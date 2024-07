Revisiting Creedence Clearwater faz show na Capital em novembro

Apresentação não contará com membros originais, conforme produção

É inegável, não importa a idade, todos já ouviram o famoso refrão “I wanna know, have you ever seen the rain?”. O sucesso é da banda Creedence Clearwater Revival, banda de rock dos anos 60 e 70, formada nos Estados Unidos, que chegam ao Brasil com a turnê Revisiting Creedence, em sua atual formação, com nove shows em novembro, um deles em Campo Grande, no dia 15, no Ginásio Avelino dos Reis, o Guanandizão.

Após muitos anos em turnê ao lado do baixista Stu Cook e do baterista Doug Clifford, membros do primeiro núcleo do Creedence Clearwarter Revival e Revisited, Dan Mac Guinness e Kurt Griffey se unem para uma nova turnê. A nova formação surgiu em 2021, com objetivo de dar continuidade à trajetória da banda e manter os grandes sucessos vivos no coração e mente dos fãs mundo afora, celebrando o legado de uma das maiores bandas de todos os tempos, agora com a Creedence Clearwater Revisiting.

Conforme a produção, o baterista e o baixista da formação original que compunham a banda original e o primeiro ‘spin-off’ da banda, não virão ao show em Campo Grande. Kurt e Dan, respectivamente, guitarra e vocal do Clearwater Revisited, chegam ao Brasil acompanhados de Ron Wikso – escolhido a dedo por Cosmo para substituí-lo no Creedence Clearwater Revisited – na bateria e o renomado multi-instrumentista Mat Scarpelli no baixo.

A jornalista Lucinéia Ramos irá assistir pela primeira vez o show de uma de suas bandas preferidas, e que será realizado para sua surpresa em Campo Grande. “Todo show traz sempre boas lembranças, expectativas de alegrias e novas experiências. Porque reviver é experimentar novamente”, disse ao jornal O Estado. “Eu gosto de música, e música de qualidade, com letra bonita e ritmo gostoso, e o Creedence tem isso. Nunca fui a nenhum show deles, e não pensava que iria assistir em Campo Grande, já que para cá não vem tantos shows assim de peso, geralmente temos que nos deslocar para outros lugares”, complementou.

A experiência de Kurt e Dan ao lado dos integrantes originais da CCR – e membros do Rock & Roll Hall of Fame – é a chave para uma performance que emociona os fãs por onde passa.

Com uma voz poderosa, tom perfeito e técnica, a voz de Dan, que por uma década ficou a frente do Creedence Clearwater Revisited, pode ir de nervosa e áspera a suave e delicada em apenas um instante. E sua emoção e entrega no palco leva o público ao delírio a cada apresentação.

Considerado um dos principais músicos da atualidade, o guitarrista, compositor, produtor e intérprete Kurt Griffey gravou e excursionou com alguns dos maiores nomes da música de todos os tempos, incluindo Eagles, Creedence Clearwater Revival, Toto, Steppenwolf, Foreigner, The Moody Blues, Wings, The Spencer Davis Group, Lynyrd Skynryd, Santana, Journey, entre outros.

O repertório da tour Revisiting Creedence inclui os clássicos do CCR, como “Susie Q”, “Green River”, “Bad Moon Rising”, “Down on The Corner”, “Born on The Bayou”, “Fortunate Son”, “Proud Mary”, “I Heard It Through the Grapevine” e muito mais.

Revisiting Creedence é a única banda no mundo com a herança, experiência e credibilidade do Creedence Clearwater Revival. Um show único e imperdível!

A banda

Mesmo após décadas de sucesso, os hits da CCR seguem em alta e, em 2022, ela entrou na lista das 10 bandas de rock com mais execuções no YouTube, logo após os Rolling Stones e uma posição à frente do Pink Floyd. Em 2018 a banda lançou um clipe oficial para ‘Have You Ever Seen The Rain’, estrelando Jack Quaid (astro de The Boys e filho do ator Dennis Quaid e da atriz Meg Ryan) e em março deste ano a banda relançou em vinil seu clássico álbum, Mardi Grass.

Serviços:

O show da turnê ‘REVISITING CREEDENCE – SOUTH AMERICAN TOUR 2024”, que passará por 9 cidades brasileiras, será realizado em Campo Grande no ginásio Guanandizão no dia 15 de novembro, a partir das 20h. Ingressos podem ser comprados a partir de R$ 126,50 no site https://www.blueticket.com.br/evento/35313/?c=prevendaCG e também na loja ¼ Colchões, na avenida Afonso Pena 4393, no Jardim dos Estados, lembrando que alguns lotes já estão esgotados.

Por Carolina Rampi

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebooke Instagram