Rock 4 You reúne vozes do rock de Campo Grande neste sábado (7)

Apresentações serão realadas na Cervejaria Canalhas

Campo Grande sempre foi reconhecida como um celeiro de bons músicos, mas raramente o público tem a oportunidade de ver diferentes protagonistas da cena dividindo o mesmo palco. Neste sábado (7), o evento “Rock 4 You”, na Cervejaria Canalhas, propõe exatamente esse encontro entre gerações e estilos do rock local.

O show reúne quatro nomes conhecidos da cena sul-mato-grossense: Gabriel Noah, Kléber Almeida, Alison Billy e Rafael Granelli. Cada artista traz sua própria identidade musical, criando uma apresentação que mistura experiências, influências e interpretações de grandes clássicos do rock.

Gabriel Noah é conhecido pela voz marcante e pela influência do blues-rock, enquanto Kléber Almeida carrega décadas de experiência nas noites de Campo Grande, sendo reconhecido pelo público do rock clássico. Já Alison Billy se destaca pela energia e presença de palco, com repertório que passa pelo hard rock e músicas vibrantes.

Completando o time, Rafael Granelli traz versatilidade vocal para interpretar desde baladas intensas até grandes hinos do rock. Ao longo da apresentação, os quatro artistas se revezam e dividem o palco, criando novas combinações vocais e momentos inéditos durante o show.

O repertório promete revisitar sucessos de bandas como Queen, Led Zeppelin, AC/DC e Bon Jovi. O evento começa às 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.