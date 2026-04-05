Sarau Perspectivas movimenta Campo Grande com edição inspirada na cultura latina

Evento reúne diferentes linguagens artísticas neste domingo na Capivas Cervejaria

A cena cultural de Campo Grande ganha mais um capítulo neste fim de semana com a realização da terceira edição do Sarau Perspectivas. O evento, organizado pela Companhia e Produtora Perspectiva, acontece no dia 5 de abril de 2026, a partir das 19h, na Capivas Cervejaria, reunindo artistas e público em uma proposta que valoriza a diversidade de expressões artísticas.

Com o tema “Latido Latino”, a nova edição aposta em uma atmosfera inspirada nas múltiplas influências culturais da América Latina. A ideia é promover uma experiência sensorial que mistura música, poesia, performance e experimentação cênica, criando um ambiente dinâmico e imersivo para quem participa.

O palco será ocupado por nomes como Gio Resquin, Thomaz Mantovan, Brasa MC, Louie Marques, Egom, Comercial Class, além da própria Cia. Perspectiva. Cada artista traz sua identidade e linguagem, contribuindo para uma construção coletiva que se desenvolve ao vivo, característica central do sarau.

Mais do que uma sequência de apresentações, o evento busca fortalecer conexões entre artistas e público. A proposta é incentivar a troca criativa e ampliar o espaço para produções autorais, especialmente de jovens talentos e de grupos que historicamente encontram menos visibilidade nos circuitos tradicionais.

Organização

A terceira edição do Sarau Perspectivas, marcada pelo tema “Latido Latino”, busca transformar o palco da Capivas Cervejaria em um espaço de celebração da identidade e da cultura latino-americana.Para o Jornal O Estado, Natan Soares, coordenador e gestor da produtora Perspectiva, contou que curadoria selecionou artistas cujas linguagens e ritmos dialogam com a diversidade e a intensidade da tradição latina, promovendo uma experiência coletiva que valoriza troca, pertencimento e visibilidade para diferentes expressões artísticas.

“A proposta de Latido Latino, vem da vontade de gritar nossa identidade e pertencimento tão festivo e resistente. A curadoria buscou artistas que dialogassem com esse pulsar latino em suas várias camadas – fronteira, identidade, corporeidade, ritmos. A ideia foi construir uma noite em que cada apresentação contribua com o clima de troca e pertencimento. O Sarau Perspectivas tem essa proposta como base: ser um espaço de encontro e visibilidade para artistas de todas as linguagens, e nessa edição a ideia também é provocar o público a se reconhecer enquanto parte dessa cultura latino-americana, que é diversa, viva e pulsante”, explica.

Segundo a organização, esta edição foi pensada para ser intensa e vibrante, explorando elementos como ritmo, corporeidade e pertencimento. A intenção é criar um encontro artístico que dialogue com diferentes vivências e traduza, em cena, a pluralidade cultural presente na proposta do “Latido Latino”.

“Essa edição nasce do desejo de criar um encontro pulsante, quente e vivo, em que diferentes expressões artísticas possam se reconhecer no mesmo espaço. O Latido Latino é sobre ritmo, identidade, corpo, voz e pertencimento”, destaca a equipe de realização.

O evento reafirma o compromisso da Companhia e Produtora Perspectiva com a cena independente e com a pluralidade cultural da cidade.

Os ingressos terão valor acessível, custando R$ 10, com venda diretamente na entrada do evento. A expectativa é de mais uma noite de forte presença da cena independente local, consolidando o Sarau Perspectivas como um espaço relevante para a arte contemporânea em Campo Grande.

Serviço: O Sarau Perspectivas chega à sua terceira edição com o tema “Latido Latino” neste domingo, 5 de abril de 2026, a partir das 19h, na Capivas Cervejaria. Realizado em Campo Grande, o evento propõe uma noite dedicada à diversidade artística e à cena independente. Os ingressos custam R$ 10, com venda no local, e outras informações podem ser acompanhadas pelos perfis no Instagram @produtoraperspectiva e @ciaperspectiva.

Por Amanda Ferreira

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