Projeto Cine Viajante e espetáculo ‘Cavucada’ convidam o público no fim de semana

O Cine Viajante Kleper Weber é atração da criançada, com exibições de “Jurassic World”, “Sonic 2” e muito mais. Já a última edição da “Temporada Quanto Custa?”, prepara um espetáculo em que dançarinos e plateia misturam-se. O Cine Viajante Kleper Weber, conhecido como a carreta cinema, estacionou em frente à escola municipal Fauze Scaff Gattass Filho, localizada no bairro Nova Campo Grande, para oferecer quatro dias de entretenimento. O Cine Itinerante iniciou ontem, quarta-feira (25), e tem sessões programadas até o próximo sábado (28). O projeto visa atender 700 alunos da Reme (Rede Municipal de Ensino) e a comunidade local, distribuindo um total de 1.980 ingressos. O projeto pretende exibir longas- -metragem de grande sucesso, como “Jurassic World: O Domínio”, “Dora e a Cidade Perdida”, “Free Guy, Assumindo o Controle”, “DC Liga dos Superpets”, “Abominável”, “Sonic 2” e “Minions 2.” O secretário municipal de Educação, Lucas Henrique Bitencourt, ressalta que o Cine Viajante proporciona uma experiência única aos alunos, algo que muitas vezes não seria possível em outro contexto. Segundo Lucas, a Secretaria de Educação busca constantemente proporcionar experiências de conhecimento e desenvolvimento, e acredita que essas sessões de cinema terão um impacto significativo na vida dos alunos. Os alunos compartilham suas impressões positivas sobre o Cine Viajante, como Allison da Silva, que elogiou o ambiente e o fato de parecer um verdadeiro cinema na carreta. “Eu gostei muito de tudo, achei interessante o cinema na carreta porque realmente é um cinema, o clima é geladinho”, disse o estudante. Analice Rodrigues Marques, aluna do 7º ano, expressa seu entusiasmo pelo filme “Abominável”.“Eu adorei a experiência, vou chamar meus pais para virmos na sessão da noite também, é muito legal” destaca. Amanda Gabriele dos Santos, também do 7º ano, destaca a atmosfera agradável do cinema na carreta, que tornou a experiência memorável. O Cine Viajante Kleper Weber é promovido pela PG Produções Culturais, com apoio da produtora Cepar Cultural e patrocínio da Kleper Weber. Oferece sessões gratuitas de filmes, com uma infraestrutura completa de cinema. O projeto é aprovado pelo Ministério da Cultura e viabilizado pela Lei Rouanet. A comunidade local pode adquirir ingressos por volta das 7h, enquanto as exibições para os moradores do bairro acontecem a partir das 18h30. Para os alunos, há duas sessões pela manhã e duas à tarde até sexta-feira (27), com pipoca, suco ou refrigerante servidos à vontade.

‘Cavucada’ – Edição final

Nesta edição final do ano da “Temporada Quanto Custa?”, a Cia. Dançurbana convida o público a se juntar a eles na pista de dança do Ponto Bar, nas noites de sexta (27), sábado (28) e domingo (29), às 20 horas. No espetáculo “Cavucada”, título que faz referência a um passo de dança do “brega funk” e celebra os 20 anos da companhia, propõe-se uma apresentação na qual palco e plateia juntam-se, permitindo que os artistas e o público dancem e celebrem juntos. Esta temporada recebe apoio do FMIC (Fundo Municipal de Investimento Cultural), por meio da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo). Os ingressos são gratuitos, no entanto é necessário efetuar a reserva antecipadamente, via site. O espetáculo revive coreografias do repertório da companhia, fragmentos de obras criadas ao longo de 20 anos e danças festivas de diversas origens, inspiradas em filmes, videoclipes, TikTok e outras fontes. Tudo isso visa incentivar o público a se movimentar com os artistas e a participar dessa celebração. No elenco, destacam-se Ariane Nogueira, Daniel Andrade, Jackeline Mourão, Lívia Lopes, Maura Menezes, Reginaldo Borges, Renata Leoni, Roberta Siqueira, Rose Mendonça e Wagner Gomes, todos intérpretes- -criadores com diversas experiências artísticas, abrangendo do hip hop à dança contemporânea e das danças sensuais de empoderamento feminino ao vogue. As apresentações contarão com a participação de Afrodite Fetake, uma performer da House Hands Up MS com referência em vogue e cultura ballroom. A direção do espetáculo é conduzida pelos artistas Jorge Alencar e Neto Machado, que vieram de Salvador-BA para colaborar com a companhia. A “Temporada Quanto Custa?” permite que o público escolha o valor que deseja pagar pela apresentação, mantendo a política de democratização do acesso e popularização da dança. Isso reflete o compromisso da companhia com a reflexão e contribuição voluntária, em que o público decide o valor que atribui à arte. Para assistir ao espetáculo, basta escolher a data desejada e reservar o ingresso. Os interessados podem optar por fazer uma contribuição voluntária durante a reserva. Em caso de ingressos esgotados, existe a “Lista da Esperança”, na qual os interessados podem deixar seus nomes minutos antes da apresentação, conforme o dia escolhido. Para mais informações e reservas de ingressos, visite o site www. dancurbana.com.br e acompanhe as redes sociais da companhia na Fanpage e no Instagram. O Ponto Bar é localizado na rua Dr. Temistocles, 103.

Sexta-feira (27)

Quebra Torto

Terraço Com programação especial, o Quebra Torto Terraço traz para os amantes da dança uma noite com todos os ritmos de dança de salão. A partir das 19h, o terraço mais gostoso da cidade inicia o baile e conta ainda com a atração especial de DJ Raphael Mesquita. Chame os amigos e divirta- -se em um evento repleto de dança, diversão e muitas bebidas gostosas e geladas. Com a entrada por apenas 25, o espaço fica localizado na rua 13 de Junho, 641.

Capivas Bar

A casa com um dos espaços mais aconchegantes de CG, além de possuir um cardápio vasto de cerveja e água gratuita, vem com tudo nesta sexta (27), a partir das 17h. Com programação em dobro, o Capivas quer refrescar o seu final de semana ao som de Sampri em parceria do DJ Magão, atrações que tomam conta do ambiente e prometem um set list para não deixar ninguém parado. Chame os amigos, reúna a galera e divirta-se ao som dessas duas atrações de peso de Campão. A entrada possui valor único de R$ 10 e é vendida somente na hora. O Capivas fica na R. Pedro Celestino, 1.079, Centro.

Blues Bar

Com programação especial, o Blues Bar celebra, ao som de muito rock nacional, a sexta edição do Halloween Blues Bar. Essa experiência aterrorizante e inesquecível traz ao público um repertório repleto de muito rock nacional dos anos 80 aos anos 2000. Além de um bom som, o bar garante aos 50 primeiros fantasiados da noite uma Heineken geladíssima. A noite ainda conta com concursos de fantasias com premiação em dinheiro e muitas outras atrações. Não deixe de aproveitar essa noite de puro terror. Com início previsto às 20h, os ingressos podem ser comprados antecipadamente, acesse https://www.sympla.com.br/ evento/halloween-blues-bar/2174931. O Blues fica na rua 15 de Novembro, 1.180. Para mais informações, acesse a página no Instagram: @bluesbarms.

Hiper Center

Em celebração ao Halloween, o Hiper Center Spipe Calarge deixa o que já era bom melhor ainda. O Era uma vez divertido e cheio de suspense agora será realizado com as lendas sul-mato-grossenses. A partir das 17h, Kely Guavira aguarda a criançada para um fim de tarde de muita contação de história com mitos, lendas e diversos contos do MS. O Hiper Center é localizado na rua Spipe Calarge, 1.731.

Sábado (28)

Sesc Cultura Com programação especial, o Halloween chega ao Sesc Cultura para a diversão dos pequenos. O imperdível e tradicional Cine Clubinho segue na agenda da programação, com as sessões de “Miroca e Seu Cuco Caduco”, “Amor de Cabelo” e “Umbrella”. O Cine inicia às 15h e os ingressos devem ser retirados meia-hora antes. Além de atrações cinematográficas imperdíveis, o espaço cultural oferece a oficina especial de Halloween “Os Olhos que se Mexem”. Quem já teve a impressão de estar sendo observado? Agora imagine ser observado por seres das trevas? Para essa oficina especial, o Sesc Arte para Crianças vai ensinar como fazer uma arte para brincar no Halloween. As atividades de pintura podem ser realizadas por crianças a partir de 5 anos e para participar é necessário levar o material: 1 tesoura sem ponta, 1 pincel largo, 1 pincel fino, 1 pacote de canetinha hidrocor e 1 cola branca. A entrada é gratuita e o Sesc Cultura fica na rua Av. Afonso Pena, 2.270, Centro. Para informações detalhadas, basta acessar, no Instagram: @sescculturams.

Blues Bar

Prepare-se para a segunda noite de um dos maiores Halloweens da Capital. Com um cenário aterrorizante, a noite de puro terror oferece maquiagem gratuita, premiação em dinheiro para as melhores fantasias e uma Heineken de brinde para os primeiros 50 fantasiados. Ainda, o Blues Bar promete uma noite de arrepiar ao som dos melhores hits de rock e pop dos anos 80 até os 2000, por On The Road e American Radio. A noite promete também sorteio gratuito de brindes até o fim do evento. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente e os valores variam conforme o lote, de R$ 25 até 35 reais, acesse: https://www.sympla.com.br/ evento/halloween-blues-bar/2174931. O Blues fica na rua 15 de Novembro, 1.180. Para mais informações, acesse a página no Instagram: @bluesbarms.

Tatu Bola Bar

O Tatu Bola reservou aos apaixonados por samba uma programação com um grupo que promete não deixar ninguém parado. Juntos desde 2009, o grupo Akag anuncia uma noite com muito samba e diversão em um dos bares mais gostosos da Capital. Outras informações podem ser obtidas na página do bar, no Instagram: @tatubola.bar.

Teatro Palácio Popular da Cultura

O humorista Cris Pereira desembarca em Campo Grande com sessão única do espetáculo “Cris Pereira de Borracha à Bombacha”. Em apresentação com os seus personagens mais afamados, Gaudêncio e Jorge da Borracharia, o comediante realiza um stand-up que fará com que todos caiam na gargalhada. A apresentação na Capital acontece às 18h, neste sábado (28), no Teatro Palácio Popular da Cultura, localizado na rua 26 de Agosto, 453, Centro. Outras informações podem ser consultadas na página do Instagram @pedrosilvapromocoes.

Sunset Growler Station

Neste sábado (28), Sunset vem com atração em dobro. A banda Franz Larissa e os Pexe mais a galera do Farrapos e Trapos garantem uma noite com o melhor do rock, pop, blues e jazz. Durante as apresentações, o repertório promete Alanis Morissette, Amy Winehouse, Pearl Jam, Radiohead, Nenhum de Nós, Cazuza, RPM, dentre outras. Com o valor único de R$ 25 a 40, os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/ show-larissa-e-os-pexe/2205468?. Os valores variam conforme o lote. A casa abre às 18h e as atrações começam a partir das 20h. O Sunset Growler Station fica na Av. Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Barcelona Pub

Barcelona Pub realiza, neste sábado (28), o Metalween. Quem comanda o som de uma das festas mais sombrias e sinistras do ano é a banda Arca e Herezia. Além de um metal de peso, o evento ainda anuncia drinks assombrados, concurso de fantasia com premiação em dinheiro e bônus e uma atração surpresa. Vistam suas fantasias mais aterrorizantes e preparem-se para uma noite épica de terror, metal e diversão! O Metalween inicia às 20h30 e os ingressos são limitados, mas podem ser comprados antecipadamente. Acesse https://www.sympla.com.br. Mais informações pelo Instagram @ barcelonapub. O bar fica na rua José Eduardo Rolim, 201.

Domingo (29)

Quebra Torto Terraço

O Domingo do Terraço vem cheio de música, dança e diversão. O bar com um dos terraços mais gostosos da cidade vem com uma programação repleta de pagode em grande estilo. Chame a família, reúna a galera e se divirta ao som do grupo Ginga Brasil. O evento inicia às 16h, com entrada franca até às 19h. O Quebra Torto fica na rua 13 de Junho, 641.

Clube Estoril

O melhor almoço de domingo é no Clube Estoril. Com muita música ao vivo, ao som de Walber Guimarães, o almoço por quilo inicia a partir de 12h, com entrada gratuita ao público geral. Para mais informações, acesse, no Instagram @clubeestoril. O espaço fica localizado na Silvina Tomé Veríssimo, 20, bairro Jardim Autonomista.

Baile no Capivas Bar

Em integração com Dourados, o Capivas Bar vem com programação especial e prepara um esquenta daqueles para o Baile das Pretas, que será realizado no mês de novembro, em Dourados. Com atrações para lá de especiais, o baile conta com a presença de DJ Gabs com SoulRa, LadyAfroo e Enivbeats com participação especial de TWK. O evento inicia às 17h. Com entrada por apenas R$ 10, e com vendas somente na hora. O Capivas fica na R. Pedro Celestino, 1.079, Centro.

Café Mostarda

Em uma noite especial de muita música, comédia e terror, o Café Mostarda vem com uma programação especial de Halloween. O comediante João Victor Biolchi e Everton Machado apresentam “Ilusões do Mato”. A entrada custa R$ 10, a partir das 19h30. O Café Mostarda fica na Av. Afonso Pena, 3.952. A programação é indicada para maiores de 12 anos. Para outras informações, acesse @ cafemostarda, no Instagram.

