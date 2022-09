Sabadão tem show de Paulo Ricardo e Dj’s do Flashback na Praça do Rádio

Neste sábado (24), a partir de 18h, a Praça do Rádio Clube vai ser tomada pelo público nostálgico durante o show “Rádio Pirata ao vivo – 35 anos”, do cantor Paulo Ricardo, ex-RPM, a famosa banda de rock nacional dos anos 1980 vai estar na Avenida Afonso Pena, entre as ruas Padre João Crippa e Pedro Celestino, no centro de Campo Grande.

Antes da apresentação principal, alguns populares Dj’s da Capital irão tocar músicas da época do flashback, como é o caso do DJ JB Vianna, que há 32 anos “na pista” está acostumado a tocar no Clube Estoril, no Clube Arena Flashback, sempre ao lado do DJ Simmu “Os Amigos de Sempre”.

O evento é realizado em comemoração ao Dia Municipal do Flashback, data instituída para o dia 29 de agosto. Porém, a comemoração foi adiada para este sábado, devido à disponibilidade da agenda de Paulo Ricardo.

Na opinião do JB Vianna, o flashback em Campo Grande e Mato Grosso do Sul tem crescido bastante. “Aumentou as pessoas que gostam de música antiga e também as que tocam. Sempre mexi com festas de flashback, desde a época dos anos 80 e tenho visto que o pessoal voltado a prestigiar, principalmente após a pandemia, com muito mais pessoas e vários clubes organizando eventos.”

Para a reportagem, JB Vianna adiantou que durante sua vez de tocar, vai apresentar especialmente músicas da década de 70 e 80. “Cada Dj vai tocar 20 minutos, eu não costumo mixar as músicas de flashback. Eu procuro sempre apresentar o som original. Além disso, um grupo de dança estará apresentando comigo, o grupo “Unidos pelo Flashback”.”

Dia do Flashback

A organização é de uma comissão formada por representantes de grupos de passinho de Flashback, DJs, proprietários de clubes e similares que realizam festas de Flashback, dançarinos independentes, locutores com programa de Flashback e promoters especializados nas festas deste estilo.

Para o DJ JB Viana, a criação da data será de grande valia para as pessoas gostam de frequentar festas de flashback. “Estava faltando mesmo um projeto onde podemos ter a garantia de que Flashback é um momento de recordar as lembranças boas do passado, e não tem coisa melhor do que através das músicas. Além disso, vai dar mais suporte para os promoters e também aos DJs”, afirma.

A Lei 6.802, instituiu o Dia Municipal do Flashback em Campo Grande, e foi sancionada em 5 de abril de 2022, a partir de projeto apresentado pelo então vereador Ademir Santana.