Restart anuncia turnê “Pra Você Lembrar” em celebração aos 15 anos de banda

A banda Restart acabou de anunciar a emocionante turnê “Pra Você Lembrar” em comemoração aos seus 15 anos de carreira, conforme informações da Folha de São Paulo. Os shows terão início em outubro deste ano, e as vendas de ingressos começarão nesta sexta-feira (4) no site oficial da ticket 360.

Contudo, o esperado retorno da banda aos palcos está marcado para o dia 07 de outubro, em São Paulo, no Espaço Unimed. A turnê percorrerá todo o Brasil, levando a energia e os sucessos da Restart para várias cidades do país. O setlist promete agradar os fãs, com 25 músicas, incluindo clássicos marcantes ao longo dos 15 anos de carreira.

Ademais, Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife são algumas das cidades contempladas pela tour, que se estenderá até o ano de 2024. A expectativa é que os shows sejam memoráveis, celebrando uma trajetória de sucesso e muita música ao lado dos fãs que acompanharam a banda desde o início.

Acompanhe todas as informações sobre a turnê e os locais dos shows pelo site oficial da Restart.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.