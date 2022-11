Segunda sem carne: confira a receita refrescante de Guacamole

Com o calor que está no Mato Grosso do Sul, ninguém quer ficar o tempo todo na cozinha passando calor não é mesmo? Então nada melhor do que uma receita fácil e rápida como a de Guacamole, que leva poucos ingredientes e é muito simples de fazer, apenas misturando os ingredientes.

Ingredientes:

1 abacate picado

1 cebola roxa picada

2 tomates sem sementes picados

2 colheres (sopa) de azeite

suco de 1 limão

meia pimenta dedo-de-moça, sem sementes, picada

2 colheres (sopa) de coentro picado

1 pacote de nachos (150 g)

Modo de Preparo:

Lave e seque o abacate, o tomate e o coentro. Com a faca, corte o abacate ao meio, no sentido do comprimento, e descarte o caroço. Descasque, corte cada metade em cubos e transfira para uma tigela.

Regue o abacate com o caldo de limão e amasse com um garfo até formar um purê rústico.

Corte o tomate ao meio, descarte as sementes, e corte as metades em cubos pequenos. Pique grosseiramente as folhas de coentro. Junte ao abacate amassado, tempere com o azeite, sal e pimenta a gosto. Misture bem e sirva imediatamente.

Dica: A Guacamole pode ser servida com nachos, como os prontos do mercado, tacos ou até servida com chili.