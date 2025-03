Primeiro dia do desfile das escolas de samba de Campo Grande foi de homenagens

Começou na última segunda-feira (03), o desfile das escolas de samba de Campo Grande. As escolas Herdeiros do Samba, Unidos da Vila Carvalho, Os Catedráticos do Samba e Igrejinha inundaram a Praça do Papa de muito colorido com suas belas fantasias e com muitas homenagens.

Presente na folia, o secretário de estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, disse que tem comprovado que o investimento no carnaval tem um retorno muito significativo em termos de geração de renda para a população. “Além de entretenimento, é uma festa popular, esta festa extremamente democrática. É importante destacar que o Governo do Estado não entra só com recursos, há uma preparação de dois meses envolvendo a Polícia Militar, o Detran, toda a nossa estrutura de governo, a Fundação de Cultura, a Secretaria, garantindo que seja um carnaval com grandes atrativos mas também extremamente seguro, para que a gente possa levar essa festa para todos, principalmente as famílias. A gente fica feliz com o resultado, é uma festa ordeira, a população respondendo, uma passarela completamente lotada, os blocos lá na Esplanada completamente cheios de gente. Este olhar que o governador Eduardo Riedel tem para a cultura, em especial para o carnaval, tem feito a diferença”.

O diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, afirmou que o Carnaval é um investimento bem feito pela Fundação de Cultura, pela Setesc e também pelo governador Eduardo Riedel. “No carnaval tem duas ferramentas fundamentais: a primeira é a manutenção da nossa cultura, e a segunda, carnaval não é só festa, é também o desenvolvimento da nossa economia criativa, envolve uma gama de profissionais que trabalham com carnaval durante todo o ano para poder estar aqui agora mostrando na avenida. E o povo que está aqui em peso, apreciando, participando do carnaval, é a certeza de um investimento bem feito”.

Sobre a campanha Todos por Elas, Eduardo Mendes disse ser fundamental usar o futebol, o carnaval, “onde a gente realmente a gente sabe que pode acontecer algum tipo de violência, de agressão, e conscientizar também não só as mulheres, mas também os homens, que essa prática é um crime, que a gente não deve mais tolerar isso, então o governo encampou juntamente com a desembargadora do Tribunal de Justiça, Jaceguara Dantas, é uma campanha que une Ministério Público, Tribunal de Justiça, Governo do Estado, e é muito importante a gente estar aqui levantando esta bandeira por todas as mulheres”.

O deputado federal Beto Pereira afirmou que Campo Grande é a única capital do Centro-Oeste que realiza desfiles de escolas de samba. Para ele, a maior festa popular do Brasil não pode não contar com apoio público de recursos ou da bancada federal ou do Governo do Estado para a sua realização. “Nós temos uma presença e uma participação maciça da população, a gente entende que essa participação é fundamental para a realização do evento, então eu não tenho dúvida alguma de que esses aportes são necessários para que a festa seja consagradora como está sendo”.

O presidente da Liga das Escolas de Samba de Campo Grande, a Lienca, Alan Catharinelli, disse que os recursos recebidos pelo Governo do Estado são essenciais para a realização do carnaval em Campo Grande. “A gente faz um planejamento para a confecção de fantasias e alegorias das escolas de samba e tenta organizar os desfiles, é essencial para que a gente traga toda essa alegria para a nossa população. As expectativas para o carnaval desse ano são as melhores sempre, a cada ano a gente vem se aperfeiçoando cada vez mais. O carnaval, além de ser uma grande cultura, também gera emprego, gera renda, fomenta a economia e também movimenta o nosso turismo. O carnaval é maravilhoso”.

Lucas Souza, o Rei do Carnaval deste ano, desfilou pela avenida junto com a Rainha do Carnaval, dando as boas-vindas ao público: “Eu gosto deste amor, dessa alegria, dessa união da galera, onde você vê o pessoal com a família curtindo em harmonia o desfile. Eu comecei acompanhando pela TV admirando os desfiles do Rio de Janeiro e São Paulo, foi onde nasceu este amor. Sempre foi o meu sonho, eu sou da Vila Carvalho mas este ano representando o carnaval de Campo Grande, representando todas as escolas. Para mim é um ato de amor estar aqui, é samba no pé, o carnaval é tudo, essa união, no começo do ano a gente desenvolve com muita alegria isso”.

Isadora Costa, Rainha do Carnaval 2025, disse, muito animada, que o carnaval é sua vida. “Eu conheci o carnaval em 2018, já fui Musa, já fui Passista Ouro, ano passado eu fui Princesa do Carnaval e este ano Rainha. Eu respiro carnaval o ano inteiro, não paro os ensaios, carnaval é tudo para mim, é onde eu esqueço os meus problemas”.

Primeira escola a desfilar, Herdeiros do Samba trouxe o tema: “De Baiana a Imortal”, enredo em Homenagem à professora e escritora Nirce Ortega de Oliveira. A presidente da escola, Maria de Fátima da Luz, disse sobre a Nirce: “Ela é baiana da Escola de Samba Igrejinha, escreveu o primeiro livro sobre a história do carnaval de Campo Grande e entrou para a Academia de Letras, ela é da cadeira 23, tem o Machado de Assis como patrono e é homenageada este ano”.

Desfilando no carro alegórico, a homenageada Nirce Ortega de Oliveira era só alegria. “É maravilhoso, é uma honra para mim, porque quando a Fátima pegou a escola de samba Igrejinha, ela abriu as portas para eu poder escrever a história do carnaval, ‘Paixão Vermelho e Branco’, e hoje ela está me homenageando. É uma honra ser homenageada, você vive nas nuvens, não caiu a ficha ainda. Carnaval para mim é uma festa de todo mundo, é uma festa livre onde você vem, você brinca, você dança, você vai embora feliz”.

A segunda escola a desfilar na Praça do Papa foi a Unidos da Vila Carvalho, com o tema “Inez: de Matriarca à Força Feminina da Nação Verde e Rosa”, uma homenagem à matriarca Inez da escola. O mestre-sala Gabriel Vullen afirmou que a Vila Carvalho é uma comunidade guerreira. “E esse ano, ainda mais a gente homenageando a grande matriarca da nossa escola que é a dona Inês, então para mim é uma honra dupla representar esta comunidade e defender este enredo, que é rico de história, um enredo que a gente deve sempre exaltar as pessoas em vida, e ela teve essa oportunidade, então eu fico muito feliz de ter contribuído para este grande evento”.

Porta-Bandeira Joice Prado, disse que a escola espalhou amor pela avenida. “É lindo, a gente fala de mãe, mãe é amor, a gente só espalhou amor nesta avenida, a escola está espalhando o amor, então não tem outra palavra para substituir o amor, foi lindo, muita emoção em estar representando este ano falando da matriarca, é só felicidade”.

A homenageada da escola, Inês Monica de Castro, de 84 anos, quase 50 anos dedicados ao carnaval na Vila Carvalho, afirmou que ela já fez de tudo na escola: “Toda vida participei de tudo, ali é tudo mesmo. Eu já costurei, já saí muitas vezes na escola, eu faço de tudo lá na escola, precisa vender salgado quando eles fazem eventos, eu que faço pastel, não tem o que eu não faça. Eu fiquei contente, eu nem chorei, fiquei feliz, muito feliz”.

Terceira escola a desfilar, a Catedráticos do Samba trouxe para a avenida o tema “Gibiteca: Ler, Cantar e Sambar É Muito Melhor”, em homenagem à Gibiteca Mais Cultura, um projeto idealizado pelo vereador Ronilço Guerreiro há mais de 20 anos. O homenageado, Ronilço Guerreiro desfilou no carro alegórico da escola: “Lá na Gibiteca tem uma frase assim: ‘Aqui todo dia já foi um sonho’. O menino que pegou um gibi do Zé Carioca num lixão e criou uma das maiores gibitecas do Brasil. Eu achei muito bacana porque esse reconhecimento é muito importante, geralmente as pessoas só valorizam quando a gente não está mais aqui, e isso para mim é um sinal de que é bacana o projeto, fazer de Campo Grande uma cidade de leitores, cultura, educação, mudam vidas e transformam a realidade das pessoas”.

Última escola a desfilar, a Igrejinha trouxe o tema “Liberdade e Conquista de Um Quilombo”, em homenagem à comunidade quilombola Furnas do Dionísio. A presidente da escola, Mariza Fontoura Ocampos, disse que o tema foi escolhido por ter uma história muito bonita. “É um tema muito bonito, tem uma história muito bonita, e a gente já tem a proximidade pela comunidade São Benedito, Tia Eva, e a gente resolveu, conversando e decidiu. A gente tem as melhores expectativas, todas as escolas entram para dar o seu melhor, é um trabalho o ano inteiro. Para a Igrejinha é muito difícil, a gente não tem uma quadra com espaço, mas a gente fica na luta e aí a gente consegue”.

Na avenida, a passista Celma Prestígio representou a rainha Zauzau. “É uma africana que tem uma liderança forte, a minha fantasia se chama Minas. É minha maior honra representar, eu me sinto na história por ser negra, venho representado uma rainha tão forte, tão guerreira, é muito importante. A gente já homenageou a Tia Eva, que foi um enredo maravilhoso, aí a gente decidiu homenagear as Furnas do Dionísio, mais que merecido. Carnaval significa alegria, festa, paixão, amor, garra”.

No meio do público, Maria Augusta Domingues, professora, de Dourados, veio a Campo Grande para curtir o carnaval com a família: A gente foi ontem no carnaval de rua lá da 14, gostamos bastante, e o ano passado a gente tinha vindo aqui para ver as escolas de samba e a gente resolveu vir de novo. Todas as escolas são lindas. Vim com minha família, meus filhos, meu marido, meus afilhados. Carnaval é alegria, festa, magia, fantasia, junta tudo que é de bom está reunido no carnaval”.

Graciela do Nascimento, vendedora, de Campo Grande, veio com o marido, a cunhada e o cunhado para apreciar o desfile das escolas de samba. “Hoje eu vim ver a minha professora da minha academia, que vai desfilar aqui, a Sueli Raquel, que vai desfilar pela Catedráticos do Samba. Gosto do carnaval, é o encontro de pessoas, famílias, é uma festa muito boa”.

E nesta terça-feira, 4 de março, tem mais desfile das escolas de samba de Campo Grande na Praça do Papa. Vão desfilar a Unidos do Cruzeiro, Deixa Falar, que foi a campeã do carnaval do ano passado e a Cinderela Tradição do José Abrão. Os desfiles começam a partir das 20 horas e a entrada é franca.

Com informações da Seceretaria de Cultura do Estado de MS.

