Semana do Cinema começa dia 28 em todo o Brasil com ingressos a R$10

Campanha nacional reúne grandes redes de exibição; em Campo Grande, Cinemark, UCI e Cinépolis aderem à promoção



De 28 de agosto a 3 de setembro, o público de todo o país terá a oportunidade de voltar às salas de cinema pagando apenas R$ 10 pelo ingresso. A Semana do Cinema chega à sua segunda edição em 2025 como uma das maiores mobilizações do setor, reunindo redes como Cinemark, UCI, Cinépolis, Cinesystem e Kinoplex, entre outras. A ação é válida para todas as sessões convencionais em qualquer horário, inclusive nos finais de semana, com exceção de pré-estreias e salas especiais.

Organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC) e pela Associação Brasileira das Empresas Exibidoras de Multiplex (ABRAPLEX), a campanha vem de um recorde no início do ano, quando mais de 4,2 milhões de bilhetes foram vendidos. A expectativa agora é ultrapassar essa marca, impulsionada por estreias de peso no circuito.

O público encontrará uma programação variada: o drama brasileiro “O Último Azul”, estrelado por Rodrigo Santoro, divide espaço com produções internacionais como “Invocação do Mal 4: O Último Ritual”, “Os Caras Malvados 2”, “Anônimo 2”, “A Hora do Mal” e “Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda”, além do relançamento de “Interestelar”.

Em Campo Grande, a promoção será válida nas redes Cinemark, UCI e Cinépolis.

