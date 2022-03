Rede Solidária está com inscrições abertas para oficinas de dança, música e esportes

Programa Rede Solidária está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de diversas áreas em MS. O programa atende crianças a partir dos seis anos e adolescentes de todas as faixas etárias, oferecendo atividades extracurriculares no contraturno escolar.

Entre as modalidades oferecidas estão oficinas culturais de danças, música, esportes, além do apoio pedagógico com reforço escolar e aulas de informática.

A iniciativa tem o objetivo de ampliar as oportunidades e oferecer uma alternativa segura aos jovens enquanto os pais trabalham.

Conforme a administração estadual, as matrículas podem ser realizadas em horário comercial, presencialmente com a apresentação de alguns documentos como certidão de nascimento ou RG, cartão do SUS, comprovante de residência, carteira de vacinação, declaração escolar, entre outros.

Serviço:

A previsão do início das oficinas acompanha o início das aulas da Rede Estadual de Ensino, marcada para dia 03 de março. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: 3344-3877.

(Com assessoria)