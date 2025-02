Semana do Cinema começa hoje (6) com ingressos por R$ 10

A tão aguardada Semana do Cinema está de volta! Entre os dias 6 a 12 de fevereiro, o evento promete movimentar as salas de cinema de todo o Brasil com ingressos a preços promocionais por apenas R$ 10. Esta ação já atraiu mais de 13 milhões de espectadores para as salas de cinema em suas quatro edições, gerando uma arrecadação superior a R$ 41 milhões em bilheteiras apenas em fevereiro deste ano. A campanha é uma iniciativa da FENEEC (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas) e recebe o suporte da ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex).

Telonas da cidade

O Cinemark, localizado no Shopping Campo Grande, está oferecendo ingressos para sessões em 2D e 3D por R$ 10. Para quem deseja aproveitar a promoção, a Cinemark também oferece combos no Snackbar com descontos para dividir e também compras individuais com opções adicionais para associados ao Cinemark Club Fan.

Já a UCI Cinemas oferece todos os ingressos a R$ 10 para qualquer sessão durante o período promocional com combos promocionais de uma pipoca média e dois refrigerantes 500 ml. A oferta é uma ótima oportunidade para o público conferir a programação completa da rede a preços acessíveis.

No Shopping Norte Sul Plaza, a Cinépolis é outra opção que entra na festa da Semana do Cinema, com ingressos especiais a R$ 10 para todas as salas, e os ingressos disponibilizados para a tradicional sala VIP e IMAX, terão um valor fixo de R$29. Além disso, os clientes podem aproveitar um combo promocional, que inclui pipoca média e refrigerante de 700ml por apenas R$ 29,00.

Amanda Ferreira

