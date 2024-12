Que venha mais… Música! Música de concerto terá novo núcleo de ensino e aprendizagem em Campo Grande

Do violino ao violoncelo, do clássico ao contemporâneo, tudo amarrado em uma rede de oportunidades e possibilidades. Esse é um dos objetivos da ASMB (Ação Social pela Música do Brasil), projeto que chega oficialmente a Campo Grande, com concerto de inauguração de seu primeiro núcleo, nesta quarta-feira (4), na Casa de Cultura, com entrada gratuita. O concerto será executado por 85 estudantes de 8 a 17 anos.

A Ação Social pela Música do Brasil é um projeto nascido no Rio de Janeiro há 30 anos, sem fins lucrativos, com objetivo de educar, por meio do ensino da música clássica, crianças, adolescentes e jovens de comunidades em situação de vulnerabilidade social, aliado a promoção da inclusão social. Em sua trajetória, mais de 14 mil alunos passaram pela instituição, que possui 13 núcleos, sendo sete no Rio de Janeiro, um núcleo em Petrópolis, quatro em João Pessoa (Paraíba), um em Ji-Paraná (Rondônia), e o mais novo do time, em Campo Grande, chamado de Maestro David Machado, que funciona desde o início do ano no bairro Noroeste, mas que terá sua inauguração oficial nesta semana.

Aliado ao ensino, a instituição atua na prevenção e combate as drogas e a violência infrafamiliar. Nos núcleos são oferecidos aulas de instrumentos de corda e sopro, prática orquestral e teoria musical, além de ações complementares como passeios culturais, reuniões socioeducativas com as famílias e reforço escolar para alunos que apresentem alguma dificuldade escolas. Conforme a instituição, a prática pedagógica é estruturada em quatro pilares da educação: ‘aprender a conhecer’, ‘aprender a fazer’, ‘aprender a viver junto’ e ‘aprender a ser’.

Oficializar

O concerto de inauguração será aberto a população, e contará com um repertório variado, onde os alunos executarão ‘Asa Branca’, ‘Trem do Pantanal’, ‘We Will Rock You’, entre outros. A apresentação inicial será a de flauta, com 25 crianças, seguida pela orquestra de cordas com 60 alunos.

“É uma alegria inaugurarmos finalmente o primeiro núcleo do projeto em Campo Grande e também no Centro-Oeste. A ASMB já está presente desde o começo do ano na cidade, oferecendo oportunidades a mais de 80 jovens por meio da arte”, afirma Júlio Camargo, gerente de projetos da instituição.

A regência será de Renan de Paula, jovem maestro que vem desenvolvendo um trabalho primoroso com as orquestras dos núcleos de aprendizado musical da ASMB no Rio de Janeiro. Renan é oriundo do projeto Ação Social pela Música e despontou para o talento da regência. Os estudantes também terão dois dias de workshop, que começou ontem (2) e irá até essa terça-feira (3).

Além de oficializar a inauguração do núcleo Maestro David Machado em Campo Grande/MS, a apresentação será também a culminância do intensivo musical oferecido pela ASMB aos alunos do projeto, com aulas de violino, viola, violoncelo e prática de conjunto, como reconhecimento à dedicação e ao esforço de todos que vêm frequentando semanalmente o projeto, desde o começo do ano.

“A arte, especialmente a música clássica, é uma poderosa ferramenta de formação humana, pois não apenas desenvolve a criatividade e a sensibilidade, mas também fortalece habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Ao educarmos por meio da música, estamos plantando sementes de empatia, disciplina e expressão, além de ajudar a formar indivíduos mais conectados com o mundo e com si”, completa Júlio.

Conforme o porta-voz e gerente de projetos, Júlio Camargo, as parcerias foram o principal ponto de partida para a inauguração de um núcleo em Campo Grande. “A chegada da ASMB na região Centro-Oeste se deu em um processo construtivo de parcerias locais , mobilizado pelo músico e educador Rafaem Fontinelle, de quem somos parceiros há mais de 10 anos”.

O coordenador ainda compreende que a música, como um agente de formação social, mostra a importância do Núcleo Maestro David Machado para a cidade. “Nossa expectativa é poder ampliar as ações da ASMB para atender as comunidades mais periféricas da cidade e, futuramente, consolidar uma Orquestra Sinfônica Jovem”, complementa.

“Para nós, é motivo de orgulho um projeto tão sólido e que, há tantos anos, vem gerando educação e oportunidades chegar, enfim, a Campo Grande. Será de muita importância para toda a cidade. E quem quiser conhecer e participar, basta procurar o nosso núcleo, que fica no Cras Jardim Noroeste”, destaca Rafael Fontinelle coordenador do núcleo Maestro David Machado de Campo Grande /MS.

Nome especial

Para o novo núcleo da ASMB, um nome muito especial foi escolhido: Núcleo Maestro David Machado. Criador de orquestras como a Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, a Sinfônica Jovem do Brasil e a Sinfônica da Juventude do Mercosul, o Maestro David Machado deixou uma poderosa marca no meio musical brasileiro e internacional. Sempre trabalhando pela promoção da cidadania e inclusão por meio da música, criou a ASMB ao lado de sua companheira, Fiorella Solares, que, após a sua morte, deu continuidade às atividades e hoje é diretora do projeto.

“David Machado deixou um grande legado, não somente em relação à sua produção artística, pois é um dos mais importantes maestros brasileiros, mas também no que se refere à educação musical. Agora, este legado também fará parte da história de Campo Grande”, conclui Fiorella.

Confira a programação para esta terça-feira (3)

Manhã

8h30 às 11h30

Oficinas de instrumentos de cordas (violino, viola e violoncelo) – para monitores do projeto e convidados

Local: Cras Jardim Noroeste – Hércule Mandetta

Tarde

15h às 17h

Oficinas de instrumentos de cordas: aula de violino (sala 1); aula de viola (sala 2); aula de violoncelo (sala 3) – para alunos do projeto e convidados

Oficina de regência – para monitores e convidados

18h às 20h30 – ensaio geral da orquestra

Local: Casa de Cultura

Serviço

O concerto de inauguração do Núcleo Maestro David Machado será realizado nesta quarta-feira (4), às 18h, na Casa de Cultura, Avenida Afonso Pena, 2.270

Por Carolina Rampi

