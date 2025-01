Projeto “Ativa Idade” promove atividades culturais para população com mais de 55 anos

Aulas de canto, ginástica, dança e até informática serão oferecidas na Fundação Manoel de Barros

O envelhecimento não precisa ser sinônimo de inatividade ou solidão. Com o objetivo de promover saúde, autoestima, lazer e qualidade de vida para pessoas acima dos 55 anos, o projeto “Ativa Idade”, da Fundação Manoel de Barros, vem transformando vidas há mais de uma década. Com inscrições abertas para o ano de 2025, o projeto oferece uma gama de atividades totalmente gratuitas que resgatam e valorizam o papel social do idoso, proporcionando momentos de diversão e aprendizado.

Com o slogan “para jovens acima de 55 anos”, o Ativa Idade tem como missão resgatar a autoestima dos participantes e promover a inclusão social, por meio de atividades como Canto, Ginástica, Dança, Pilates, Tai Chi Chuan, Inclusão Digital, Academia e Teatro. Além disso, o projeto oferece atendimento psicológico individual, oficinas diversas e encontros em grupo, como o “Memórias Afetivas”, que estimulam o fortalecimento de vínculos familiares e sociais.

O projeto segue uma filosofia baseada no amor e no cuidado genuíno. “Tudo o que é feito com amor tem uma chance mínima de fracasso”, afirma o diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, ressaltando que a fundação se empenha em oferecer o melhor aos seus participantes, proporcionando um ambiente sem julgamentos, com uma intenção positiva e focado no bem-estar.

Segundo Marcos, o Ativa Idade é um espaço onde os idosos podem se sentir à vontade, desfrutando de atividades como dança, Pilates, Tai Chi, teatro, canto e até Memórias Afetivas, uma atividade semanal que resgata histórias e emoções. “O principal objetivo é o convívio social, e isso se reflete na felicidade e na autoestima dos participantes”.

Atividades

Entre todas as opções de artes, lazer e esporte, o canto é uma das atividades mais procuradas pelos participantes. Nas aulas, os idosos são estimulados a trabalhar a memória, a respiração e a colocação vocal, com canções que vão de clássicos a hits contemporâneos. O Coral formado pelo projeto frequentemente se apresenta em eventos internos e externos, levando música e emoção para diversas partes da cidade.

A coordenadora do projeto, Thaiza Abalem, destaca a importância dessas iniciativas: “O Ativa Idade busca promover a autoestima e a autoconfiança da pessoa idosa, para que ela seja mais participativa na sociedade e em sua família. Desde a criação do projeto em 2013, mais de 2.500 pessoas tiveram suas vidas transformadas pelas nossas ações”.

Nas aulas de Dança e Ginástica, o movimento é a chave para manter o corpo e a mente saudáveis. Os participantes se exercitam ao ritmo de diferentes estilos musicais, aprendendo coreografias e, ao mesmo tempo, fortalecendo os laços de amizade com os colegas. Muitos dos participantes relatam que, pela primeira vez na vida, têm a oportunidade de aprender a dançar e sentir-se livres para expressar a alegria através do movimento.

Josefina Andrade, de 78 anos, é um exemplo vivo do impacto positivo do projeto. Em 2013, ela se inscreveu no Ativa Idade durante um período difícil de sua vida, enfrentando uma depressão profunda. “Só tenho coisas boas pra falar desse projeto maravilhoso! Por meio do Ativa Idade recuperei minha autoestima, melhorei minha saúde e fiz muitas amigas. A convivência com as colegas e as atividades me fizeram redescobrir a vida. A Fundação Manoel de Barros é minha segunda casa, onde me realizo!”, conta emocionada.

Sobre o Projeto

Desde que a Fundação Manoel de Barros iniciou, em 2013, o projeto Ativa Idade, voltado para o bem-estar da pessoa idosa, a organização tem se adaptado constantemente às mudanças, especialmente no que diz respeito à tecnologia. Inicialmente, o foco estava em atividades que visavam o fortalecimento físico dos idosos, com o objetivo de prevenir quedas e evitar o ciclo de dependência que muitas vezes acompanha o envelhecimento.

Com o tempo, a equipe da fundação percebeu que o projeto deveria abordar também aspectos emocionais, psicológicos e sociais, além do físico. Durante a pandemia de COVID-19, o distanciamento social desafiou a essência do atendimento, que sempre foi o acolhimento e o abraço. Contudo, a tecnologia permitiu a adaptação do projeto, com a criação de atividades online e o programa de “madrinhas e padrinhos”, onde colaboradores mantinham contato diário com os idosos por videochamadas, preservando o vínculo e o sentimento de pertencimento.

Além disso, a Fundação investiu em um sistema digital de gestão, facilitando o cadastro e o acompanhamento dos idosos, garantindo um controle mais eficiente e personalizado do atendimento. A tecnologia, assim, não só foi essencial para a continuidade das atividades durante a pandemia, mas também fortaleceu a gestão do projeto, ampliando seu alcance e eficácia.

Marcos Henrique destacou para o Jornal O Estado os retornos recebidos ao longo dos anos, especialmente de idosos atendidos pelo projeto “Ativa Idade”, são extremamente valiosos.

“A redução do uso de medicamentos, especialmente psicotrópicos, é um dos feedbacks mais significativos que recebemos. Muitos chegaram ao projeto em estado de depressão profunda, tomando medicamentos em excesso, e, com o acompanhamento da equipe e dos médicos, foi possível reduzir essas medicações. Hoje, essas pessoas têm uma qualidade de vida muito melhor, pois passaram a enxergar o mundo de outra forma”, afirmou Marques.

Outro feedback importante está relacionado ao convívio social dos idosos. “Muitos participantes, ao ingressarem no projeto, sentiam-se excluídos, como se não tivessem mais lugar na família ou nas atividades sociais. Mas, com o tempo, vemos uma mudança significativa. Eles passam a ser mais ativos, participam de reuniões familiares, viajam com os filhos e netos, e até compartilham momentos de lazer como churrascos. A família muda com eles”, completou.

Para o diretor, essas transformações são reflexo da filosofia da fundação: “Acreditamos que o mundo da pessoa muda quando ela muda. E é isso que buscamos promover: uma nova visão sobre a vida, onde o idoso se torna novamente um membro participativo e ativo na sociedade e no núcleo familiar”.

Serviço: As inscrições para o projeto “Ativa Idade” estão abertas e podem ser realizadas de forma contínua pelo telefone/WhatsApp (67) 98166-0166 e (67) 98143-5679. As atividades terão início no dia 03 de fevereiro, e as aulas acontecerão no prédio da Fundação Manoel de Barros. Para mais informações sobre o “Ativa Idade” e outros projetos, visite o site oficial da Fundação Manoel de Barros em www.fmb.org.br.

Amanda Ferreira