banda, que encerra um capítulo importante na história do metal brasileiro.

As datas de shows no Brasil incluem apresentações em Belo Horizonte, Juiz de Fora, Brasília, Uberlândia, Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis e São José. Além disso, a banda levará sua despedida para fora do país, com shows marcados na Colômbia, Peru, Equador e Chile.

A banda expressou profunda gratidão aos fãs, considerando-os os melhores do mundo. O álbum e a turnê de despedida são dedicados ao “SepulNation”, a base de fãs leal que acompanhou a banda ao longo de sua jornada musical.

Essa celebração musical única também traz à tona uma mensagem sobre eutanásia, destacando o direito à morte digna e à escolha da própria vida.

Os fãs e admiradores podem conferir as datas dos shows no site oficial da banda (https://www.sepultura.com.br/tour) e garantir seus ingressos para participar desta última e emocionante experiência junto ao Sepultura.

