Programação de Páscoa em Campo Grande; Confira atrações para este terça-feira

Nesta terça-feira (26), acontece em Campo Grande, um evento de Páscoa com programações artísticas e culturais. As atarções acontecem no Espaço Cultural Vila Morena, localizado nos altos da Avenida Afonso Pena a partir das 17h30.

As atividades das 18h serão pintura facial e Caça aos Ovos proporcionam diversão para as crianças. Além disso, a visita à Toca do Coelho e a representação da Santa Ceia oferecem momentos mágicos para os participantes.

Das 19h às 20h acontecem também os passeios do City Tour. O percurso passa em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

A partir das 20h, a trilha sonora fica por conta do Grupo Sampri. O trio tem em seu repertório o melhor do samba, além de visitar clássicos de outros gêneros da Música Popular Brasileira.

Na sequência, às 21h, a Parada da Páscoa é um convite à interação com os personagens mais fofos da Páscoa em um desfile repleto de cores, música e muita alegria.

O evento seque até domingo (31) e integra o calendário oficial da Capital. A segunda edição da Páscoa da Família é uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Campo Grande, com organização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e colaboração da Famasul/Senar, Fecomércio/Sesc e Governo do Estado, com apoio da Águas Guariroba, Solurb, Velutex e Produserv.

Confira a programação desta terça-feira:

17h30 – Abertura do espaço

18h às 20h – Pintura Facial e Caça aos Ovos

19h e 20h – City Tour

19h às 20h – Santa Ceia Viva

20h às 21h – Grupo Sampri

21h – Parada da Páscoa

Leia Mais