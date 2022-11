Receita de sobremesa com manga e coco é perfeita para o calor

Ingredientes:

1 Leite condensado (caixa ou lata);

1 xícara (chá) de Leite Líquido Integral;

2 colheres (sopa) de amido de milho;

1 vidro de leite de coco (200 ml);

4 colheres (sopa) de coco fresco ralado;

2 xícaras (chá) de manga picada

Montagem

Lascas de coco fresco para decorar ou o que tiver disponivel.

Modo de Preparo:

Creme de coco:

Em uma panela, misture todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 10 minutos ou até engrossar. Reserve.

Purê de Manga

Em um liquidificador, bata a manga até formar um purê.

Montagem

Em copinhos de sobremesa ou tacinhas, coloque uma camada do Creme de coco e uma camada do Purê de manga.

Repita as camadas, finalizando com as lascas de coco.

Leve à geladeira até o momento de servir.