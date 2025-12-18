Restauro da Igreja de São Benedito vai iniciar em janeiro de 2026

FCMS apresentou à Comunidade Quilombola Tia Eva, o projeto de restauro da Igreja

Em uma reunião realizada no fim de tarde desta terça-feira (16), a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) apresentou à Comunidade Quilombola Tia Eva, o projeto de restauro da Igreja São Benedito e de requalificação do entorno. O evento contou com a presença de representantes da comunidade e do poder público municipal e estadual.

A obra será executada pela empresa Marco Arquitetura, Engenharia, Construções e Comércio LTDA, vencedora da Concorrência Eletrônica nº 030/2025-DLO, homologada em 14 de outubro de 2025. O contrato está estimado em R$ 2.213.000,00, e o prazo de execução é de 540 dias a partir da Ordem de Início dos Serviços, que ficou estabelecido para início das obras a data de 13 de janeiro de 2026.

Adanilto Faustino de Souza Júnior, gerente de projetos e orçamento da Agesul, afirmou que a intenção é que a empresa executora priorize o restauro da igreja, para que até o ano que vem, no período das festividades da Tia Eva, se tenha o restauro avançado e até uma possível inauguração somente da igreja. “O restante segue o prazo de um ano e meio previsto”.

O projeto foi contratado pela Prefeitura, houve uma pesquisa com a comunidade e ele foi doado ao governo para a execução. Adanilto explica que o foco principal é o restauro da Igreja São Benedito, da comunidade Tia Eva. “Vai ser feito o restauro das portas, janelas, estruturas de madeira, que ainda são originais, um reforço do telhado, porque hoje ele a estrutura está cedendo, vai ser feito o reforço estrutural de toda a fachada que está colapsando, ela tem uma fissura centralizada, e o reparo, a pintura e a requalificação de todo o ambiente, pisos, pinturas, os altares vão ser feitos, tem a parte de mobiliário e tem a parte de restauro de imagens”.

Também vai ser requalificado todo o entorno da igreja. “No entorno direto vai ser feita a demolição de todas as construções existentes, são construções posteriores à igreja então não são considerados itens que devem ser restaurados e vai ser construída uma praça no entorno imediato com a recolocação do busto da Tia Eva, que hoje fica na frente da igreja, vai ter o restauro do busco e a recolocação num local de mais destaque, o cruzeiro vai ser restaurado e colocado num ponto principal da praça, será feito um projeto urbanístico para a requalificação da área, para que a comunidade venha mais para o entorno da igreja, vai ser construída uma área para visitantes, turistas e educacional, onde hoje é a churrasqueira, que vai ser demolida, e o salão também vai sofrer uma grande intervenção, ele vai ser reformado para ter capacidade, melhoria de banheiros, de palco, vai ser construída uma cozinha, melhoria no bar e adaptação para atender a acessibilidade, questões de incêndio e pânico para que fique dentro das normas vigentes”.

O presidente da Associação dos Descendentes de Tia Eva, Ronaldo Jefferson da Silva, afirmou que a igreja é um símbolo máximo da comunidade, “então com o restauro da igreja e seu entorno, você traz novamente a memória de Tia Eva, porque você tem igreja hoje como símbolo da comunidade e aí é uma igreja que foi construída por Tia Eva, que deixou seu legado, sua história e nós descendentes temos que não ter viva essa memória de Tia Eva”.

Para o secretário de Turismo, Esporte e Cultura de Mato Grosso do Sul, Marcelo Miranda, a reunião representou um momento muito importante de apresentar para a comunidade, em uma prestação de contas, e ouvir a comunidade sobre o projeto que foi feito para o restauro desse prédio que é muito importante, para a história de Campo Grande, para a história do Mato Grosso do Sul, principalmente para essa comunidade. “Tia Eva tem uma importância histórica, um símbolo de resistência, um símbolo de apoio às comunidades quilombolas, e é uma das fundadoras de Campo Grande, uma das primeiras moradoras. Eu acho que isso aqui é emblemático para o Mato Grosso do Sul, para Campo Grande, é muito importante a gente apresentar para a comunidade, cumprindo uma etapa importante de preservação desse patrimônio histórico”.

O Superintendente do Iphan no Estado do Mato Grosso do Sul, João Henrique dos Santos, um dos autores do projeto de restauro, informou que logo a igreja vai ser um patrimônio reconhecido também pelo Iphan enquanto patrimônio cultural brasileiro. “É um momento realmente ímpar e acho que é um momento de festa, e de consagração da comunidade Tia Eva. Acho que a comunidade Tia Eva merece o reconhecimento por meio de um projeto arquitetônico de restauração da igreja, da restauração desse patrimônio cultural nosso, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, e que em pouquíssimo tempo a gente vai ter esse patrimônio reconhecido também pelo IPHAN, enquanto um patrimônio cultural brasileiro. Então, eu acho que esse lançamento dessa obra é um coroamento de um trabalho árduo, tanto do município quanto do governo de MS e também agora com a presença do IPHAN, então acho que ganha, ganha a comunidade, ganha a história de Campo Grande, ganha a nossa memória, nossa identidade, ganha a cidade, ganha Mato Grosso do Sul, porque para além desse espaço ser devolvido para a população, o entorno também vai poder curtir esse espaço, a gente vai ter aqui praça, a gente vai estar reformado e apto para receber os eventos da comunidade, a festa de São Benedito vai ter um lugar para falar que pronto, agora eu tenho um lugar equipado, um lugar adequado para essa festividade, então acho que o patrimônio cultural brasileiro hoje sai mais forte com esse lançamento da obra”.