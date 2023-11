Projeto Kombi Rosa da esperança

A pequena Gabi Rincos, de nove anos, movimenta projetos sociais pela cidade de Dourados

Sonhar é um combustível essencial para uma vida significativa e com propósitos. Ter iniciativa e vontade para realizar nossos desejos é uma atitude que pode nos levar além da conquista imaginada e, às vezes, alcançar conquistas para além de nós. Esse é o caso da pequena Gabi Rinco, de nove anos, que teve o seu sonho de ter uma Kombi Rosa realizado. Em 2021, o que, a princípio, começou com uma simples vontade de andar de Kombi, em dias atuais levou Gabi a vários cantos do Brasil, além de ajudar pessoas em tratamento de câncer, autismo e em causas ambientais.

O sonho de Gabi em ter uma Kombi não surgiu do nada. Herança familiar, o veículo é uma tradição na família Rincos desde o tempo dos avós. Durante uma comemoraçãpo organizada pelo pai para avó Nelci, Gabi viu a avó ser presenteada com um adesivo de Kombi em homenagem aos antigos veículos familiares e foi o suficiente para que a vontade fosse plantada, conforme comenta a mãe, Adriana Pedroso.

“Ouvindo essas histórias, a Gabi disse que só ela não tinha andado de Kombi e queria ter uma Kombi. Uma semana depois, um amigo do Rincos comentou com ele que tinha visto uma Kombi para vender. Compramos a Kombi em 28 de abril de 2021 e começamos uma nova aventura em nossas vidas. A cor Rosa surgiu de uma brincadeira do funileiro amigo do Rincos com ele. Chegando em casa, o Rincos falou para a Gabi da cor rosa e ela amou a ideia. Daí, começou a transformação da Kombi da Gabi, ou a Kombi Rosa da Gabi”, disse Adriana.

Sonhos e solidariedade

A família douradense conta que até então a Kombi seria um projeto familiar, um meio de locomoção para viagens e passeios. Contudo, segundo Adriana, o estilo autêntico do automóvel, todo rosa e estilizado, começou a chamar a atenção por onde passava, até angariar convites para clubes de carros antigos tanto de Dourados como de outros Estados do Brasil.

“Hoje, fazemos parte do Kombi Clube Dourados, que vai ter um evento somente para Kombis em nossa cidade, em março de 2024. No final do ano passado fizemos nossa primeira viagem para fora do Estado com a Kombi, passando por Ametista, Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, Itapema, Penha, Blumenau e Gaspar, em Santa Catarina, e em Maringá, no Paraná. A viagem foi um sucesso, onde passávamos todos vinham ver a Kombi e conversar. Recebemos várias fotos de seguidores. Já fomos ao Rio de Janeiro para a Gabi gravar um teste para um filme da Amazon, que ainda não sabemos o resultado, enfim tudo por causa da Kombi. Em vários lugares aonde vamos já somos reconhecidos, principalmente a Gabi, todos querem ver a Gabi, nossos alunos sempre pedem para levarmos ela nas escolas em que trabalhamos”, revela a mãe da menina.

O sonho que iniciou com o desejo de andar de Kombi transformou a vida da pequena Gabi que, após circular com sua Kombi rosa, também deu uma guinada em seu sonho de ser atriz. Em dias atuais, a menina recebeu vários convites de scouter e agências, e já participa do elenco do produtor e ator Oscar Zinelli, que realiza um workshop em Dourados, neste mês. Entusiasmada, Gabi compartilha sobre os feitos que conseguiu realizar após a chegada do automóvel.

“Ah, é muito legal ter a Kombi, que dá pra viajar. A gente já foi pra Gramado, Canela. A gente foi no Snowland (parque temático de neve), e também eu gosto muito de ter a Kombi, é bem legal. Nós dormimos na Kombi, as pessoas param pra conversar com a gente, porque uma Kombi, assim, é diferente. E também é legal arrecadar as tampinhas, porque a gente ajuda muitas pessoas com câncer e minha mãe e meu pai, quando a gente passeia na rua, a gente recolhe os reciclados. Então, ajuda a manter nossa cidade limpa”, compartilha Gabi.

‘Tampinhas do Amor’

As tampinhas citadas por Gabi denominam-se como o projeto “Tampinhas do Amor”. Um trabalho social organizado pelo pai da Gabi, o professor Rincos, que está há dois anos na E.M. Clori Benedetti de Freitas, de Dourados, e ajuda a arrecadar tampinhas pela cidade, contribuindo com as causas ambientais e com o grupo Apoiadores de Dourados, que se reúnem para ajudar pessoas em tratamento de câncer e autismo. A Kombi, além de fazer a felicidade da Gabi, trouxe iniciativas boas para muitas pessoas e para a cidade de Dourados, conforme explica Adriana.

A finalidade do trabalho é arrecadar tampinhas para ajudar os Apoiadores de Dourados. Sempre arrecadamos muitas tampinhas; no entanto, em junho deste ano, resolvemos divulgar esse trabalho para incentivar mais pessoas. Começamos a postar no Instagram e no YouTube da Kombi, alcançando assim muitas pessoas. O trabalho tomou uma proporção enorme, onde encontramos vários colaboradores que ajudam na arrecadação das tampinhas, como a escola municipal Armando Campos Belo, a escola estadual Prof. Floriana Lopes (escolas onde trabalho), colégio Elite, UPA de Dourados e várias pessoas conhecidas e desconhecidas que nos entregam tampinhas. Hoje, podemos ver o quão gratificante esse trabalho se tornou. Por meio dele, os Apoiadores de Dourados podem ajudar as pessoas em tratamento com autismo e câncer a viajar e comprar medicamentos. Além da conscientização ambiental, de estar tirando inúmeras tampinhas que poderiam ir para o lixo, elas agora têm um destino correto. O mais gratificante é que sabermos que estamos conscientizando nossos alunos e a sociedade, além de ajudar quem precisa. Sempre falo que ‘uma tampinha parece pouco, mas várias juntas podem ajudar muito a quem precisa’.”

Os interessados em conhecer mais sobre o projeto e as iniciativas da Gabi e da família podem acessar, no Instagram: @kombirosa_da_gabi.

Por – Ana Cavalcante

