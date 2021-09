Sabrina Sato muda visual para desembarcar em Paris

A partir da próxima semana, Sabrina Sato poderá ser vista em Paris, na França! A apresentadora vai conferir a semana de moda internacional e, para brilhar no tapete vermelho, decidiu mudar o visual.

A embaixadora da Niely Cor&Ton apostou na tonalidade Castanho Escuro 3.0 da marca.

Desde sua participação como apresentadora no reality Ilha Record, da Record TV, adotava um corte médio, com a cor natural da raiz mais aparente. Agora, Sabrina decidiu que era a hora de mudar para encarar os novos projetos que virão nos próximos meses: “Eu amo mudar e não me importo em cortar, pintar ou radicalizar meus fios. Eu gosto de me reinventar em cada trabalho, e agora uma nova fase virá junto com esse visual mais escuro, com o corte mais curtinho para facilitar a vida. Nessa aventura, minha parceira Cor&Ton me acompanha sempre, já que é uma coloração que hidrata e dura um tempão”, disse.