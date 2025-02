Segundo esquenta do bloco Capivara Blasé agita a Esplanada Ferrovária no sábado

Karla Coronel e Silveira garantem a animação da galera

Depois do sucesso estrondoso do primeiro esquenta, que reuniu cerca de mil pessoas, o bloco Capivara Blasé está de volta para o segundo e último ensaio antes do Carnaval. O evento acontece neste sábado, dia 15, a partir das 17h, na Esplanada Ferroviária, com entrada gratuita e atrações de peso: Karla Coronel e Silveira garantem a animação do público.

O Capivara Blasé, conhecido por seu bando diverso e acolhedor, promete repetir a energia contagiante do primeiro esquenta, mas desta vez em dose ainda maior. “Estamos muito animados com esse último ensaio antes do Carnaval. O primeiro foi incrível, mas acreditamos que este vai superar todas as expectativas. O Capivara é da galera, e é isso que nos move: a diversidade, a liberdade e a alegria de todos que fazem parte desse bando”, afirma Vitor Samudio, produtor do bloco.

Além da música e da folia, o bloco preparou uma novidade que promete conquistar os amantes de cerveja artesanal. Em parceria com a renomada cervejaria Canalhas, o Capivara Blasé lançou uma cerveja exclusiva que é a cara do carnaval de CG: Capivara, American Blonde Ale que tem um toque tropical de goiaba, tão vibrante quanto o bloco que é tradição na capital, a cerveja estará disponível tanto no esquenta deste sábado quanto nos dias oficiais do bloco, no domingo (02) e na segunda-feira (03) de Carnaval. A bebida, que já virou sensação entre os foliões, é mais um motivo para não perder o evento.

O bloco Capivara Blasé se consolida como uma das opções mais aguardadas do Carnaval, com seu jeito único de celebrar a vida e a diversidade. “O Capivara é um bloco que acolhe todo mundo, sem distinção. É um espaço de liberdade, onde todos podem ser quem são. E é isso que faz do nosso Carnaval algo tão especial”, completa Samudio.

Prepare-se para curtir o último esquenta do Capivara Blasé antes da folia oficial. A Esplanada Ferroviária será palco de muita música, dança, cerveja gelada e, claro, a energia contagiante que só o bando da Capivara sabe proporcionar. O bloco sai nos dias 02 e 03 de março, mas a festa começa já neste sábado (15).

Serviço: O segundo esquenta do bloco Capivara Blasé, acontecerá no sábado, 15 de fevereiro, a partir das 17h na Esplanada Ferroviária com Karla Coronel e Silveira. A entrada é gratuita

e terá cerveja exclusiva do bloco em parceria com a Cervejaria Canalhas. O Bloco oficial será no domingo (02) e Segunda-feira (03) de Carnaval.