Se prepare: Arraiá Solidário da AACC/ MS será realizado no dia 7 de junho

Tradição na Capital, arrecadações do evento ajudam a garantir alimentação, hospedagem e medicamentos para crianças com câncer de Mato Grosso do Sul

Em junho, a tradição se une com a assistência em mais uma edição do Arraiá Solidário da AACC/MS (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer de Mato Grosso do Sul), em prol dos assistidos da instituição de todo Estado. A festa está marcada para o dia 7, das 11h às 22h, no Centro de Convenções Albano Franco, em Campo Grande, que contará com estrutura coberta, climatizada e adaptada para o conforto do público. A arrecadação do evento será revertida para a alimentação, hospedagem e medicamentos.

Conhecido como o maior arraiá solidário do Estado, o evento é uma verdadeira demonstração de que o voluntariado faz toda a diferença na vida das pessoas. Todas as barracas são montadas por empresas e grupos voluntários, que se engajam com o propósito de fazer o bem e ajudar a instituição. Mais de 300 pessoas atuam como voluntárias no evento, contribuindo com seu tempo e esforço para garantir o sucesso da festa.

A programação inclui gastronomia típica, apresentações de quadrilhas de escolas particulares de Campo Grande, e um espaço dedicado às crianças, com brincadeiras juninas e área kids. Toda a renda será revertida para a manutenção dos serviços prestados pela AACC/MS as crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer.

“A cada ano, o Arraiá cresce em estrutura e mobilização. É um evento que une a comunidade em torno de uma causa essencial, promovendo cultura, solidariedade e o verdadeiro espírito de voluntariado”, destaca Mirian Comparim Correa, presidente da AACC/MS.

Entre as opções gastronômicas está espetinho, cachorro-quente, pastel, arroz carreteiro, caldos, quentão, doces, a tradicional linguiça de Maracaju, porção mista de linguiça e espetinho, soba, derivados do milho, açaí, drinks, vinho, algodão-doce e pipoca. Além disso, haverá três tipos de cerveja, para atender aos diferentes gostos do público. A programação musical e cultural promete entreter o público durante todo o dia.

Com mais de R$ 350 mil em custos mensais, a AACC/MS atende pacientes vindos de diversas regiões do Estado e até de países vizinhos. Em 2024, a instituição registrou 317 crianças e adolescentes assistidos, sendo 82 novos casos, e realizou quase 17 mil atendimentos multiprofissionais em áreas como Nutrição, Psicologia, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia e Assistência Social. Foram mais de 31 mil refeições servidas, cerca de 6 mil hospedagens na Casa de Apoio e mais de mil cestas básicas distribuídas.

Parte da arrecadação deste ano será destinada à reforma completa da Casa de Apoio, que acolhe pacientes e acompanhantes durante o período de tratamento, oferecendo hospedagem, alimentação e apoio integral.

De grão em grão

A organização dos mais de 300 voluntários que participam do Arraiá Solidário da AACC/MS é um trabalho contínuo, realizado ao longo do ano. Segundo a coordenadora do voluntariado, Ana Paim, a preparação começa muito antes do evento. “É um trabalho de formiguinha, desde o ano passado que estamos cadastrando pessoas. Existe o voluntariado, que classifico como ‘festas e eventos’, aquela pessoa que me procura durante o ano, que quer nos ajudar como voluntário, porém, não tem como auxiliar de forma fixa, semanal. Então, ele vai ser cadastrado como festas e eventos”, explica.

À medida que a data do evento se aproxima, os cadastros são revisados e os voluntários convocados. A coordenadora também continua recrutando pessoas nos três meses que antecedem a festa. “Quando nós chegamos nessa data, que é onde a gente precisa de maior número de voluntários, ao mesmo tempo, eu vou buscar esses cadastros. Entro em contato com eles, mando uma mensagem, convidando eles para a festa junina, dando a opção também dos horários de escala”, detalha.

Histórico

O voluntariado é considerado fundamental para a AACC/MS e outras instituições que dependem do apoio da comunidade para manter suas atividades. Segundo a coordenadora, o engajamento ocorre de maneira contínua e estratégica. “Costumo dizer que os voluntários são o coração pulsante de qualquer instituição, ela simplesmente não existiria, não teria condições de progredir, de movimentar, fazer toda essa ação em benefício das crianças, seja qual for o benefício que essa instituição busque, sem o voluntariado”, ressalta.

“Nós temos voluntários aqui na AACC com 22 anos de voluntariado, com 20 anos de voluntariado, vira uma família, é incrível isso, é muito bonito, é belo de se ver a pessoa doar este amor incondicional (…), você doar o seu tempo em prol do outro, é algo grandioso, mas é feito recorrente”, compartilha a coordenadora, destacando o vínculo afetivo criado ao longo dos anos.

Escolha

Para quem quer se voluntariar na instituição, mas tem receio de não se encaixar, ou não saber fazer alguma demanda, Ana esclarece que é feita uma espécie de ‘triagem’, para determinar o ponto forte de cada um. “Não existe um perfil específico, então o nosso trabalho na coordenadoria é fazer essa triagem enquanto personalidade e saber colocar os voluntários no local correto para que se sintam bem, para conseguirem desenvolver o trabalho bacana. Por exemplo, colocar uma pessoa mais ágil e proativa na barraca de bebidas, que é onde temos o maior aglomerado de pessoas, há muita movimentação. Temos que ter esse insight, saber onde cada um vai ficar. Mas, todos são muito bem-vindos sempre, e terá lugar para cada um”. Os voluntários da instituição passam por uma capacitação na própria instituição, com apresentação de todas as coordenadorias, responsáveis e orientação sobre cada trabalho, com diploma no final.

Amor a causa

Entre os relatos emocionantes que a coordenadora do voluntariado da AACC/MS já ouviu, um deles ocorreu durante a comemoração do Dia das Mães, quando uma mãe expressou profunda gratidão à instituição. “É gratificante, emocionante ouvir uma mãe dizer […] chorando o quanto ela é grata, o quanto a AACC fez pela família dela, pelo filho, porque essa estrutura, esse acolhimento, esse cuidado, essa proteção […] não é só alimentação, não é só roupa, não é só medicação, não é só estrutura psicológica, fisioterapeuta. […] A estrutura emocional é a que mais toca elas” relata a coordenadora, destacando que o apoio integral oferecido pela instituição transforma profundamente a vida das famílias assistidas.

O Arraiá Solidário da AACC/MS combina cultura e solidariedade de forma a sensibilizar o público para a causa das crianças com câncer. A coordenadora do voluntariado destaca que a solidariedade é o elemento central do evento: “Solidariedade, eu falo, é o maior ato de amor e de carinho, que são os nossos patrocinadores, os nossos voluntários, os nossos colaboradores, que nesse dia são voluntários e todo mundo trabalha. E tudo isso, na verdade, é em prol da nossa grande obra” explica, ressaltando o esforço coletivo em prol da instituição.

Para alcançar esse equilíbrio entre entretenimento e engajamento social, a organização se dedica a meses de preparação, planejando cada detalhe com foco no impacto positivo para as famílias assistidas. “Tudo isso é para mostrar para toda a comunidade de Campo Grande, do interior do estado, porque a gente sabe que vem gente de fora para a nossa festa, o quanto é necessário que isso toque o coração, que as pessoas continuam a ser solidárias, que as pessoas continuam a ser participativas” completa a coordenadora, enfatizando a importância de manter viva a corrente de apoio e participação comunitária.

Serviço: O Arraiá Solidário da AACC/MS será no dia 7 de junho (sábado), das 11h às 22h, no Centro de Convenções Albano Franco, avenida Mato Grosso, 5017. A entrada é de R$ 10 (crianças até 10 anos não pagam). Os ingressos também poderão ser adquiridos no local. Empresas e voluntários interessados em apoiar o evento podem entrar em contato com a instituição. Informações: (67) 3322-8000 (ligações e WhatsApp)

Por Carolina Rampi

