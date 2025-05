Programação une literatura, oralidade literatura, oralidade e performance e performance

‘Arapuca Literária’ tem o objetivo de ampliar o circuito nacional ‘Arte da Palavra’, que une escritores e artistas ligados à oralidade

Com atividades que transitam entre literatura, performance, teatro e audiovisual, o Sesc Teatro Prosa inicia nesta quarta-feira (28) a ‘Arapuca Literária – Semana Sesc de Literarura’, e convida o público a mergulhar na força da palavra e em suas múltiplas formas de expressão. O evento segue até o fim do mês, com entrada gratuita e ingressos disponíveis na plataforma Sympla.

Abrindo a programação na quarta-feira, 28 de maio, às 19h, o Arte da Palavra – Circuito de Autores promove um encontro com os escritores Mazinho Souza (GO) e Stéfanie Sande (MT), com mediação de Marcelle Saboya. O bate-papo reúne vozes potentes da nova literatura brasileira em reflexões sobre processo criativo, escrita e publicações.

Conforme explica o analista em cultura do Sesc MS, Paulo Oliveira, a ação tem o objetivo de ampliar o alcance e o impacto do circuito nacional ‘Arte da Palavra’, que reúne autores, poetas e artistas da oralidade.

“Inspirados pela potência da palavra em suas múltiplas formas, decidimos expandir esse movimento para além da literatura, criando uma programação que dialoga também com outras linguagens artísticas como a dança, o teatro e o audiovisual. Mais do que uma homenagem ao livro ou ao texto escrito, a Arapuca Literária celebra a palavra em sua forma viva, falada, encenada, dançada… É uma semana dedicada ao encontro entre expressões artísticas que têm na palavra o seu ponto de partida”.

Com uma curadoria diversa e interdisciplinar, o público poderá “desfrutar de uma experiência sensível”, por meio da programação que faz pensar na palavra como “corpo, voz, gesto e imagem”, segundo Oliveira.

De performance a cinema

Na quinta-feira, 29 de maio, às 19h, o projeto MIOLO apresenta a performance literária “De Uma a Outra Ilha”, que propõe uma leitura sensorial da obra da poeta Ana Martins Marques. O espetáculo une poesia, dança contemporânea e tecnologia visual em uma coreografia audiovisual construída ao vivo. A leitura é feita por Wellington Furtado Ramos e Alessandra Coelho, com intervenções de Jackeline Mourão e Reginaldo Borges. Após a apresentação, o público poderá participar de uma conversa sobre a obra.

Essa convergência entre linguagens artísticas é o que o Sesc busca para mostrar e incentivar a leitura e pensamento, segundo o analista.

“Ao aproximar a literatura de outras formas de expressão artística, abrimos caminhos para que a palavra toque mais pessoas, de outros modos também. Para o Sesc, essa transversalidade é essencial na construção de um ambiente cultural vivo, inclusivo e provocador, que estimula não só o gosto pela leitura, mas também o pensamento crítico, a imaginação e o diálogo entre as artes”.

Na sexta-feira, 30 de maio, às 19h, entra em cena o espetáculo “O Peso do Pássaro Morto”, da Cia Vadabordo (SP). A peça acompanha a trajetória de uma mulher dos 8 aos 52 anos, abordando temas como luto, violência, maternidade e resistência. Em uma narrativa profunda e sensível, o espetáculo revela camadas da experiência feminina, convidando o público à empatia e reflexão.

Para criançada

Encerrando a semana, no sábado, 31 de maio, às 16h, o Cine Clubinho exibe a animação “Nahuel e o Livro Mágico” (2020), dirigida por Germán Acuña. A história acompanha Nahuel, um menino que teme o mar, mas embarca em uma jornada fantástica após encontrar um livro mágico e precisar resgatar seu pai das mãos de um feiticeiro. Uma aventura cheia de emoção, coragem e descobertas.

“Incluir o público infantil na Arapuca Literária é essencial para nós, porque entendemos que o vínculo com a literatura e com a imaginação começa na infância. Ao oferecer uma atividade pensada especialmente para as crianças, reforçamos a ideia de que a literatura e, mais amplamente, a palavra, é para todos. O contato com o universo simbólico desde cedo contribui para a formação de leitores mais sensíveis, criativos e críticos. Além disso, ações como essa criam espaços de fruição”, destacou.

“A palavra é uma experiência viva, que atravessa corpos, imagens, sons, gestos… e que a literatura pode estar em muitos lugares. A Arapuca Literária convida o público a viver essa experiência de forma sensível e coletiva”, finalizou o Oliveira.

Sobre o Arte da Palavra

O Arte da Palavra – Rede Sesc de Leituras é um projeto de circulação literária que percorre todas as regiões do país com o objetivo de estimular a formação de leitores e promover o intercâmbio e a divulgação de autores. Oferece ações que valorizam obras e escritores brasileiros e as novas formas de produção. É composto por três frentes: o Circuito dos Autores, que promove encontros e bate-papos entre escritores de localidades distintas, propiciando uma troca de experiências entre os profissionais e o público; o Circuito de Oralidades, com manifestações literárias que remetem, especialmente, a narração de histórias e veiculação oral de poesia; o Circuito de Criação Literária, uma ação formativa, que por meio de oficinas possibilita a reflexão e criação nas diferentes formas e práticas de escrita.

Por Carolina Rampi