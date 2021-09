Rita Lee reage bem a tratamentos contra o câncer e anuncia nome de single inédito

Aos 73 anos, Rita Lee mostrou que está reagindo bem ao tratamento contra o câncer que descobriu em maio deste ano, ao ser diagnosticada com um tumor primário no pulmão. A cantora, que mostrou que não está se deixando abalar pela doença e que continua com as mãos na massa, anunciou, na última quinta-feira (23), o nome da sua música inédita junto de Roberto Carvalho, em parceria com Boratto.

A música, que se chama Change, chega ao mundo digital na próxima segunda-feira, 27 de setembro, em single que estende a discografia de Rita. Esta é a primeira canção inédita do casal desde 2012.

Grande amigo da cantora, Chico Spinosa revelou que Rita está bastante focada nos trabalhos, além da música nova, a artista ainda será tema de uma exposição em São Paulo. “Rita está lúcida e trabalhando. Ela está em tratamento e reagindo bem”, disse ele , que é responsável pela cenografia da recém-inaugurada exposição do acervo da cantora, em entrevista ao jornal EXTRA.

“Com esse convite para a cenografia e o restauro dos figurinos para a exposição, tenho certeza de que Rita sempre foi o melhor do pop e o melhor de mim. Revendo toda a sua obra, me coloco de quatro a essa poetisa”, completou ele, que ainda expressou a sua admiração pela artista.

“A quem respeito muito. Nesse encontro, aos meus 70 anos, ela me dá energia e me faz mais criativo”, finalizou o cenógrafo, que conhece Rita desde o início dos anos 80.

A letra de Change é bilíngue e foi escrita com versos em inglês e refrão em francês. O single tem moldura eletrônica e tem a sua produção musical da gravação assinada por Gui Boratto.

O anúncio oficial da música inédita foi feito por Rita Lee e Roberto de Carvalho no mesmo dia em que o Museu da Imagem e do Som (MIS) da cidade de São Paulo (SP) abriu exposição com imagens e objetos que contam a história da artista ao longo de carreira iniciada em 1966. A curadoria da mostra é assinada pela própria Rita Lee com o filho João Lee. A exposição fica em cartaz de terça-feira a domingo, até 28 de novembro.

