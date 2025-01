Romance “O Anjo do Poço” é homenagem ao nordeste e à tradição literária regional

Obra retrata a fé, os costumes e a vida cotidiana da terra natal do escritor e médico Ewerton Carvalho

O escritor e médico Ewerton Carvalho, radicado em Mato Grosso do Sul, prepara para o próximo dia 15 de janeiro, uma noite literária de celebração à sua terra natal, o Rio Grande do Norte, com o lançamento de seu segundo romance, “O Anjo do Poço”. O evento ocorrerá a partir das 19h, na cafeteria Doce Lembrança, no Centro de Campo Grande. O autor, que vive há 12 anos fora do Nordeste, retoma suas raízes com uma obra profundamente inspirada nas tradições e no cotidiano da região.

A obra mistura elementos da literatura nordestina com uma reflexão profunda sobre a fé, o poder das crenças populares e o embate entre ciência e religião. Ewerton descreve a obra como uma homenagem ao interior nordestino, ao linguajar, aos costumes e, principalmente, à fé inabalável do povo da região.

A obra se desdobra em duas linhas do tempo, com personagens que, por sua vez, exploram duas visões sobre o mesmo fenômeno: a criação de um mito envolvendo um “Anjo”. De um lado, Pedro, um ateu que chega à cidade e se depara com a festividade religiosa em torno do Anjo do Poço. Já do outro, há Emanuel, um menino de 40 anos antes, cujos sonhos proféticos fazem com que seja visto por uns como um messias e por outros como um impostor. Com a presença de elementos do folclore nordestino, como lobisomens e a mula sem cabeça, a história se entrelaça com o mistério e a magia típicos da literatura de cordel.

Sob a Graça e o Nordeste

o grande diferencial do livro está no “toque regional” que imprime à sua escrita, o que, segundo ele, foi fundamental para o projeto. Para o autor, Ewerton desta que durante o processo de escrita, resgatando palavras e expressões esquecidas por tanto tempo fora de sua terra. Para auxiliar nesse resgate, Ewerton contou com a ajuda do irmão Edwardo e da amiga Rosette Menezes, escritora e artista plástica potiguar, que lhe passaram expressões e termos locais, essenciais para dar autenticidade ao romance.

“O que me inspirou foi o desejo, porém só o desejo não me leva a escrever, é preciso que venha a inspiração e ela vem de algum oásis literário, de algum canal ligado aos campos Elísios. Agora, já que veio a inspiração eu precisei mostrar o regionalismo, para não ficar uma obra sem terra, sem gente, sem costumes. Isso é que leva o leitor a mergulhar no romance, as características locais. Caso contrário ficaria asséptico, inodoro, insosso, sem tempero”, destaca.

Ewerton explica que a obra pode ser vista de diversas formas, conforme a interpretação do leitor. Para o escritor, o livro um passeio pelo interior do Nordeste e também sobre questões que abordam a fé religiosa.

“É um retrato do interior nordestino, onde pessoas humildes lutam contra as adversidades da natureza, sempre com a fé inabalável no Divino. Pode também ser interpretado como um resgate da fé, quando nos sentimos perdidos e, então, uma luz nos guia, trazendo conforto e revelando que nunca estivemos sozinhos”.

Outro elemento que distingue “O Anjo do Poço” é o uso de ilustrações inspiradas nos tradicionais cordéis nordestinos. As imagens que ilustram a obra foram criadas por Giovanna Carvalho, filha do autor e estudante do curso de Artes da Universidade de São Paulo (USP). As ilustrações complementam a proposta do livro, criando um elo visual com o rico universo cultural e artístico nordestino.

“O livro é multifacetado, com suspense, um resgate da religiosidade, a luta contra as agruras da vida, causadas pelo homem e pela natureza, assim como o Nordeste. Na região do Seridó, por exemplo já nevou duas vezes. com inúmeras regiões totalmente singulares. O litoral, o agreste, sertão oferecem cenários. Desejo que os leitores mergulhem na história, façam suas apostas, tentem descobrir a trama antes do final, que é surpreendente”.

Apoio de Gigantes

A apresentação do livro é de Delasnieve Daspet, e o prefácio é assinado por Ana Maria Bernardelli, duas escritoras renomadas do cenário sul-mato-grossense. Já o texto de orelha, que introduz o romance ao leitor, foi escrito pela professora Eliane Maria de Oliveira.

“Ewerton sempre nos ensina alguma coisa em suas obras. Nesta não foi diferente – aqui você encontrará laços de família, de paz, de crença, de amizade, solidariedade, medo, confiança e, claro, não tem como fugir, de personagens sem caráter. Ewerton nos convida para uma leitura agradável. Para refletirmos sobre a vida. Para o que nos move para uma realidade que deveremos alcançar. Boa leitura!”, escreve Delasnieve Daspet em sua apresentação na obra.

A ideia de escrever O Anjo do Poço levou cerca de três anos para ser concretizada, pois, como o próprio autor explica, é preciso tempo para dar forma a uma história robusta e bem construída. “Sempre gostei muito de ler e isso vai se acumulando dentro de você, criando uma base. Quando você menos espera, surge uma ideia que é fruto de todas essas inspirações”, conta Ewerton, que, além de escritor, é médico cardiologista e membro do PEN Clube do Brasil/MS e da União Brasileira de Escritores (UBE-MS).

A obra promete uma experiência literária imersiva, onde o leitor será transportado para o universo do sertão nordestino, marcado pela religiosidade popular, pela luta do homem contra as adversidades da natureza e pela busca constante por uma verdade superior. “É uma história de amor à vida, crença na vida após a morte, que fala do embate ciência/religião, das crendices populares e das escolhas”, define o autor.

Serviço

O lançamento de “O Anjo do Poço” será realizado hoje (15), as 19h na cafeteria Doce Lembrança, localizada na Rua Dom Aquino, nº 2.055, no Centro de Campo Grande, e o evento é aberto ao público com entrada gratuita

Amanda Ferreira