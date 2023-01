Produção de novela da Globo inicia gravações em Deodápolis

Nova novela da Globo, intitulada Terra Bruta, inicia gravações em MS

Após o sucesso da novela Pantanal, Mato Grosso do Sul voltará aos holofotes com a novela “Terra Bruta”, que inicialmente se chamaria Terra Vermelha. A equipe de produção já está no município de Deodápolis, a 264 quilômetros de Campo Grande, desde quarta-feira (25), na quinta-feira (26) fez a passagem de cena e ontem (27) se iniciaram as gravações com figurantes locais no distrito de Lagoa Bonita.

De acordo com informações de populares, as gravações são realizadas na praça central, em mercados e na Escola Municipal José Reis dos Santos, em Deodápolis, mas ainda não há artistas famosos na cidade. O elenco deve contar com Glória Pires, Fernanda Montenegro, Tony Ramos e Cauã Reymond, mas apenas equipes de produção e figurantes começaram as gravações no distrito, até o momento.

Segundo moradores locais, Glória Pires e Fernanda Montenegro chegam em breve, para gravar, nesse domingo (29), as primeiras cenas com o elenco oficial. Boatos dão conta, ainda, de que alguns artistas estariam hospedados em uma fazenda de Aquidauana, mas ninguém soube confirmar a informação.

Eles ainda comentam que as primeiras filmagens foram realizadas em um posto de combustíveis, com a participação de dublês, e o município deve aparecer em apenas uma cena do novo folhetim.

A técnica em enfermagem Samara Alves, que está fazendo figuração para a trama, confirma que ainda não há artistas famosos no local. “Bom, a gente não viu nenhum artista não, só está o pessoal da produção mesmo, equipe de filmagem. Ontem eu fui pra fazer uma pequena participação, eu e outras pessoas da minha vila, Lagoa Bonita, fomos de carro e era só para andar mesmo, dirigindo, dando mais movimentação no trânsito”, conta.

“Moro na cidade desde de 2007, sou professora, mas atualmente trabalho como técnica de enfermagem, pois também sou formada na área. O distrito de Lagoa Bonita é muito acolhedor, de pessoas do bem, e eu fico muito feliz de vê-lo sendo reconhecido, e uma cidade de interior bem arborizada”, afirma Samara sobre o distrito e sobre a oportunidade de destaque para o local. Ela aposta no sucesso da nova produção. “Acredito que a novela tem tudo para ser um grande sucesso.”

A jovem Yasmin Sanabio Nunes Santos, 28 anos, mora em Campo Grande desde 2017, e veio para Campo Grande em busca de novas e melhores oportunidades. “Bom me mudei para a cidade de Lagoa Bonita nos anos 2000. Lá me formei no Ensino Médio no ano de 2012, e vim embora de lá para cá no ano de 2017, em busca de uma oportunidade de vida melhor, mas trago Lagoa Bonita no coração. Lá tem um ditado: ‘que quem bebe daquela água sempre volta’, afirma.

Sobre o destaque que o distrito (e consequentemente o município de Deodápolis, também) está ganhando com as gravações, ela adianta que os moradores locais estão muito contentes. “Estamos todos felizes e eufóricos! Lagoa Bonita é um diamante no interior do nosso Estado que precisa ser conhecida mundo afora”, dispara.

Em relação à movimentação, Yasmin adoraria poder ver de perto. “É sempre bom acompanhar de perto, ver nossa cidade sendo valorizada dessa forma, ainda mais quando se tem uma amiga que fica por dentro de todas as notícias”, afirma, aos risos, se referindo a Samara.

Assim como a amiga, ela também tem certeza do sucesso da trama. “Sem dúvidas, a novela será um sucesso! Porque assim como as pessoas ficaram apaixonadas por ‘Pantanal’, também vão ficar apaixonadas pelas belezas naturais [de Lagoa Bonita] nunca vistas antes, que ficam escondidas nas nossas cidades do interior”, assevera.

É claro que algo desse tipo em um município pequeno, de apenas três mil habitantes, chama muito a atenção. Com isso, muitos moradores e comerciantes locais acompanham todo o trabalho de gravação, sendo que alguns conseguiram até mesmo “estrelar”, como o dono de um bar e uma cabeleireira, dona de um salão local.

Moradores locais afirmam, categoricamente, que esta será uma grande oportunidade para que as belezas locais possam ser apreciadas por todo o país.

Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco é um escritor, roteirista e diretor brasileiro. Ele é conhecido por suas novelas de televisão, que são exibidas na televisão brasileira já há muitos anos. Ele começou sua carreira como roteirista em 1979, e desde então escreveu e dirigiu muitas novelas de sucesso, incluindo “Por Amor”, “A Indomada”, “A Lei do Amor” e “Verão 90”. Ele também escreveu romances e contos, além de dirigir peças de teatro.

Carrasco é conhecido por sua abordagem melodramática e suas histórias que abordam temas como amor, família e relacionamentos, além de ser considerado um dos principais autores de telenovelas no Brasil, com grande influência na televisão brasileira.

Conforme informações do Dourados News, o autor Walcyr Carrasco teria passado por Dourados recentemente e afirmado que se lembra de viagens feitas ao município na infância, quando visitava um tio que tinha uma fazenda no sul do Estado.

“Terra Bruta”

Por enquanto, ainda são muito poucas as informações sobre a próxima novela das 21h da TV Globo, exceto que o tema será atual e vai se encaixar em um cenário com fusão da tecnologia agrária com grandes plantações. Mesmo o título do folhetim foi definido recentemente. “Terra Vermelha” acabou se tornando um nome provisório, já que a emissora constatou que o nome já havia sido dado a uma obra literária e, após várias tentativas, não chegaram a um acordo sobre o licenciamento. Dessa forma, outros nomes foram cogitados, como “Terra Mãe”.

Assim, o que se sabe até o momento, da novela de Walcyr Carrasco, é que Glória Pires será a vilã Irene, e que a atriz Bárbara Reis, famosa por sua atuação em “Todas as Flores”, vai viver a protagonista da trama. Cauã Reymond, Thati Lopes, Susana Vieira, Johnny Massaro, Débora Falabella e Tony Ramos são outros nomes de destaque que devem participar da novela.

Por Méri Oliveira – Jornal O Estado do MS

Leia a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.