Sábado do Agito leva diversas opções de lazer aos moradores do Lageado

Com objetivo de promover a cultura e o lazer nos bairros de Campo Grande, mais uma edição do “Sábado do Agito” será realizada hoje (4) na Capital. Desta vez os contemplados serão os moradores do bairro Lageado, o evento começa a partir das 16h, na sede do projeto Asas do Futuro.

A ação conta com oficinas de danças urbanas promovida pela Companhia Dançurbana, além de atividades para as crianças, com pinturas faciais e distribuição de pipoca e algodão-doce.

O destaque desta edição do “Sábado do Agito” será o espetáculo teatral “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”, performado pelo grupo Circo do Mato. A peça voltada ao público infantil resgata números tradicionais de circo por meio de uma perspectiva atual.

Mesclando teatro com técnicas circenses o espetáculo tem como pano de fundo a cultura árabe, tão presente em nosso estado e promete encantar e divertir o público.

A iniciativa é promovida pela prefeitura de Campo Grande em parceria com o Sesc-MS (Sistema Social do Comércio) e a Fecomércio MS.

Serviço:

O Sábado do Agito ocorre na Rua Anselmo Selingardi, nº 1261 – Bairro Lageado em Campo Grande.

