Ratinho se torna sócio de resort com investimento de R$ 150 milhões

Apesar da fama como apresentador de TV, Ratinho também é um empresário e administrador de um império que conta com meios de comunicação (rádios e emissoras) e agora é sócio de um negócio milionário: um parque aquático na cidade de Bandeirantes, interior do Paraná.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Notícias da TV, o resort visa o turismo religioso já que fica ao lado do Santuário São Miguel Arcanjo. As obras estão em andamento, custando R$ 150 milhões, e a inauguração deve acontecer em 2024.

Chamado “Morro dos Anjos”, o resort tem como garoto-propaganda o ator Marcio Garcia, da TV Globo. Dentro, as hospedagens serão divididas entre chalés de 60 M² para até 6 pessoas ou uma casa de vila de 90 M² para até 10 pessoas.

O chalé conta com um dormitório, enquanto a casa de vila possui dois quartos, sendo um deles suíte. Ambos possuem uma varanda, cozinha com enxoval completo, frigobar, televisão, ar condicionado, micro-ondas e internet de alta velocidade com Wi-Fi.

Tudo isso para haver disponibilidade suficiente para os turistas que, antes da pandemia da Covid-19, chegavam à marca de 500 mil pessoas por ano visitando a igreja.

Além do resort, o entorno do espaço católico também está em obras. Estão previstas a inauguração de uma praça com lojas, restaurantes e banheiros, e, em 2023, de uma arena com capacidade para abrigar 33 mil pessoas sentadas. Serão 20 mil metros quadrados de área coberta.