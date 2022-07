Seminário sobre empreendedorismo cultural aborda rumo da música de MS

As inscrições são gratuitas e limitadas, e podem ser realizadas por meio de link disponível na internet

Voltada para as discussões atuais sobre os rumos da música e suas ramificações no mundo digital, na segunda-feira (18) e terça-feira (19) será realizado o 1º Seminário de Empreendedorismo Cultural A Música de MS e suas Conexões Digitais.

A proposta do evento é promover um intercâmbio artístico-cultural sobre o mercado atual da música, abrir espaço para a troca de experiências, ideias, reflexões e conhecimentos entre diversos setores. Todo o projeto é uma parceria com o Governo do Estado, e é fruto de uma seleção do FIC (Fundo de Investimentos Culturais). As ações serão realizadas nos municípios de Campo Grande, Coxim e Dourados. A produção-executiva do evento é assinada por Raquel Carelli, empresária do setor musical há mais de uma década.

Rompendo barreiras

De acordo com Raquel Carelli, é necessário que a produção artística do Estado rompa barreiras, buscando o cenário nacional. “É preciso consolidar o desenvolvimento cultural sustentável e a atuação de mercado, por meio de temas centrais, como: gestão de carreira artística profissional e impulsionamento de carreira em meio digital, com ênfase na música produzida e desenvolvida em Mato Grosso do Sul, a fim de avançar e dissipar barreiras rumo ao cenário nacional.”

Raquel ressalta a importância dos meios digitais para que a música de Mato Grosso do Sul alcance voos mais altos. “Entre as demais finalidades, uma que se destaca é fazer com que os artistas acompanhem as mudanças do processo de distribuição digital aproximando nossa realidade ao eixo Rio–São Paulo, com a possibilidade de desenvolver música de qualidade e ganhar notoriedade, evidenciando alguns casos de artistas independentes do Estado e enfatizando os pontos cruciais para um engajamento no mercado da música, mesmo tendo menor visibilidade, no caso citado devido posição geográfica”, destaca.

O evento é gratuito e aberto para o público em geral, e seu lançamento será em Campo Grande no auditório da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul). Toda a programação do projeto será organizada com base em palestras, bate-papo e apresentações de vídeos sobre temas que trazem à tona questões sobre o mundo da música: Como ser reconhecido como um profissional da música; A indústria da música e suas transformações – O surgimento de novos formatos de distribuição e consumo de música; Direito autoral e seus caminhos; Como ser um compositor profissional e outros diversos assuntos relacionados às mudanças pós-pandemia na área.

Palestrantes

Nomes nacionais participarão das palestras: Léo Feijó, coordenador do Curso de Música e Negócios – PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro), André Vieira da HITMAKER, Carolina Pascoal da Trovoa Comunicação e outros participantes.

Toda a programação estará disponível nas redes sociais da 3SONS, com horários e palestras do dia. Para participar basta fazer a inscrição no link do evento e garantir sua vaga. As plataformas digitais e redes sociais, por meio do perfil da 3SONS, serão os principais meios de divulgação do seminário e de seus conteúdos, bem como as ferramentas inclusivas de audiodescrição e libras, com roteiros previamente armazenados em códigos QR code.

Haverá apresentações culturais de abertura e encerramento nos dois dias de evento, com artistas regionais: Begèt de Lucena, Dovalle, Original Stabile e Ton Alves. Outro ponto interessante do seminário é o cuidado em pensar em toda a estrutura do evento a fim de minimizar seu impacto no meio ambiente, por isso é adepto do carbono zero, e para que isso ocorra haverá plantação de mudas do Cerrado em seu encerramento, e também uma palestra de conscientização sobre o assunto.

Tudo pensado e planejado com muito carinho para discutir o empreendedorismo e as novidades no mundo da música. As inscrições são gratuitas e limitadas e podem ser feitas via internet. Interessados podem se inscrever por meio do link: //eventlink.to/AMUSICADEMSESUASCONEXOEDIGITAIS.

