Segunda sem carne: Fricassé Vegetariano leva carne de Jaca como substituto

Seja se você é vegetariano ou quer economizar nas compras de carne para a casa, a receita de Fricassé Vegetariano pode ser uma ótima pedida para aprender algo novo e guardar aquele dinheirinho da mistura logo no inicio da semana . Anote aí essa deliciosa receita e surpreenda os amigos e família. Outro bônus: essa receita não vai ao forno!

Ingredientes:

4 xícaras (600 g) de Jaca verde cozida e desfiada;

1 xícara (160 g) de milho verde cozido e sem água;

1/2 xícara (125 ml) de água filtrada;

1/4 xícara (35 g) de Castanha de caju não torrada (popularmente conhecida como crua);

Batata palha – o suficiente para cobrir o fricassé;

1 cebola média (150 g) cortada em cubinhos;

1 tomate médio (120 g) cortado em pedaços;

2 colheres de sopa de azeite de oliva (30 ml);

1 colher de sopa de suco de limão (15 ml);

2 dentes de alho (6 g);

1 colher de chá de sal (5 g);

Atenção ao pré-preparo! Coloque as castanhas em um recipiente e adicione 1/2 xícara de água (125 ml). Deixe de molho por cerca de 4 horas. Este processo é importante para tirar os fitatos da castanha, um antinutriente, e deixar ela mais macia e fácil de triturar.

Modo de fazer:

Escorra as castanhas e lave em água corrente. Transfira para o liquidificador e adicione a água (1/2 xícara), o milho, o tomate e o suco de limão. Bata bem até obter um creme liso. Reserve.

Aqueça o azeite em uma panela grande e refogue a cebola até murchar. Acrescente o alho descascado e picado. Misture bem e refogue por mais um minuto. Adicione a carne de jaca, o creme do liquidificador e tempere com sal. Misture bem e cozinhe por alguns minutos, mexendo com frequência para não grudar no fundo da panela. Se necessário acrescente mais água.

Transfira o cozido para um refratário, usei um com 24 cm x 16 cm. Cubra com batata palha e sirva logo em seguida. Não precisa levar ao forno.

Dica: você pode adicionar azeitona verde ou preta sem caroço para dar mais sabor. A quantidade é a gosto.

Receita por Tempero Alternativo.