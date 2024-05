Sem planos para o domingo ? Confira a programação cultural para fechar o final de semana

DOMINGO (26)

Clube Estoril

O domingo (26) será de comida boa no Clube Estoril, que abrirá as suas portas para a 14ª edição do Arroz de Braga do Clube Estoril. O prato, que tem origem portuguesa, leva bacon, costelinha, asinha de frango, ervilhas e repolho. Também haverá o almoço do clube estoril, com arroz, feijão preto com calabresa, farofa, talharim, creme de milho, batata frita, lasanha de presunto e queijo, contrafilé, filé de frango a milanesa, filé de pintado e saladas diversas, fechando com um pudim como sobremesa, por R$ 69,99. O almoço é a partir do meio-dia, na rua Silvina Tomé Veríssimo, 20, Jardim Autonomista.

Sarau do Belchior

Cantores de Campo Grande se juntam no palco do Grand’ Mere Buffet, na ruaDr Michel Scaff, 80, na Chacará Cachoeira, a partir das 17h, para cantar sucessos e atender os pedidos do público, visando aproximar os artistas da Capital e o público. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Ita Center Park

Após uma temporada de muita diversão, o Ita Center Park se despede de Campo Grande no próximo dia 26 de maio. Este é o último fim de semana para aproveitar as aventuras do Ranger, Disco, Pista de bate-bate, Cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, Rock & Roll, Cama Elástica, Giostrina, Trenzinho, Charrete, Caminhãozinho, Tiro ao Alvo, Pesca e a famosa Roda Gigante.

Localizado no estacionamento do Carrefour, o parque tem horário de funcionamento das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Os brinquedos são aptos para crianças a partir de 2 anos (infantis), com altura mínima de 90 cm. Os brinquedos familiares são indicados para pessoas com altura mínima de 1,20 cm e para se divertir nos radicais, a altura mínima é de 1,40 cm.

Valores: um ingresso por R$15 e quatro ingressos (combo), por R$50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$20 o individual e R$60 o combo com quatro cadeiras.

Feira Gaúcha

Doces, artesanato, acessórios, roupas e bebidas típicas do Sul do País fazem parte dos produtos disponibilizados na feira que está localizada na Praça Central do Shopping Campo Grande (em frente à loja C&A).

