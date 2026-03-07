Rock 4 You reúne vozes do rock de Campo Grande neste sábado (7)

(C) Divulgação
Apresentações serão realadas na Cervejaria Canalhas

Campo Grande sempre foi reconhecida como um celeiro de bons músicos, mas raramente o público tem a oportunidade de ver diferentes protagonistas da cena dividindo o mesmo palco. Neste sábado (7), o evento “Rock 4 You”, na Cervejaria Canalhas, propõe exatamente esse encontro entre gerações e estilos do rock local.

O show reúne quatro nomes conhecidos da cena sul-mato-grossense: Gabriel Noah, Kléber Almeida, Alison Billy e Rafael Granelli. Cada artista traz sua própria identidade musical, criando uma apresentação que mistura experiências, influências e interpretações de grandes clássicos do rock.

Gabriel Noah é conhecido pela voz marcante e pela influência do blues-rock, enquanto Kléber Almeida carrega décadas de experiência nas noites de Campo Grande, sendo reconhecido pelo público do rock clássico. Já Alison Billy se destaca pela energia e presença de palco, com repertório que passa pelo hard rock e músicas vibrantes.

Completando o time, Rafael Granelli traz versatilidade vocal para interpretar desde baladas intensas até grandes hinos do rock. Ao longo da apresentação, os quatro artistas se revezam e dividem o palco, criando novas combinações vocais e momentos inéditos durante o show.

O repertório promete revisitar sucessos de bandas como Queen, Led Zeppelin, AC/DC e Bon Jovi. O evento começa às 19h, na Cervejaria Canalhas, localizada na Rua Dom Lustosa, 214. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla.

