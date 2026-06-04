Quermesses movimentam MS ao longo de junho com programação cultural e religiosa

Primeiro fim de semana do mês já começa recheado de festas juninas

QUINTA-FEIRA (4)

32ª ExpoSul

A programação da ExpoSul ganha força a partir de quinta-feira (4), com rodeio profissional e show da dupla Clayton & Romário. Na sexta-feira (5), além das disputas na arena e de palestras técnicas voltadas ao agronegócio, o público poderá acompanhar o show de Fred & Fabrício. Já no sábado (6), a feira recebe apresentações de Rio Negro & Solimões e Country Beat, além de mais uma noite de rodeio. O encerramento acontece no domingo (7), com a grande final do rodeio profissional, queima de fogos e atrações musicais na praça de alimentação. Realizada em Chapadão do Sul, a ExpoSul reúne entretenimento, cultura e negócios em uma das maiores feiras agropecuárias de Mato Grosso do Sul.

SEXTA-FEIRA (5)

Show ‘Pulsar Latino’

Nesta sexta-feira (5), o Sesc Teatro Prosa se torna palco da música com o show ‘Pulsar Latino’, com Projeto Kzulo, às 19h. A banda, formada por Kalélo, Nino, Rabelo, Ricardo, Julian e Alejo promove um encontro entre MS e Colômbia que atravessa fronteiras, mistura ritmos e provoca reflexões sobre sociedade, meio ambiente, povos e cotidiano, com canções autorais que fazem parte da trajetória da banda, assim como inéditas. O Sesc Teatro Prosa está localizado na Rua Anhanduí, 200 e ingressos podem ser adquiridos no Sympla.

Festa de Santo Antônio – Jardim

A tradicional Festa de Santo Antônio movimenta Jardim entre os dias 5 e 7 de junho, reunindo programação religiosa, cultural e gastronômica na Paróquia Santo Antônio. Além das missas, almoço comunitário, leilão e barracas típicas, o evento contará com um show de prêmios que distribuirá R$ 60 mil em dinheiro. A festa acontece na Rua Coronel Juvêncio, 322, e é uma das celebrações mais aguardadas do calendário do município, reunindo fiéis e visitantes em três dias de fé e confraternização.

Arraiá do Santuário São Judas Tadeu

O Santuário São Judas Tadeu promove mais uma edição do seu tradicional arraiá, com programação entre os dias 5 e 7 de junho, na Rua Fernando Augusto Corrêa da Costa, 58, no Jardim América. A festa contará com shows ao vivo, quadrilhas juninas, touro mecânico e uma ampla praça de alimentação com comidas típicas. Entre as atrações musicais estão a banda Vibe78 e Chicão Castro, na sexta-feira, e Léo Maciel, no sábado. No domingo, o destaque é o tradicional churrasco beneficente, a partir das 11h30, com show de Cleiton e João Lucas. Os convites para o almoço são limitados. Mais informações podem ser adquiridas nas redes sociais do Santuário.

Arraiá da Pestalozzi

O clima junino toma conta do estacionamento do Comper Itanhangá nos dias 5 e 6 de junho, das 17h às 22h. Com entrada gratuita, a festa reúne comidas típicas como choripan, pastel, cachorro-quente, espetinhos, arroz carreteiro, caldos, doces e pratos à base de milho, além de pescaria, brincadeiras para toda a família e show da cantora Lenilde Ramos. A programação promete muita animação e sabores tradicionais das festas de São João.

47ª Festa Junina de Dourados

Entre os dias 5 e 7 de junho, Dourados realiza a 47ª edição de sua tradicional Festa Junina no Centro de Convenções Antônio Tonnani. Com entrada gratuita, o evento reúne concurso de quadrilhas, apresentações culturais, feira de artesanato, praça de alimentação e atrações musicais locais, regionais e nacionais, incluindo a dupla João Bosco & Vinícius. Considerada uma das maiores festas juninas da região sul de Mato Grosso do Sul, a celebração também movimenta a economia local ao abrir espaço para artesãos, comerciantes e ambulantes, oferecendo ao público uma grande variedade de comidas típicas e produtos culturais.

ExpoSonora 2026

A programação da ExpoSonora segue com grandes atrações entre os dias 5 e 7 de junho. Na sexta-feira (5), o público acompanha mais uma etapa do rodeio a partir das 21h e, à meia-noite, o cantor Luan Pereira sobe ao palco, seguido por show de Bruna Viola. No sábado (6), acontece a grande final do rodeio às 21h, com apresentação da dupla Guilherme & Santiago à meia-noite e baile com Fábio Cunha e Batidão na sequência. Encerrando a festa, no domingo (7), haverá almoço comemorativo gratuito com churrasco a partir das 11h e o tradicional Baile Carapé. A ExpoSonora celebra os 38 anos do município com entrada gratuita e programação voltada para toda a família.

SÁBADO (6)

Arraiá AACC/MS

Neste sábado, das 11h às 22h, acontece o maior arraiá solidário de Mato Grosso do Sul, promovido pela AACC/MS. O evento será no Centro de Convenções Albano Franco e conta com apresentações de quadrilhas de escolas de Campo Grande, barracas de comidas típicas com arroz carreteiro, derivados de milho, doces, espetinhos, e linguiça de Maracaju. A edição também terá área kids, com brinquedos e espaço reservado. Os ingressos têm valor de R$ 20. Crianças de até 10 anos não pagam. As entradas estarão disponíveis para compra no local e também antecipadamente na sede da AACC/MS.

21º Arraiá da ACP

A Associação Campo-Grandense de Professores (ACP) realiza no dia 6 de junho a 21ª edição do tradicional Arraiá da ACP. A festa começa às 18h, no Espaço de Formação e Clube de Campo ACP, e promete uma noite de música, cultura popular e confraternização. A animação ficará por conta da Banda Jotas e do Grupo Zíngaro. Filiados e dependentes têm entrada gratuita, enquanto convidados pagam R$ 5. Crianças de até 10 anos e pessoas acima de 60 anos não pagam mediante apresentação de documento oficial.

Espetáculo ‘Caminhos’

Tradicional no sábado, o Sesc Teatro Prosa dá lugar à programação infantil com o espetáculo circense ‘Caminhos’, com o Palhaço Sequinho, de Pernambuco, às 16h. Caminhos é um espetáculo circense sobre sonhos. Nele, Sequinho traz, em uma receita executada ao vivo, sua história como cozinheiro. Utilizando mágicas, malabares e poesia nos fala que profissão, além do nosso ganha-pão, é a nossa maneira de ser feliz. Ingressos estão disponíveis no Sympla.

Balaio Bar

O clima de Copa do Mundo vai tomar conta do Balaio Bar no dia 6 de junho. Antes do show, o público poderá acompanhar a transmissão da partida entre Brasil e Egito e, na sequência, curtir o lançamento do audiovisual do grupo Mistura das Minas, em uma noite dedicada à música brasileira e à celebração da cultura nacional. O evento começa às 18h e promete muito ritmo, alegria e brasilidade do início ao fim. O Balaio Bar está localizado na Rua 14 de Julho, e os ingressos estão disponíveis no Sympla.

Feira Ziriguidum

O clima junino toma conta da Praça do Preto Velho no dia 6 de junho com mais uma edição do Arraiá Ziriguidum. Das 16h às 22h, o público poderá curtir shows de Raphael Vital, Forrozeá e Flor de Pequi, além da intervenção circense da Cia Apoema. A programação ainda inclui touro mecânico, pescaria infantil e para adultos, quadrilha improvisada, correio elegante e diversas opções de gastronomia e economia criativa. A proposta é reunir cultura popular, música regional, arte e diversão para toda a família.

DOMINGO (7)

Patinação no Gelo

A pista de patinação no gelo Iceland está de volta ao Shopping Bosque dos Ipês e promete diversão para toda a família até 31 de agosto. Com 200 m² de área, a atração recebe crianças a partir de 5 anos para a patinação e também oferece carrinhos especiais para os pequenos de 2 a 4 anos, conduzidos por monitores. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 21h. O shopping fica na Avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, no bairro Novos Estados. Ingressos à venda pela Sympla.

Feira Borogodó

A Feira Borogodó comemora dois anos de atividades no dia 7 de junho, com uma programação especial na Praça do Bairro Coophafé. Das 9h às 16h, o público poderá aproveitar atrações culturais, música ao vivo, gastronomia, economia criativa e artesanato. Entre os destaques estão apresentações da Trupe Teatro de Brincar, Vozmecê, Silveira Soul, Projeto Kzulo e Sambacaos. O evento também contará com recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de Libras em todas as atrações musicais e audiodescrição na apresentação teatral. A entrada é gratuita.

Circo Balão Mágico

Em temporada em Campo Grande, o Circo de Simony, do Balão Mágico, oferece atrações para toda a família com ingressos promocionais a partir de R$ 10. Entre os destaques estão trapezistas, equilibristas, mágicos, apresentações de bambolê, acrobatas, o palhaço Choquito e o tradicional globo da morte com cinco motos em ação simultânea. O espetáculo também resgata sucessos do Balão Mágico, trazendo música e nostalgia para diferentes gerações. Instalado na Avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional, o circo conta com estacionamento gratuito e sessões de segunda a sexta-feira às 20h; aos sábados, às 18h e 20h; e aos domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Por Carolina Rampi