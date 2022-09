Segunda sem carne: aprenda a fazer a receita de Nhoque Vegano

Massas são sempre uma ótima pedida e agradam todos os convidados sempre. Além disso, sempre deixam um quentinho no coração (e na barriga!), com vontade de repetir o prato. Veja aqui a receita de Nhoque Vegano, que leva poucos ingredientes e é muito fácil de fazer!

Ingredientes:

Massa:

480 g de batata

1/2 xícara de farinha de trigo

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de alecrim picado

2 colheres (sopa) de farinha de trigo para polvilhar

Folhas de manjericão a gosto

Molho:

4 tomates frescos e maduros

1/2 cebola picada

2 colheres (chá) de orégano

4 colheres (chá) de azeite de oliva

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de Preparo:

Massa:

Coloque água numa panela grande e leve ao fogo para ferver. Acrescente as batatas e cozinhe por 30 minutos ou até que fiquem macias. Verifique o ponto, espetando com um garfo. Retire as batatas da água e passe por um espremedor. Adicione a farinha, a pimenta e o alecrim picado às batatas espremidas. Trabalhe a mistura com as mãos até obter uma massa lisa e uniforme.

Polvilhe um pouco de farinha de trigo sobre uma superfície lisa. Pegue uma porção da massa e faça um rolinho. Corte o rolinho em pedaços (2 cm), com uma faca afiada. Repita a operação com toda a massa. Coloque os nhoques numa assadeira enfarinhada, tomando cuidado para não colocar um sobre o outro, evitando assim que grudem. Reserve.

Comece a preparar o molho. Depois que o molho estiver pronto, comece a cozinhar os nhoques. Numa panela grande, leve 3 litros de água com 1 colher (sopa) de sal ao fogo alto. Quando ferver, coloque um pouco dos nhoques para cozinhar. Conforme forem subindo à superfície, retire com uma escumadeira e coloque numa tigela com 1/2 xícara de água e 2 colheres (sopa) de azeite. Repita o procedimento até que todos os nhoques estejam cozidos. Reserve.

Molho:

Faça um corte em X na base de cada tomate cru. Coloque os tomates numa panela com água fervendo por alguns segundos. Prepare outra tigela com água e gelo. Retire os tomates da panela e mergulhe-os na tigela. Pelo X, puxe a pele como se fossem quatro folhas. O choque térmico faz com que a pele se desprenda facilmente. Para extrair as sementes, corte os tomates na metade, horizontalmente, e, com o dedo indicador, retire-as com o suco que as envolve. Não enxágue os tomates, pois a água pode até tirar as últimas sementes, mas leva junto parte do sabor. Corte os tomates em cubinhos. Numa panela média, coloque os cubinhos de tomate, a cebola picada e o orégano. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, e refogue por 10 minutos. Retire do fogo, tempere com o sal, a pimenta-do-reino e acrescente o azeite. Em seguida, transfira o molho para um liquidificador e bata por 30 segundos em velocidade alta ou até que fique homogêneo.

Receita por Cantinho Vegetariano.