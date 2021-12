Queima de fogos e show de pagode animam o Réveillon em Sidrolândia

Os sidrolandenses poderão celebrar a virada de 2021 para 2022 na Praça Central com atração musical com o grupo de pagode Galãs de Nárnia. Este ano a Prefeitura pretende reforçar a estrutura com toda a segurança necessária para que as famílias possam desfrutar da passagem de ano.

A programação começa a partir das 21h30 e se encerra logo após a virada com a queima de fogos, que durará aproximadamente sete minutos. A prefeita, Vanda Camilo, diz que a data não poderia ser passada em branco. “Não pudemos comemorar a virada de 2020 para 2021 devido a pandemia, mas este ano, graças aos altos números de vacinados, vamos poder celebrar essa passagem de um novo ano, que esperamos que seja repleto de coisas boas”, relata.

O grupo Galãs de Nárnia, que tem extenso repertório, promete animar a todos que estiverem na praça, trazendo boas vibrações para o novo ano que vai chegar. O policiamento será reforçado e também contará com seguranças, semelhante as festividades durante a programação de aniversário do município nos eventos realizados na Praça Central, onde não houve nenhuma ocorrência de violência registrada.

Segundo o Conselho Municipal de Segurança, já foi solicitado junto a PM, e além do reforço de final de ano, para aumentar também a segurança no comércio. No dia da virada estarão presentes um reforço extra e mais uma especializada compondo o efetivo, visando uma virada de ano mais tranquila o possível.

(Com informações da assessoria)