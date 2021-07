Restauração de igreja da Tia Eva passará por licitação

Projeto de restauração da igreja da comunidade foi entregue na sexta-feira

Com investimentos de R$ 450 mil do governo do Estado, por meio do programa Retomada MS, a igreja da Comunidade Tia Eva vai ser reformada. A data do início das obras ainda não foi definida, mas deve ocorrer ainda este ano.

Os projetos de restauração da igreja da comunidade (localizada em Campo Grande) e de requalificação do seu entorno imediato foram apresentados à comunidade na manhã da última sexta-feira (16).

Resultado da parceria entre Estado e município, o projeto teve a participação direta da comunidade, dos órgãos de preservação da Sectur/PMCG e da FCMS, além dos Conselhos de Patrimônio Cultural.

Durante a solenidade de entrega, o secretário adjunto da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), Eduardo Romero, disse que as políticas públicas têm de ser feitas com a participação da comunidade. “Esta é a celebração da história de uma comunidade. O projeto que está sendo entregue é para transformar vidas e realidades”, disse Romero, destacando a importância do local que atrai pessoas para conhecer a história de uma comunidade quilombola, de um povo que se organiza e transforma sua realidade. E a comunidade, segundo o secretário adjunto da Secic, encampou a ideia, acreditou e participou.

A reforma da igreja, proposta pelo governo do Estado, vai fomentar outros movimentos na comunidade, aumentar o número de visitantes, e melhorar o desenvolvimento com as festas típicas, com o artesanato. “Trata-se de uma comunidade quilombola em contexto urbano que se funde com a história da Capital e do Estado.”

Romero esclareceu que o início das obras depende dos trâmites licitatórios. “A prefeitura, por meio do FMIC (Fundo Municipal de Incentivos Culturais), abriu um edital para projeto de revitalização e requalificação da igreja da Tia Eva. A equipe do arquiteto Eduardo Melo ganhou, foram selecionados, fizeram o projeto e ontem foi a entrega oficial do projeto prevendo as ações de reforma, planilha orçamentária. Com o projeto entregue para a prefeitura com uma cópia para o Estado, que já se comprometeu em fazer a reforma da igreja. O projeto prevê a igreja, o Centro Comunitário e o entorno. Agora será verificado se há a possibilidade de ampliar essa ação, mas o que tá garantido até agora é a igreja. Com o projeto e a planilha orçamentária em mãos, está pronto para abrir o processo licitatório. Agora é tratativa de licitação. Então esse ano será aberta a licitação e já pretende-se começar a fazer as obras. É só o tramite burocrático de licitar, ver quem ganha e operacionalizar. Aí é claro, o Estado vai ver se consegue fazer algo mais além da igreja, mas a igreja já tá garantida”, finalizou o secretário adjunto.

A escolha da Igreja de São Benedito para receber um projeto de restauro se deu pela sua relevância cultural, evidenciada pelos tombamentos estadual e municipal, bem como de seu atual estado de conservação. Além de ser uma forma de garantia da permanência dos espaços necessários para as manifestações das tradições afro-brasileiras em Mato Grosso do Sul e dos ritos de fé que envolvem a centenária Festa de São Benedito.

A igreja da Comunidade Tia Eva foi fundada pela ex- -escravizada Eva Maria de Jesus, em 1919, como promessa após ser curada de uma grave doença. Em 26 de abril de 2008, a Fundação Cultural Palmares concedeu a Certidão de Autodefinição como Comunidade Remanescente de Quilombos aos descendentes de Tia Eva, que abrigam o local desde 1905. Em 1996, a igreja foi tombada pelo município. No dia 5 de maio de 1998, a Igrejinha de São Benedito recebeu o tombamento definitivo como parte do Patrimônio Histórico de Mato Grosso do Sul.

