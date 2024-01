Ao som dos ícones do rock, espetáculo narra a história do gênero e promove primeiro show ao vivo para os pequenos

A partir de um universo próprio e clima lúdico, o musical “Rock Para Crianças – A História do Rock” chega à Capital para contar histórias inspiradas nos maiores clássicos do gênero. Com apresentação única em Campo Grande, hoje (27), no Centro de Convenções, a partir das 16h, a experiência promete embalar a criançada ao som de ícones do rock, como Led Zeppelin, Beatles e Rolling Stones, tornando o momento um verdadeiro encontro de gerações. Os ingressos variam de R$ 40 a R$ 120

Intercalando histórias com os refrões clássicos do gênero musical, a apresentação narra a evolução do rock and roll a partir dos personagens Duda (Amara Hartmann) e Kiko (Jardel Sodré), desde os anos 50 até os dias atuais. A história será explorada por meio de diálogos, projeções em LED, coreografias e música ao vivo. Em um universo próprio, dirigido por Ana Ferguson e Solange Bighetti, o espetáculo, apostam as diretoras, não deixará ninguém parado quando o rock começar a tocar.

Com uma hora de espetáculo, durante a apresentação, os personagens destacam os ícones do rock que moldaram o gênero ao longo das décadas, incluindo Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Guns N’ Roses, Bon Jovi, entre outras bandas que deixaram uma marca indelével na história do rock. Ao todo, serão 27 músicas cantadas em seus principais trechos, e a projeção de imagens irá contagiar as crianças, fazendo pais e filhos curtirem um momento memorável.

Outro diferencial da produção, segundo a diretora, é o fato de o espetáculo tornar-se uma espécie de primeiro show ao vivo para os pequenos. “Elas, as crianças, curtem estar próximas do palco, tendo esse contato mais afetivo com os artistas, o que na grande maioria dos musicais é só contemplativo”, acrescentou.

Sucesso Brasil afora

Apresentado em 14 Estados do Brasil, a diretora e produtora Ana Ferguson afirma que a receptividade quanto ao espetáculo foi muito positiva. “Tivemos a oportunidade de passar por todas as regiões do Brasil, com uma receptividade absurda, com crianças de todas as idades, além das famílias que os acompanham, curtindo muito”, disse Ana, empolgada.

Apesar de o rock ser um gênero muito difundido pelo mundo, o espetáculo comprova mais uma vez sua qualidade, quando seu recorde de público é fora do eixo Rio-São Paulo, cidades onde os espectadores costumam ser abundantes. “Para nossa surpresa, Belém e Brasília foram as cidades em que chegamos com os ingressos esgotados, o que foi motivo de muita felicidade”, declarou.

Diversão e conteúdo

Ao abordarem a ideia de unir conhecimento e entretenimento, a diretora enfatiza que sempre busca essa combinação em suas produções. “Sempre unimos o conhecimento e a diversão, e agora não poderia ser diferente com um tema tão rico e apreciado mundialmente”, enfatizou Ana.

Apesar de ser a primeira vez que as produtoras resolveram trazer ao palco a história de um gênero musical, Ana afirma que os trabalhos realizados por seu grupo de produção costumam ser adorados pelos baixinhos e garantem diversão para toda a família. Ainda, a diretora adianta ao jornal O Estado qual será o tema da próxima turnê.

“É a primeira vez que narramos a história do rock, e já estamos com a próxima turnê pronta, agora contando a história do rock nacional, porque os pedidos foram insistentes desde nossa primeira temporada em 2022”, confessou Ana.

Expectativas

Quando questionada, sobre a motivação para contar a história do rock para crianças, Ana Fergurson explicou sobre a lacuna que há nas produções infantis, pois, por mais que estimulem a diversão, deixam a desejar quanto ao conhecimento. Além do tema ser uma novidade no universo dos pequenos. Com a missão de sanar essa falta, a diretora demonstra estar ansiosa com o espetáculo na Capital, e aposta em uma noite de muito sucesso. “Sempre que chegamos pela primeira vez em uma cidade, a expectativa é muito grande, e em Campo Grande não está sendo diferente. Temos curiosidade de como será a receptividade do público, mas pelo visto, será um sucesso”, exclamou.

Os ingressos podem ser comprados pelo site, e os valores variam entre R$ 40 a R$ 120. O link para compra está disponível no Instagram do evento, no @rockparacriancas. O centro de convenções Rubens Gil de Camilo fica na Av. Waldir dos Santos Pereira, Parque dos Poderes.

Rock para Crianças – a produção

Empresárias paulistanas, diretoras e profissionais da cultura, Ana Ferguson e Solange Bighetti, desde 1998 vem atuando na prestação de serviços de: desenvolvimento, produção, gestão e consultoria em projetos culturais, sociais e empresariais, atendendo clientes em todo Brasil. Em seu currículo, as profissionais produziram e dirigiram várias peças teatrais como: “Chapeuzinho Vermelho e o Lobonzinho”; “3 Porquinhos e o Lobonzinho” ; “Pinocchio, o Musical” ; “A Fada do Dente e o Unicórnio”; “Poliana, o Musical”; “Martinho da Vila 8.0 – Uma Filosofia de Vida” e “O Oráculo (Arthur Azevedo)”. “Rock para Crianças” é de autoria e roteiro de Ana Ferguson (Diretora Geral) e Solange Bighetti (Diretora de Produção). O espetáculo é uma realização da Zeus Produções, co-produção da “As Meninas Produções Artísticas”, com direção musical de Leandro Barros e coreografia de Carlos Fontinelle, com banda ao vivo.

