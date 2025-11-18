Semana tem três dias de programação cultural em Corumbá

Até a quinta-feira (20), a Prefeitura de Corumbá, promove a Semana da Consciência Negra, com programação que envolve sessões culturais, atividades formativas e apresentações artísticas diversas.

A abertura começou nesta segunda-feira (17), com a exibição do curta ‘Encruzilhada de Histórias’, dirigido por Thayná Cambará. O filme, lançado em 2021, tem duração de dez minutos e classificação indicativa de 14 anos. A atividade é destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania e realizada na própria sede do órgão, às 14 horas.

No dia seguinte, 18, a programação prossegue na Casa do Artesão, às 09 horas, com a leitura do conto ‘O menino dos Níqueis’, de Lobivar Matos. A mediação é de Marcelle Saboya.

O dia 19 concentra três atividades distintas. A primeira é a intervenção artística ‘Alvenaria da Palavra’, inspirada no livro ‘Quarto de Despejo’, de Carolina Maria de Jesus. A apresentação será conduzida pela Companhia Maria Mole, das 17h às 19 horas, na praça da República, em parceria com o Sesc MS.

Também no dia 19, ocorre a atividade ‘Corumbá Museu a Céu Aberto’, um percurso guiado entre a Casa do Artesão e o Mirante do Rio. O roteiro contará com a participação de Salim Haqzam e José Gilberto Rozisca. A concentração está marcada para as 09 horas. Os organizadores orientam o público a levar água e utilizar proteção contra o sol.

Ainda no dia 19, mas às 19 horas, o Centro de Convenções Miguel Gómez recebe a apresentação do Coral Cidade Branca, intitulada ‘Vozes da Nossa História’.

O encerramento da semana temática será no dia 20, a partir das 18 horas, com evento na rua Albuquerque Roque, número 1033. A programação inclui participação do ‘Grupo Urbe’, ligado à Política Nacional Aldir Blanc, além de roda de samba conduzida por ‘Gideão e Banda’, com atividades previstas até as 22 horas.

No dia 20 de novembro, é celebrado o Dia da Consciência Negra, e a programação é em homenagem a Zumbi e Dandara dos Palmares.

As ações são realizadas pela Gerência de Políticas Públicas para a Igualdade Racial, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, em parceria com a Fundação da Cultura de Corumbá.

A Semana da Consciência Negra integra o calendário do município e reforça ações de valorização da população negra, promoção da igualdade racial e difusão de referências culturais que compõem a identidade local.

