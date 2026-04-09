REGISTRO HISTÓRICO: Luan Santana se destaca como projeto musical brasileiro de maior bilheteria atualmente

Cantor se emociona com estádios lotados e ingressos esgotados com larga antecedência, efeito de uma turnê que reúne hits de seus 18 anos de carreira

Mato Grosso do Sul está muito bem representado! Sucesso traduzido em números e em todas as esferas. Em linhas gerais é assim que podemos classificar a turnê “Registro Histórico”. Após reunir 90 mil pessoas no Alliaz Parque, em São Paulo, Luan Santana atraiu mais 45 mil em Belo Horizonte, no mês de março. Para abril, tem a bem sucedida apresentação em Cuiabá, dia 25. Em 16/5, será a vez do Rio de Janeiro com ingressos já esgotados. A pré-venda em Porto Alegre(6/6), Fortaleza (15/8), Salvador (22/8), São José do Rio Preto (12/9), Brasília (10/10) e Miami (EUA) (3/10) soma quase 180 mil ingressos vendidos, mesmo a quatro ou cinco meses dos shows, consolidando o projeto como um retorno comercial de alto nível.

Todo anúncio de pré-venda de “Registro Histórico” tem demonstrado um efeito digno do nome da turnê – de fato, é histórico o registro dessa trajetória por todo o país e até fora do nosso território. E toda apresentação é precedida por fãs acampando na porta dos estádios e filas quilométricas.

A agenda inclui ainda Cariacica (ES), em 17/10, João Pessoa (PB), em 24/10, além de Belém (PA) e Manaus (AM) em novembro.

“Registro Histórico” tem concepção do próprio Luan, disposto a reunir seu fonograma de 18 anos de carreira em um espetáculo de 3 horas, cercado de uma megaprodução – algo condizente, afinal, com as grandes bocas de cena que ocupam estádios de futebol e grandes arenas. Trata-se de uma label especial que celebra as diferentes fases da carreira de Luan Santana, reunindo emoção, memória e inovação em um espetáculo de grandes proporções. O projeto transforma o palco em uma verdadeira linha do tempo musical, conectando passado, presente e futuro de forma sensível e grandiosa. “É um espetáculo de alta complexidade técnica, perfeito para arenas mesmo. A turnê se baseia na entrega de um mega espetáculo com forte apelo nostálgico, com grandes hits, conexão intensa com fãs e com resultados que superaram a expectativa de produtores e contratantes”, afirma Sérgio Bianchini, executivo comercial da LS.

“Com Registro Histórico, fico lembrando de todas as viagens e turnês que fizemos. Digo fizemos porque é um trabalho de equipe, com o reconhecimento dos fãs. São 18 anos de estrada, nos quais viajamos o país e o mundo com a música, com sonhos e com o propósito de levar o melhor para o público. Este projeto simboliza a minha arte em audiovisual, em mais de 40 músicas, e ainda tem muito mais por vir”, declara o cantor.

Não se tem notícia de artista brasileiro que alcance hoje os números registrados por Luan nesse contexto solo – ou seja, sem convidados especiais. Tampouco estamos diante de alguém aclamado que esteja quebrando um longo jejum de aparição – muito pelo contrário: Luan está nos canais de streaming de áudio, nas rádios, nas capas de revista, sites e nas redes sociais, sem que sua onipresença desanime a plateia de comparecer às apresentações ao vivo aqui e no exterior.

Até o próprio artista se surpreende quando lhe mostram os números de Registro Histórico. “Posso dizer que mesmo já tendo encontrado tantas vezes uma multidão à frente dos meus olhos, não consigo fingir normalidade e sempre me emociono demais. Vem dali uma adrenalina que só me alimenta mais, e eu nem tenho condições de agradecer por tanto”, confessa.

Enquanto Luan celebra com gratidão o seu projeto, o mercado vibra com o pleno resultado. A arte merece aplausos quando o sucesso de um artista é traduzido em estádios lotados e música que ecoa com vozes de fãs acompanhando do início ao fim. Afinal, histórias boas precisam ser registradas. E ao vivo!