Programa de incentivo ao turismo segue com inscrições abertas

Continuam abertas até o dia 5 de outubro as inscrições para o Programa Estadual “Incentiva+MS Turismo”, que irá apoiar financeiramente com um valor de R$ 1 mil trabalhadores do setor turístico. A inscrição é feita pelo site da Fundação de Turismo e todos os protocolos e prazo de entrega de documentos devem ser seguidos de acordo com as regras.

Segundo o governador Reinaldo Azambuja o objetivo é atender mais pessoas do setor. “Esse novo cadastramento é uma oportunidade para aquelas pessoas que por algum motivo não fizeram o cadastro, tiverem algum problema, um lapso temporal. Vamos abrir por meio da Fundação, na mesma plataforma, para aqueles que não se inseriram. Não serão só os 612 já contemplados. Todos aqueles que preenchem os requisitos estabelecidos no programa e no decreto poderão se inscrever. Isso faz parte de um conjunto de ações para a retomada econômica do nosso Estado”.

Até o momento mais de 600 pessoas já receberam a primeira parcela do programa. Com a reabertura do processo, a fundação pretende contemplar ao menos mais 400 pessoas. O programa faz parte do pacote de investimentos que abraçam outros setores, como cultural, empresarial e pessoas de baixa renda.

